MQL5 ReferenceWorking with OpenCLCLBufferFree
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLBufferFree
Deletes an OpenCL buffer.
void CLBufferFree(
Parameters
buffer
[in] A handle to an OpenCL buffer.
Return Value
None. In the case of an internal error the value of _LastError changes. For information about the error, use the GetLastError() function.