GetFirstNode

Erhält das erste Elemente in der Liste.

CObject*  GetFirstNode()

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg einen Zeiger auf das erste Element zurück, NULL wenn der Zeiger nicht erhalten werden kann.

Beispiel:

//--- example for CList::GetFirstNode() 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- add list elements 
   //--- . . . 
   CObject *object=list.GetFirstNode(); 
   if(object==NULL
     { 
      printf("Get node error"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- use element 
   //--- . . . 
   //--- do not delete element 
   //--- delete list 
   delete list; 
  } 