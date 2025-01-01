DocumentationSections
CLKernelFree

Removes an OpenCL start function.

void  CLKernelFree(
   int  kernel     // Handle to the kernel of an OpenCL program
   );

Parameters

kernel_name

[in]  Handle of the kernel object.

Return Value

None. In the case of an internal error the value of _LastError changes. For information about the error, use the GetLastError() function.