IndexOf
Erhält den Index des angegebenen Listenelements.
int IndexOf(
Parameter
element
[in] Zeiger auf ein Listenelement.
Rückgabewert
Der Index des Listenelements oder -1.
Beispiel:
//--- example for CList::IndexOf(CObject*)