MQL5 Reference Working with OpenCL CLBufferFree 

CLBufferFree

Deletes an OpenCL buffer.

void  CLBufferFree(
   int   buffer     // Handle to an OpenCL buffer
   );

Parameters

buffer

[in]  A handle to an OpenCL buffer.

Return Value

None. In the case of an internal error the value of _LastError changes. For information about the error, use the GetLastError() function.