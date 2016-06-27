MQL5 Cookbook: Handelsbedingungen mit Hilfe von Indikatoren in Experts Advisors einrichten

Einleitung

In diesem Beitrag wird der Expert Advisor durch Indikatoren verbessert, mit Hilfe deren Werte nach Bedingungen zur Eröffnung von Positions gesucht werden kann. Um dem noch eins draufzusetzen, legen wir eine Dropdown-Liste in den externen Parametern an, um einen der drei Handels-Indikatoren auswählen zu können.



Bitte denken Sie daran: Wir verändern weiterhin den Expert Advisor, den wir schon in allen vorangegangenen Beiträgen der MQL5 Cookbook Reihe bearbeitet haben. Die letzte Version des Expert Advisors kann aus dem Beitrag "MQL5 Cookbook: Die History der Abschlüsse und Funktions-Library zum Erhalt von Position-Eigenschaften" heruntergeladen werden.

Darüber hinaus präsentiert dieser Beitrag eine Funktion, die wir zur Prüfung erzeugen, ob Handelsoperationen durchgeführt werden können oder nicht. Die Funktion zur Eröffnung von Positions wird dahingehend verändert, dass sie es dem Expert Advisor ermöglicht, den Handelsmodus festzustellen (Sofortige Ausführung und Markt Ausführung).

Da der Code des Expert Advisors, infolge aller Verbesserungen und Erweiterungen aus den vorangegangenen Beiträgen bereits mehr als 1.500 Zeilen beträgt, wird er mit jedem neuen Feature, das hinzukommt, immer unbequemer und aufwendiger. Daher liegt es logischerweise nahe, ihn in mehrere Kategorien als separate Library-Dateien aufzuspalten. Unsere Ziele sind jetzt erklärt, also können wir anfangen.

Entwicklung des Expert Advisors

Den Quellcode des Expert Advisors (*.mq5) aus dem vorangegangenen Beitrag legen wir in einem extra Ordner ab, TestIndicatorConditions, in dem wir einen Unterordner 'Mit Einschließen' anlegen müssen. In diesem Ordner werden wir alle 'Mit Einschließen'-Dateien (*.mqh) anlegen. Sie können mit Hilfe des MQL5-Assistenten (Strg+N) oder manuell als Standard-Textdateien (*.txt) im erforderlichen Directory angelegt und später in *.mqh umbenannt werden.

Unten finden Sie alle Namen und Anmerkungen für alle erzeugten 'Mit Einschließen'-Dateien:

Enums.mqh enthält die Aufzählungen;

enthält die Aufzählungen; InfoPanel.mqh präsentiert Features zum Einrichten des Info-Panels und der Erzeugung und dem Löschen grafischer Objekte;

präsentiert Features zum Einrichten des Info-Panels und der Erzeugung und dem Löschen grafischer Objekte; Errors.mqh umfasst alle Funktionen zur Lieferung von Fehlercodes und Gründen für eine De-Initialisierung;

umfasst alle Funktionen zur Lieferung von Fehlercodes und Gründen für eine De-Initialisierung; TradeSignals.mqh präsentiert Funktionen, die Arrays mit Kursen und Indikatorwerten füllen, sowie einen Signalblock;

präsentiert Funktionen, die Arrays mit Kursen und Indikatorwerten füllen, sowie einen Signalblock; TradeFunctions.mqh umfasst Handelsfunktionen;

umfasst Handelsfunktionen; ToString.mqh bietet Funktionen zur Umwandlung von numerischen Werten in String-Werte;

bietet Funktionen zur Umwandlung von numerischen Werten in String-Werte; Auxiliary.mqh dient für andere Hilfsfunktionen.

Um diese Libraries in die Hauptdatei mit einzuschließen, verwenden wir die #include Direktive. Da sich die Hauptdatei des Expert Advisors und der Ordner mit den 'einzuschließenden' Dateien (Mit einschließen) im selben Ordner befinden, lautet der Code für die 'einzuschließenden' Datei wie folgt:

#include "Include\Enums.mqh" #include "Include\InfoPanel.mqh" #include "Include\Errors.mqh" #include "Include\TradeSignals.mqh" #include "Include\TradeFunctions.mqh" #include "Include\ToString.mqh" #include "Include\Auxiliary.mqh"

Danach können wir sie öffnen und verändern und einen Teil des Quellcodes aus der Hauptdatei des Expert Advisor verschieben.

Zur korrekten Navigation durch den Code, wird jede Header-Datei durch Verweise auf die daneben liegenden Header-Dateien und auch auf die Hauptdatei des Expert Advisors ergänzt. Für unsere Library an Handelsfunktionen, TradeFunctions.mqh, sieht das dann beispielsweise so aus:

#include "..\TestIndicatorConditions.mq5" #include "Enums.mqh" #include "InfoPanel.mqh" #include "Errors.mqh" #include "TradeSignals.mqh" #include "ToString.mqh" #include "Auxiliary.mqh"

Für Dateien in derselben Verschachtelungsebene reicht es aus, einfach den Namen anzugeben. Um eine Ebene höher zu gelangen, müssen Sie nur zwei Punkte vor dem Backslash im Pfad machen.

In der Enums.mqh Datei fügen wird eine Aufzählung für Indikatoren hinzu. Zur besseren Veranschaulichung werden wir in diesem Expert Advisor mit zwei Standard-Indikatoren (Gleitender Mittelwert und Commodity Channel Index) und einem individuell angepassten Indikator (MultiRange_PCH) arbeiten. Die Aufzählung ist folgende:

enum ENUM_INDICATORS { MA = 0 , CCI = 1 , PCH = 2 };

Die externen Parameter werden so verändert:

sinput long MagicNumber= 777 ; sinput int Deviation= 10 ; input ENUM_INDICATORS Indicator=MA; input int IndicatorPeriod= 5 ; input int IndicatorSegments= 2 ; input double Lot= 0.1 ; input double VolumeIncrease= 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep= 10 ; input double StopLoss= 50 ; input double TakeProfit= 100 ; input double TrailingStop= 10 ; input bool Reverse= true ; sinput bool ShowInfoPanel= true ;

Wie oben bereits angesprochen, können Sie aus der Dropdown-Liste des Indikator-Parameters einen von drei Indikatoren auswählen.

Es gibt nur einen Parameter, der auf alle Indikatoren anwendbar ist, indem der Indikator-Zeitraum eingerichtet werden kann - IndicatorPeriod. Der Parameter NumberOfBars aus der vorangegangenen Version des Expert Advisors ist in IndicatorSegments umbenannt worden und gibt nun die Anzahl der Bars an, während der ein gegebener Indikator nach oben/nach unten gehen muss, um die Bedingung zur Eröffnung eienr Position zu erfüllen

Des weiteren haben wir einen weiteren externen Parameter hinzugefügt: VolumeIncreaseStep. Mit seiner Hilfe kann man die Schritte zur Erhöhung des Volumens in Punkten setzen.

Der Wert der Variable AllowedNumberOfBars variable (heißt jetzt AllowedNumberOfSegments) ist in der individuell angepassten Funktion GetBarsData() angepasst worden. Er wird jetzt in eine separate Funktion platziert und nur bei ihrer Initialisierung aufgerufen.

Da die Bedingung zur Eröffnung einer Position nun mit Hilfe von Indikator-Werten geprüft wird, ist der Wert, der zugewiesen werden muss, immer um 2 größer. Mit anderen Worten: Wird der externen Variable IndicatorSegments der Wert "1" zugewiesen, wird der Variable AllowedNumberOfSegments der Wert "3" zugewiesen, da der Indikatorwert auf dem abgeschlossenen Bar immer größer sein muss als der auf dem vorigen Bar, da sonst die Bedingung (z.B. für KAUFEN) nicht erfüllt wird. Aus diesem Grund müssen wir die letzten drei Indikatorwerte bekommen.

Unten steht der CorrectInputParameters() Funktionscode:

void CorrectInputParameters() { if (AllowedNumberOfSegments<= 0 ) { if (IndicatorSegments<= 1 ) AllowedNumberOfSegments= 3 ; if (IndicatorSegments>= 5 ) AllowedNumberOfSegments= 5 ; else AllowedNumberOfSegments=IndicatorSegments+ 1 ; } }

Bevor wir uns mit den Indikatoren beschäftigen, wollen wir eine Funktion erzeugen, die nachprüft, ob ein Handel überhaupt zugelassen ist. Sie heißt CheckTradingPermission(). Ist aus einem der in der Funktion aufgeführten Gründe kein Handel zugelassen, wird als Wert "0" geliefert. Das heißt, der nächste Versuch muss auf dem nächsten Bar erfolgen.

bool CheckTradingPermission() { if (IsRealtime()) { if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) return ( 1 ); if (! MQL5InfoInteger ( MQL5_TRADE_ALLOWED )) return ( 2 ); if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) return ( 3 ); if (! AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_ALLOWED )) return ( 4 ); if (! AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_EXPERT )) return ( 5 ); } return ( 0 ); }

Doch kommen wir jetzt zum Hauptanliegen dieses Beitrags. Um auf die Werte des Indikators zugreifen zu können, müssen wir zunächst seinen Handle haben. Dies gelingt uns mit Hilfe spezieller Funktionen, der Namen aus dem Kürzel des Indikators und dem Symbol 'i' davor bestehen.

So lautet die entsprechende Funktion für den Indikator 'Gleitender Mittelwert' iMA(). Mit Hilfe dieser Funktionen erhält man alle Handles der Standard-Indikatoren im MetaTrader 5 Terminal. Eine vollständige Liste steht im Abschnitt der MQL5-Referenzhinweise mit der Überschrift Technische Indikatoren zur Verfügung. Wenn Sie also einen Handle eines individuell angepassten Indikators haben müssen, verwenden Sie die iCustom() Funktion.

Wir implementieren die GetIndicatorHandle() Funktion, wo, je nach dem im Indikator-Parameter ausgewählten Indikator, der Handle-Wert des entsprechenden Indikators der globalen Variable indicator_handle zugewiesen wird. Der Code der Funktion findet sich in unserer Library an Handelssignal-Funktionen (die \Include\TradeSignals.mqh Datei); die Variable mit dem Indikator-Handle befindet sich in der Hauptdatei des Expert Advisors.

void GetIndicatorHandle() { if (Indicator==MA) indicator_handle= iMA ( _Symbol , Period (),IndicatorPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (Indicator==CCI) indicator_handle= iCCI ( _Symbol , Period (),IndicatorPeriod, PRICE_CLOSE ); if (Indicator==PCH) indicator_handle= iCustom ( _Symbol , Period (), "MultiRange_PCH" ,IndicatorPeriod); if (indicator_handle== INVALID_HANDLE ) Print ( "Failed to get the indicator handle!" ); }

Des weiteren erzeugen wir die GetDataIndicators() Funktion, wo wir mit Hilfe der erhaltenen Indiaktor-Handles, ihre Werte bekommen können. Dies geschieht mit Hilfe der CopyBuffer() Funktion auf ganz ähnliche Weise, als wir mit Hilfe der CopyTime(), CopyClose(), CopyOpen(), CopyHigh() und CopyLow() Funktionen, die im Beitrag "MQL5 Cookbook: Position-Eigenschaften im MetaTrader 5 Strategietester analysieren" betrachtet wurden, unsere Bar-Werte erhalten haben.

Da der Indikator mehrere Puffer (Werte-Reihen) haben kann, wird der Puffer-Index an die CopyBuffer() Funktion als zweiter Parameter übertragen. Puffer-Indices für Standard-Indikatoren finden Sie in den MQL5-Referenzhinweisen. Puffer-Indices für individuell angepasste Indikatoren finden Sie im Code, vorausgesetzt der Quellcode ist vorhanden. Gibt es keinen Code, müssen Sie den Index durch Herumprobieren finden, indem Sie im Visualisierungsmodus des Strategietesters beobachten, wie Bedingungen erfüllt werden.

Doch zuvor müssen wir dynamische Arrays für Indikator-Pufferwerte in der Hauptdatei des Expert Advisors anlegen:

double indicator_buffer1[]; double indicator_buffer2[];

Der Code von GetIndicatorsData() steht unten:

bool GetIndicatorsData() { if (indicator_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (Indicator==MA || Indicator==CCI) { ArraySetAsSeries (indicator_buffer1, true ); if ( CopyBuffer (indicator_handle, 0 , 0 ,AllowedNumberOfSegments,indicator_buffer1)<AllowedNumberOfSegments) { Print ( "Failed to copy the values (" + _Symbol + "; " +TimeframeToString( Period ())+ ") to the indicator_buffer1 array! Error (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ "): " +ErrorDescription( GetLastError ())); return ( false ); } } if (Indicator==PCH) { ArraySetAsSeries (indicator_buffer1, true ); ArraySetAsSeries (indicator_buffer2, true ); if ( CopyBuffer (indicator_handle, 0 , 0 ,AllowedNumberOfSegments,indicator_buffer1)<AllowedNumberOfSegments || CopyBuffer (indicator_handle, 1 , 0 ,AllowedNumberOfSegments,indicator_buffer2)<AllowedNumberOfSegments) { Print ( "Failed to copy the values (" + _Symbol + "; " +TimeframeToString( Period ())+ ") to the indicator_buffer1 or indicator_buffer2 array! Error (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ "): " +ErrorDescription( GetLastError ())); return ( false ); } } return ( true ); } else GetIndicatorHandle(); return ( false ); }

Die GetTradingSignal() Funktion wurde wesentlich verändert. Die Bedingungen unterscheiden sich wenn die Position nicht vorhanden ist und wenn die Position besteht. Für die Indikatoren Gleitender Mittelwert und CCI sind die Bedingungen dieselben. Für MultiRange_PCH sind sie in einem separaten Block angeordnet. Damit der Code besser lesbar wird und um Wiederholungen zu vermeiden, erzeugen wir eine Hilfsfunktion GetSignal(), die ein Signal zur Eröffnung oder Umkehrung eine Position liefert, vorausgesetzt so eine Position besteht und die entsprechende Handlung vom externen Parameter zugelassen wird.

Unten steht der Code der GetSignal() Funktion:

ENUM_ORDER_TYPE GetSignal() { if (Indicator==MA || Indicator==CCI) { if (AllowedNumberOfSegments== 3 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments== 4 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]<indicator_buffer1[ 3 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments== 5 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]<indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]<indicator_buffer1[ 4 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments== 6 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]<indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]<indicator_buffer1[ 4 ] && indicator_buffer1[ 4 ]<indicator_buffer1[ 5 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments>= 7 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]<indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]<indicator_buffer1[ 4 ] && indicator_buffer1[ 4 ]<indicator_buffer1[ 5 ] && indicator_buffer1[ 5 ]<indicator_buffer1[ 6 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments== 3 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfSegments== 4 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]>indicator_buffer1[ 3 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfSegments== 5 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]>indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]>indicator_buffer1[ 4 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfSegments== 6 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]>indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]>indicator_buffer1[ 4 ] && indicator_buffer1[ 4 ]>indicator_buffer1[ 5 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfSegments>= 7 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]>indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]>indicator_buffer1[ 4 ] && indicator_buffer1[ 4 ]>indicator_buffer1[ 5 ] && indicator_buffer1[ 5 ]>indicator_buffer1[ 6 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } if (Indicator==PCH) { if (close_price[ 1 ]<indicator_buffer2[ 1 ] && open_price[ 1 ]>indicator_buffer2[ 1 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (close_price[ 1 ]>indicator_buffer1[ 1 ] && open_price[ 1 ]<indicator_buffer1[ 1 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } return ( WRONG_VALUE ); }

Der Code der GetTradingSignal() Funktion sieht nun so aus:

ENUM_ORDER_TYPE GetTradingSignal() { if (!pos.exists) { if (GetSignal()== ORDER_TYPE_SELL ) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (GetSignal()== ORDER_TYPE_BUY ) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } if (pos.exists) { GetPositionProperties(P_TYPE); GetPositionProperties(P_PRICE_LAST_DEAL); if (Indicator==MA || Indicator==CCI) { if (pos.type== POSITION_TYPE_BUY && GetSignal()== ORDER_TYPE_SELL ) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (pos.type== POSITION_TYPE_SELL && GetSignal()== ORDER_TYPE_SELL && close_price[ 1 ]<pos.last_deal_price-CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep* _Point )) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (pos.type== POSITION_TYPE_SELL && GetSignal()== ORDER_TYPE_BUY ) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (pos.type== POSITION_TYPE_BUY && GetSignal()== ORDER_TYPE_BUY && close_price[ 1 ]>pos.last_deal_price+CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep* _Point )) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } if (Indicator==PCH) { if (pos.type== POSITION_TYPE_BUY && close_price[ 1 ]<indicator_buffer2[ 1 ] && open_price[ 1 ]>indicator_buffer2[ 1 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (pos.type== POSITION_TYPE_SELL && close_price[ 1 ]<pos.last_deal_price-CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep* _Point )) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (pos.type== POSITION_TYPE_SELL && close_price[ 1 ]>indicator_buffer1[ 1 ] && open_price[ 1 ]<indicator_buffer1[ 1 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (pos.type== POSITION_TYPE_BUY && close_price[ 1 ]>pos.last_deal_price+CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep* _Point )) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } } return ( WRONG_VALUE ); }

Jetzt müssen wir uns nur noch mit den Modi 'Sofortige Ausführung' und 'Markt-Ausführung' beschäftigen, die Teil der Symboleigenschaften sind und den Code der Funktion OpenPosition() zur Eröffnung der Position entsprechend verändern. Die Modi mit ihren selbst erklärenden Namen finden Sie ebenfalls in den MQL5-Referenzhinweisen:

Sofortige Ausführung

Markt-Ausführung

Ich möchte Sie hier daran erinnern, dass Sie, wenn Sie im Modus Markt-Ausführung sind, keine Position mit den eingerichteten Stop Loss- und Take Profit-Stufen eröffnen können. Sie müssen zunächst eine Position eröffnen und sie dann durch Setzen der Stufen entsprechend verändern.

Erst ab Bauart 803 kann Stop Loss und Take Profit bei der Eröffnung einer Position im Modus Markt-Ausführung oder Sofortige Ausführung eingerichtet werden.

Fügen wir den Ausführungs-Modus der Struktur der Symboleigenschaften hinzu:

struct symbol_properties { int digits; int spread; int stops_level; double point; double ask; double bid; double volume_min; double volume_max; double volume_limit; double volume_step; double offset; double up_level; double down_level; ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION execution_mode; };

Analog müssen wir die ENUM_SYMBOL_PROPERTIES Aufzählung

enum ENUM_SYMBOL_PROPERTIES { S_DIGITS = 0 , S_SPREAD = 1 , S_STOPSLEVEL = 2 , S_POINT = 3 , S_ASK = 4 , S_BID = 5 , S_VOLUME_MIN = 6 , S_VOLUME_MAX = 7 , S_VOLUME_LIMIT = 8 , S_VOLUME_STEP = 9 , S_FILTER = 10 , S_UP_LEVEL = 11 , S_DOWN_LEVEL = 12 , S_EXECUTION_MODE = 13 , S_ALL = 14 };

und die GetSymbolProperties() Funktion verändern:

case S_EXECUTION_MODE: symb.execution_mode=( ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_EXEMODE ); break ; case S_ALL : symb.digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); symb.spread=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ); symb.stops_level=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); symb.point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); symb.ask= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ),symb.digits); symb.bid= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ),symb.digits); symb.volume_min= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); symb.volume_max= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX ); symb.volume_limit= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); symb.volume_step= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); symb.offset= NormalizeDouble (CorrectValueBySymbolDigits(lot_offset*symb.point),symb.digits); symb.up_level= NormalizeDouble (symb.ask+symb.stops_level*symb.point,symb.digits); symb.down_level= NormalizeDouble (symb.bid-symb.stops_level*symb.point,symb.digits); symb.execution_mode=( ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_EXEMODE ); break ;

Als Ergebnis sieht der Code der OpenPosition() Funktion so aus:

void OpenPosition( double lot, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double sl, double tp, string comment) { trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation)); if (symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT ) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } if (symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ) { if (!pos.exists) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,price, 0 , 0 ,comment)) Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); pos.exists= PositionSelect ( _Symbol ); if (pos.exists) { if (!trade.PositionModify( _Symbol ,sl,tp)) Print ( "Error modifying the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } else { if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } }

Den Funktionen zum Umgang mit den Ereignissen: OnInit

OnDeinit int OnInit () { CorrectInputParameters(); GetIndicatorHandle(); CheckNewBar(); GetPositionProperties(P_ALL); SetInfoPanel(); return ( 0 ); }

OnTick void OnDeinit ( const int reason) { Print (GetDeinitReasonText(reason)); if (reason== REASON_REMOVE ) { DeleteInfoPanel(); IndicatorRelease (indicator_handle); } }

müssen wir immer noch den letzten, sehr wichtigen Schliff verpassen. void OnTick () { if (!CheckNewBar()) { if (IsVisualMode() || IsRealtime()) { GetPositionProperties(P_ALL); SetInfoPanel(); } return ; } else { if (CheckTradingPermission()== 0 ) { if (!GetIndicatorsData()) return ; GetBarsData(); TradingBlock(); ModifyTrailingStop(); } } GetPositionProperties(P_ALL); SetInfoPanel(); }

Jetzt da alle Funktionen fertig sind, können wir die Parameter optimieren. Vergessen Sie nicht, dass Sie den Code aus der Haupt-Programmdatei erstellen müssen.

Optimierung von Parametern und Testen des Expert Advisors

Der Strategietester muss so, wie unten abgebildet, eingerichtet werden:

Abb. 1 Einstellungen des Strategietesters.

Des Weiteren reichten wir die Parameter des Expert Advisors für eine Optimierung ein (s. auch die angehängte *.set-Datei mit ihren Einstellungen):

Abb. 2 Einstellungen des Expert Advisors.

Die Optimierung hat auf einem Dual-Core Prozessor ca. 40 Minuten gedauert. Mit Hilfe des Optimierungs-Charts können Sie teilweise die Qualität des Handelssystems auf Basis der Ergebnisse im Gewinnbereich abschätzen:

Abb. 3 Optimierungs-Chart.

Die Testergebnisse des maximalen Rückflussfaktors sind wie folgt:

Abb. 4 Testergebnisse des maximalen Rückflussfaktors.

Fazit

Die Download-Version des Archivs mit den Quellcodes des Expert Advisors ist an diesen Artikel angehängt. Sobald Sie es extrahiert haben, müssen Sie den Dateiordner \TestIndicatorConditions in <Metatrader 5 terminal>\MQL5\Experts platzieren. Zur Sicherstellung der korrekten Funktionsweise des Expert Advisors sollte der IndikatorMultiRange_PCH heruntergeladen und in <Metatrader 5 terminal>\MQL5\Indicators platziert werden.