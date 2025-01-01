DokumentationKategorien
Erhält das Flag von Speicherverwaltung beim Löschen von Elementen aus der Liste.

bool  FreeMode() const

Rückgabewert

Ein Flag von Speicherverwaltung.

Beispiel:

//--- example for CList::FreeMode()  
#include <Arrays\List.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CList *list=new CList;  
   //---  
   if(list==NULL)  
     {  
      printf("Object create error");  
      return;  
     }  
   //--- get free mode flag  
   bool list_free_mode=list.FreeMode();  
   //--- delete list  
   delete list;  
  }  