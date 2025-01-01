- FreeMode
Save
Speichert Daten der Liste in einer Datei.
|
virtual bool Save(
Parameter
file_handle
[in] Handle einer Datei, die mit der Funktion FileOpen(...) früher geöffnet wurde.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.
Beispiel:
|
//--- example for CList::Save(int)