Typ color
Typ color ist für die Speicherung farbenbezogener Information bestimmt und nimmt 4 Bytes des Speicherplatzes ein. Das erste Byte wird nicht berücksichtigt, die anderen 3 Bytes enthalten RGB-Komponenten.
Farbkonstanten können durch drei verschiedene Arten vertreten werden: literal, ganzzahlig oder mit Hilfe des Namens (nur für die genannten Web-Farben).
Literaldarstellung besteht aus drei Teilen. Sie stellen die Zahlgroessen der Intensitaet von drei Hauptfarbarten: rot (red), gruen (green), blau(blue). Konstante beginnt mit Symbol c und wird in einzelne Anführungszeichen gesetzt. Zahlgroessen der Intensitaet von Farbkomponenten sind von 0 bis 255.
Ganzzahlige Darstellung wird als Hexadezimalzahl oder als Dezimalzahl eingetragen. Hexadezimalzahl ist der Art 0x00BBGGRR, wo RR -Intensitaetsgroesse der roten Farbkomponente, GG - der gruenen, BB - der blauen. Dezimalkonstanten haben keine direkte Darstellung in RGB. Sie bilden Dezimalgroesse der ganzzahligen Darstellung.
Benannte Farben spiegeln den sogenannten Bestand von Web-Farben wieder.
Beispiele:
//--- Literalwerte
