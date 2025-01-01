DokumentationKategorien
Search

Sucht nach einem Element in einer sortierten Liste, das gleich dem Muster ist.

CObject*  Search(
   CObject*  element      // Muster
   )

Parameter

element

[in]  Element-Muster um in der Liste zu suchen.

Rückgabewert

Ein Zeiger auf das gefundene Element beim Erfolg, -1 - wenn kein Element gefunden ist.

Beispiel:

//--- example for CList::Search(CObject*) 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- add lists elements 
   //--- . . . 
   //--- sort list 
   list.Sort(0); 
   //--- create sample 
   CObject *sample=new CObject; 
   if(sample==NULL
     { 
      printf("Sample create error"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- set sample attributes 
   //--- . . . 
   //--- search element 
   if(list.Search(sample)!=NULLprintf("Element found"); 
   else                          printf("Element not found"); 
   //--- delete list 
   delete list; 
  } 