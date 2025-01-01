DokumentationKategorien
Typ color ist für die Speicherung  farbenbezogener Information bestimmt und nimmt 4 Bytes des  Speicherplatzes ein. Das erste Byte wird nicht berücksichtigt, die anderen 3 Bytes enthalten RGB-Komponenten.  

Farbkonstanten können durch drei verschiedene Arten vertreten werden: literal, ganzzahlig oder mit Hilfe des Namens (nur für die genannten Web-Farben).

Literaldarstellung besteht aus drei Teilen. Sie stellen die Zahlgroessen der Intensitaet von drei Hauptfarbarten: rot (red), gruen (green), blau(blue). Konstante beginnt mit Symbol c und wird in einzelne Anführungszeichen gesetzt. Zahlgroessen der Intensitaet von Farbkomponenten sind von 0 bis 255.

Ganzzahlige Darstellung wird als Hexadezimalzahl oder als Dezimalzahl eingetragen. Hexadezimalzahl ist der Art 0x00BBGGRR, wo RR -Intensitaetsgroesse  der roten Farbkomponente, GG - der gruenen, BB - der blauen. Dezimalkonstanten haben keine direkte Darstellung in RGB. Sie bilden Dezimalgroesse der ganzzahligen Darstellung.  

Benannte Farben spiegeln den sogenannten Bestand von Web-Farben wieder.

Beispiele:

//--- Literalwerte
C'128,128,128'    // grau
C'0x00,0x00,0xFF' // blau
//Farbbezeichnungen
clrRed               // rot
clrYellow            // gelb
clrBlack             // schwarz
//--- ganzzahlige Darstellungen
0xFFFFFF          // weiss
16777215          // weiss
0x008000          // gruen
32768             // gruen

