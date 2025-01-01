- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Maximum
Erhält den Index des maximalen Array-Elements im angegebenen Bereich.
|
int Maximum(
Parameter
start
[in] Startindex des Suchbereichs.
count
[in] Die Größe des Suchbereichs (Anzahl der Elementen).
Rückgabewert
Der Index des maximalen Elements im angegebenen Bereich.