Typ color ist für die Speicherung farbenbezogener Information bestimmt und nimmt 4 Bytes des Speicherplatzes ein. Das erste Byte wird nicht berücksichtigt, die anderen 3 Bytes enthalten RGB-Komponenten.

Farbkonstanten können durch drei verschiedene Arten vertreten werden: literal, ganzzahlig oder mit Hilfe des Namens (nur für die genannten Web-Farben).

Literaldarstellung besteht aus drei Teilen. Sie stellen die Zahlgroessen der Intensitaet von drei Hauptfarbarten: rot (red), gruen (green), blau(blue). Konstante beginnt mit Symbol c und wird in einzelne Anführungszeichen gesetzt. Zahlgroessen der Intensitaet von Farbkomponenten sind von 0 bis 255.

Ganzzahlige Darstellung wird als Hexadezimalzahl oder als Dezimalzahl eingetragen. Hexadezimalzahl ist der Art 0x00BBGGRR, wo RR -Intensitaetsgroesse der roten Farbkomponente, GG - der gruenen, BB - der blauen. Dezimalkonstanten haben keine direkte Darstellung in RGB. Sie bilden Dezimalgroesse der ganzzahligen Darstellung.

Benannte Farben spiegeln den sogenannten Bestand von Web-Farben wieder.

Beispiele:

//--- Literalwerte

C'128,128,128' // grau

C'0x00,0x00,0xFF' // blau

//Farbbezeichnungen

clrRed // rot

clrYellow // gelb

clrBlack // schwarz

//--- ganzzahlige Darstellungen

0xFFFFFF // weiss

16777215 // weiss

0x008000 // gruen

32768 // gruen

