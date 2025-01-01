MQL5 ReferenceWorking with OpenCLCLKernelFree
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLKernelFree
Removes an OpenCL start function.
void CLKernelFree(
Parameters
kernel_name
[in] Handle of the kernel object.
Return Value
None. In the case of an internal error the value of _LastError changes. For information about the error, use the GetLastError() function.