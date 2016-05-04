Lite_EXPERT2.mqh: Expert Advisor Umsetzungsbeispiele

Einführung

In meinem vorherigen Artikel mit dem Titel "Lite_EXPERT2.mqh: Functionales Kit für Entwickler von Expert Advisors", habe ich die Leser mit den Lite_EXPERT2.mqh Funktionen vertraut gemacht. In diesem Artikel werde ich reale Expert Advisor Umsetzungsbeispiele geben, die diese Funktionen verwenden. Ich glaube, die Arbeitsweise der Handelsfunktionen

OpenBuyOrder1_() OpenSellOrder1_() OpenBuyOrder2_() OpenSellOrder2_() OpenBuyLimitOrder1_() OpenBuyStopOrder1_() OpenSellLimitOrder1_() OpenSellStopOrder1_() Make_BuyTrailingStop_() Make_SellTrailingStop_()

unterscheidet sich nicht wesentlich von den ähnlichen in der Lite_EXPERT1.mqh Datei bereitgestellten Funktionen.

Die Initialisierung von ein paar mehr externen Variablen die sie enthalten, sollte wahrscheinlich keine Verwirrung verursachen (siehe Exp_0_1.mq4 und Exp_0.mq4, Exp_1.mq4 und EXP_1_1.mq4). Es gibt also absolut keine Notwendigkeit zu diesen noch einmal zurückzukehren. Ic werde direkt fortfahren mit den Beispielen, die aufgebaut sind mit Handelsfunktionen die absolute Werte von Kurs-Chart Ebenen als externe Variablen für Pending Ordern verwenden.

ddOpenBuyOrder1_() dOpenSellOrder1_() dOpenBuyOrder2_() dOpenSellOrder2_() dOpenBuyLimitOrder1_() dOpenBuyStopOrder1_() dOpenSellLimitOrder1_() dOpenSellStopOrder1_() dModifyOpenBuyOrder_() dModifyOpenSellOrder_() dModifyOpenBuyOrderS() dModifyOpenSellOrderS() dMake_BuyTrailingStop_() dMake_SellTrailingStop_()

Die Handelsstrategien, die weiter in diesem Artikel beschrieben werden, basieren auf dem Average True Range Indikator, also werde ich den Artikel mit diesem beginnen.

Verwendung des Average True Range Indikator in Mechanischen Trading Systemen

Der Average True Range Indikator (im Folgenden - ATR oder Average True Range) wurde von Welles Wilder entwickelt und zuerst vorgestellt in seinem Buch "New Concepts in Technical Trading Systems" im Jahr 1978. Dieser Indikator wurde in der Folge sehr beliebt und ist noch immer in vielen Technische Analyse Softwarepakten enthalten. Der ATR Indikator selbst gibt keine aktuelle Trendrichtung an, sondern bietet ein grafisches Bild von Volatilität oder der Aktivität des beobachteten Marktes.

Im Wesentlichen kann dieser Indikator in mechanische Handelssysteme in zwei Varianten eingesetzt werden:

1. Filtern von Signalen des Handelssystems zur Identifikation von Trends und nicht-Trend Marktbedingungen.

In diesem Fall werden die Trendrichtung und Einstiegssignale von anderen Indikatoren empfangen, während der ATR Indikator nur eine zusätzliche Einstiegsbedingung bereitstellt. Eine solche Bedingung kann, zum Beispiel, der Ausbruch des mittleren Indikatorwerts des Indikators selbst sein. Um dem mittleren ATR Wert zu erhalten, ist es zweckmäßig die ATR basierte Mittelwertlinie zu verwenden.

2. Adaptive Pending Ordern.

Der absolute Wert von diesem Indikator bestimmt die Abstände von dem Balken-Eröffnungskurs, außerhalb derer der Beginn starker Kursschwankungen sehr wahrscheinlich ist. Es ist daher sehr praktisch diese Ebenen zum setzen von Pending Ordern zum Öffnen von Positionen und Stop Loss Ebenen zu verwenden. In diesem Fall haben wir die Möglichkeit den ATR Indikator zum einrichten von Ordern in einem bestimmten Abstand von dem Kurs, der sich an die aktuelle Marktvolatilität bei jedem Trade anpassen würde. Ein fest eingestellter Abstand ist in realen Marktbedingungen wie ein alter Armeegeneral zu sehen, immer in einem Zustand der Kampfbereitschaft für den Krieg, der schon lange Geschichte ist. Dies führt häufig zu einer viel interessanteren Handelssystem-Performance in den realen, ständig verändernden Marktbedingungen. In einer sehr ähnlichen Weise , können Sie den ATR Abstand verwenden um Trailing Stop Ebenen zu Kurs bei jedem Balkenwechsel zu verschieben.

Jetzt können wir fortfahren zu der Entwicklung von Expert Advisors mit der Lite_EXPERT2.mqh Datei. Der beste Weg dies zu machen, ist mit der Modernisierung der Expert Advisors zu beginnen, die auf Grundlage von Lite_EXPERT1.mqh aufgebaut sind, um ihnen eine bessere Flexibilität im Trading zu geben.

Handelssystem das Änderungen in der MA Richtung als Signale für Markt Einstieg und Ausstieg verwendet

Ich habe bereits eine detaillierte Beschreibung eines solchen Systems bereitgestellt, in meinem Artikel mit dem Titel "Expert Advisors Basierend auf Beliebten Handelssystemen und Alchemie der Handelsroboter Optimierung", gewidmet den sehr einfachen Handelssystemen.

Es ist an der Zeit es komplexer zu machen. ein fast gleiches Handelssystem, basierend auf Lite_EXPERT2.mqh Funktionen ist entwickelt in dem Exp_1_1.mq4 Expert Advisor (original Exp_1.mq4). Wir müssen nur die festen Stop Loss und Take Profit mit den neuberechneten ATR Einheiten ersetzen und die ähnlichen Trailing Stop Ebenen hinzufügen, der einmal auf jedem Balkenwechsel verschiebt. Dies wird am besten in zwei Stufen umgesetzt. Wir ersetzen zuerst Stop Loss und Take Profit (der Exp_17_A.mq4 Expert Advisor) und nachdem der Code auf Fehler überprüft ist und zur Übereinstimmung mit der gewählten Handelsstrategie, fügen wir die Trailig Stop Ebenen ein (der Exp_17.mq4 Expert Advisor). In dem Artikel werde ich nur die komplette Version bereitstellen, mit umfangreicherer Beschreibung zu dem Code.

#property copyright "Copyright ɠ2009, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" extern bool Test_Up = true ; extern int Timeframe_Up = 240 ; extern double Money_Management_Up = 0.1 ; extern int Length_Up = 4 ; extern int Phase_Up = 100 ; extern int IPC_Up = 0 ; extern int ATR_Period_Up = 14 ; extern int LevMinimum_Up = 40 ; extern int STOPLOSS_Up = 100 ; extern int TAKEPROFIT_Up = 200 ; extern int TRAILINGSTOP_Up = 100 ; extern bool ClosePos_Up = true ; extern bool Test_Dn = true ; extern int Timeframe_Dn = 240 ; extern double Money_Management_Dn = 0.1 ; extern int Length_Dn = 4 ; extern int Phase_Dn = 100 ; extern int IPC_Dn = 0 ; extern int ATR_Period_Dn = 14 ; extern int LevMinimum_Dn = 40 ; extern int STOPLOSS_Dn = 100 ; extern int TAKEPROFIT_Dn = 200 ; extern int TRAILINGSTOP_Dn = 100 ; extern bool ClosePos_Dn = true ; int MinBar_Up, MinBar_Dn; int Period_Up, Period_Dn; double _STOPLOSS_Up, _TAKEPROFIT_Up, _LevMinimum_Up, _TRAILINGSTOP_Up; double _STOPLOSS_Dn, _TAKEPROFIT_Dn, _LevMinimum_Dn, _TRAILINGSTOP_Dn; #include <Lite_EXPERT2.mqh> int init() { TimeframeCheck( "Timeframe_Up" , Timeframe_Up); TimeframeCheck( "Timeframe_Dn" , Timeframe_Dn); MinBar_Up = 4 + 39 + 30 ; MinBar_Up = MathMax (MinBar_Up, ATR_Period_Up + 1 ); MinBar_Dn = 4 + 39 + 30 ; MinBar_Dn = MathMax (MinBar_Dn, ATR_Period_Dn + 1 ); Period_Up = Timeframe_Up * 60 ; Period_Dn = Timeframe_Dn * 60 ; _STOPLOSS_Up = STOPLOSS_Up / 100.0 ; _TAKEPROFIT_Up = TAKEPROFIT_Up / 100.0 ; _TRAILINGSTOP_Up = TRAILINGSTOP_Up / 100.0 ; _STOPLOSS_Dn = STOPLOSS_Dn / 100.0 ; _TAKEPROFIT_Dn = TAKEPROFIT_Dn / 100.0 ; _TRAILINGSTOP_Dn = TRAILINGSTOP_Dn / 100.0 ; _LevMinimum_Up = LevMinimum_Up * Point ; _LevMinimum_Dn = LevMinimum_Dn * Point ; return ( 0 ); } int deinit() { TimeLevelGlobalVariableDel( Symbol (), 1 ); TimeLevelGlobalVariableDel( Symbol (), 2 ); return ( 0 ); } int start() { int bar; double Mov[ 3 ], dMov12, dMov23, ATR, Level, open; static datetime TradeTimeLevel_Up, TradeTimeLevel_Dn; static bool BUY_Sign, BUY_Stop, SELL_Sign, SELL_Stop; static bool TrailSignal_Up, TrailSignal_Dn; static double dStopLoss_Up, dTakeProfit_Up, dTrailingStop_Up; static double dStopLoss_Dn, dTakeProfit_Dn, dTrailingStop_Dn; if (Test_Up) if (MinBarCheck( Symbol (), Timeframe_Up, MinBar_Up)) { if (IsNewBar( 0 , Symbol (), Timeframe_Up)) { BUY_Sign = false ; BUY_Stop = false ; TradeTimeLevel_Up = iTime( NULL , Timeframe_Up, 0 ); if (TradeTimeLevel_Up == 0 ) return (- 1 ); TradeTimeLevel_Up += Period_Up; for (bar = 1 ; bar <= 3 ; bar++) Mov[bar - 1 ]= iCustom ( NULL , Timeframe_Up, "JFatl" , Length_Up, Phase_Up, 0 , IPC_Up, 0 , bar); dMov12 = Mov[ 0 ] - Mov[ 1 ]; dMov23 = Mov[ 1 ] - Mov[ 2 ]; if (dMov23 < 0 ) if (dMov12 > 0 ) BUY_Sign = true ; if (dMov12 < 0 ) if (ClosePos_Up) BUY_Stop = true ; if (BUY_Sign) { ATR = iATR ( NULL , Timeframe_Up, ATR_Period_Up, 1 ); open = iOpen( Symbol (), Timeframe_Up, 0 ); Level = ATR * _STOPLOSS_Up; if (Level < _LevMinimum_Up) Level = _LevMinimum_Up; dStopLoss_Up = open - Level; Level = ATR * _TAKEPROFIT_Up; if (Level < _LevMinimum_Up) Level = _LevMinimum_Up; dTakeProfit_Up = open + Level; dGhartVelueCorrect(OP_BUY, dStopLoss_Up); dGhartVelueCorrect(OP_BUY, dTakeProfit_Up); } dTrailingStop_Up = 0 ; TrailSignal_Up = false ; if (TRAILINGSTOP_Up > 0 ) if (OrderSelect_( Symbol (), OP_BUY, 1 , MODE_TRADES)) if (iBarShift( NULL , Timeframe_Up, OrderOpenTime(), false ) > 0 ) { TrailSignal_Up = true ; ATR = iATR ( NULL , Timeframe_Up, ATR_Period_Up, 1 ); open = iOpen( Symbol (), Timeframe_Up, 0 ); Level = ATR * _TRAILINGSTOP_Up; if (Level < _LevMinimum_Up) Level = _LevMinimum_Up; dTrailingStop_Up = open - Level; dGhartVelueCorrect(OP_SELL, dTrailingStop_Up); } } if (!dOpenBuyOrder1_(BUY_Sign, 1 , TradeTimeLevel_Up, Money_Management_Up, 5 , dStopLoss_Up, dTakeProfit_Up)) return (- 1 ); if (!CloseBuyOrder1_(BUY_Stop, 1 )) return (- 1 ); if (!dMake_BuyTrailingStop_(TrailSignal_Up, 1 , TradeTimeLevel_Up, dTrailingStop_Up)) return (- 1 ); } if (Test_Dn) if (MinBarCheck( Symbol (), Timeframe_Dn, MinBar_Dn)) { if (IsNewBar( 1 , Symbol (), Timeframe_Dn)) { SELL_Sign = false ; SELL_Stop = false ; TradeTimeLevel_Dn = iTime( NULL , Timeframe_Dn, 0 ); if (TradeTimeLevel_Dn == 0 ) return (- 1 ); TradeTimeLevel_Dn += Period_Dn; for (bar = 1 ; bar <= 3 ; bar++) Mov[bar - 1 ]= iCustom ( NULL , Timeframe_Dn, "JFatl" , Length_Dn, Phase_Dn, 0 , IPC_Dn, 0 , bar); dMov12 = Mov[ 0 ] - Mov[ 1 ]; dMov23 = Mov[ 1 ] - Mov[ 2 ]; if (dMov23 > 0 ) if (dMov12 < 0 ) SELL_Sign = true ; if (dMov12 > 0 ) if (ClosePos_Dn) SELL_Stop = true ; if (SELL_Sign) { ATR = iATR ( NULL , Timeframe_Dn, ATR_Period_Dn, 1 ); open = iOpen( Symbol (), Timeframe_Dn, 0 ); Level = ATR * _STOPLOSS_Dn; if (Level < _LevMinimum_Dn) Level = _LevMinimum_Dn; dStopLoss_Dn = open + Level; Level = ATR * _TAKEPROFIT_Dn; if (Level < _LevMinimum_Dn) Level = _LevMinimum_Dn; dTakeProfit_Dn = open - Level; dGhartVelueCorrect(OP_SELL, dStopLoss_Dn); dGhartVelueCorrect(OP_SELL, dTakeProfit_Dn); } dTrailingStop_Dn = 0 ; TrailSignal_Dn = false ; if (TRAILINGSTOP_Dn > 0 ) if (OrderSelect_( Symbol (), OP_SELL, 2 , MODE_TRADES)) if (iBarShift( NULL , Timeframe_Dn, OrderOpenTime(), false ) > 0 ) { TrailSignal_Dn = true ; ATR = iATR ( NULL , Timeframe_Dn, ATR_Period_Dn, 1 ); open = iOpen( Symbol (), Timeframe_Dn, 0 ); Level = ATR * _TRAILINGSTOP_Dn; if (Level < _LevMinimum_Dn) Level = _LevMinimum_Dn; dTrailingStop_Dn = open + Level; dGhartVelueCorrect(OP_BUY, dTrailingStop_Dn); } } if (!dOpenSellOrder1_(SELL_Sign, 2 , TradeTimeLevel_Dn, Money_Management_Dn, 5 , dStopLoss_Dn, dTakeProfit_Dn)) return (- 1 ); if (!CloseSellOrder1_(SELL_Stop, 2 )) return (- 1 ); if (!dMake_SellTrailingStop_(TrailSignal_Dn, 2 , TradeTimeLevel_Dn, dTrailingStop_Dn)) return (- 1 ); } return ( 0 ); }

So, wir haben ein neues Paar Variablen in dem Block der externem Variablen des Expert Advisor - ATR_Period_Up und ATR_Period_Dn, die verwendet werden können, um die ATR Indikatorwerte zu ändern, die an der Berechnung von Pending Ordern beteiligt sind. Nun ist die logische Bedeutung der Werte der externen Variablen für Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop ein wenig anders. Diese Werte werden verwendet um den relativen Abstand in Punkten, von der Order zu dem aktuellen Kurs darzustellen. Sie stellen jetzt Prozente des ATR Indikatorwerts auf dem ersten Balken dar. Mit anderen Worten, um die Order zu berechnen, nehmen wir Prozente des ATR Indikatorwerts und fügen sie dem Null-Balken Eröffnungskurs hinzu. Der beste Weg um Prozent in den Fließkommawert zu konvertieren, ist die Verwendung des init() Block des Expert Advisor, wo diese Berechnung nur einmal gemacht werden und sie berechneten Werte in global deklarierte Variablen gespeichert werden.

Aufgrund des neu verfügbaren ATR Indikators, haben sich die Formeln zu Initialisierung der LevMinimum_Up und LevMinimum_Dn Variablen in dem init() Block geändert. Der start() Block des Expert Advisor enthält neue als statisch deklarierte Variablen zum Speichern der Werte zwischen den Ticks des Terminal. Der Code für die Berechnung von Pending Ordern und Trailing Stop Ebenen ist in kleinen Modulen innerhalb des Blocks zum Empfang von Handelssignalen angeordnet. Um nun einen Trade auszuführen, verwenden wir verschiedene Funktionen, wobei der Wert fünf verwendet wird für die Initialisierung der Margin_Mode Variable als normaler logische Wert in den schwebenden Stop Loss Bedingungen.

Um die angebotenen Möglichkeiten mit den IndicatorCounted_() und ReSetAsIndexBuffer() Funktionen zu demonstrieren, haben wir in diesem Expert Advisor de benutzerdefinierten Indikator JFatl.mq4 ersetzt mit der JFATL() Funktion, eingefügt in den Code des Expert Advisor.

bool JFATL( int Number, string symbol, int timeframe, int Length, int Phase, int IPC, double & Buffer[])

Die Funktion erhält Eingabeparameter von dem Indikator und dem Buffer[] Array. Bei erfolgreicher Berechnung, gibt die Funktion true zurück, ansonsten false. Das Array ist durch Referenz in den Indikator-Puffer konvertiert analog gefüllt mit den JFATL Indikatorwerten. In der Funktion, wird die JJMASeries() Funktion ersetzt durch die JJMASeries1(), die keine Berechnungen auf dem Null-Balken ausführt. Der Indikator Initialisierung Block wurde verschoben zu dem "Zero initialization" Block. Bitte beachten Sie, das die JJMASeries1() Funktion nur innerhalb dieser Funktion in dem Expert Advsior verwendet wird, also ist der Number Variablenwert nicht neuberechnet und wird direkt an die JJMASeries1() übergeben. Das gleiche gilt für die IndicatorCounted_() Funktion.

Ich habe bereits über solche Ersetzungen von Indikatoren durch Funktionen in meinen anderen Artikeln zu diesem Thema gesprochen: 1, 2, 3. Der Expert Advisor, der über diesen Ersatz verfügt, ist dargestellt durch die Exp_17_.mq4 Datei. Wir sollten die Tatsache beachten, dass der JMA Glättungs-Algorithmus, angewandt in dem JFatl.mq4 Indikator, ziemlich ressourcenaufwendig ist und ein solcher Ersatz des Indikators mit der Indikator-Funktion führt zu einem sehr deutlichen Geschwindigkeitsgewinn in diesem Expert Advisor, verglichen mit der vorherigen Version. Und schließlich, für die bequemsten unter ihnen, wurde der gleiche Expert Advisor (Exp_17R.mq4) auf eine solche Weise entwickelt, dass er alle erforderlichen Funktionen innerhalb seines Codes enthält, ohne irgendwelche zusätzlich Dateien oder Indikatoren für seine Kompilierung und den Betrieb zu benötgen. Der Betriebsablauf dieses Expert Advisor ist identisch! Ausgenommen vielleicht die Tatsache, dass die IPC_Up und IPC_Dn Variablenwerte in dem letzten Expert Advisor in einem etwas kleineren Bereich variierten (0.10), durch das Fehlen des Aufrufs des Heiken Ashi#.mq4 Indikators.

In dem Forum, sehen Sie gelegentlich einige MQL4 Programmier-Gurus die Stirn runzeln, bei der Idee des Schreibens eines solchen Indikators, was nach deren Meinung so ist, wie die Hose über den Kopf anzuziehen. Ich persönlich brauchte nur fünfzehn Minuten meiner Zeit, zum Schreiben einer solchen Funktion mit einem leicht-zu-verstehenden Code. Also wenn man sechs Mal schneller sein kann, wenn man einen Marathon mit der Hose über den Kopf gezogen läuft, ich würde bei dieser Option bleiben!

Breakout System zum handeln der News

Diese Version des Handelssystems wurde bereits zu Ihrer Betrachtung in meinem Artikel bereitgestellt, in Form des Exp_10.mq4 Expert Advisor. Der Exp_10_1.mq4 Expert Advisor, basierend auf den Lite_EXPERT2.mqh Funktionen, ist völlig analog. Er ist leicht komplizierter als die ursprüngliche Version, aber viel zuverlässiger, da er nicht beeinflusst wird von verschiedenen Fällen von Expert Advisor, Terminal oder Betriebssystem Neustart. Um die Zeit zu bestimmen, nach der eine offene Position geschlossen werden soll, verwendet fieser Expert Advisor die TradeTimeLevelCheck() Funktion:

Diese Funktion gibt true zurück, nach dem Zeitpunkt, der als Eingabeparameter an die Funktion zum Platzieren von Pending Ordern oder Öffnen von Positionen übergeben wurde.

Jetzt müssen wir den Algorithmus der Pending Order Berechnung ändern. Aber in diesem Fall sollten Stop Ordern ebenfalls dynamisch berechnet werden, zusätzlich zu Stop Loss und Take Profit. Im Wesentlichen ändert sich für uns nichts und alles wird auf die gleiche Weise umgesetzt. Darüber hinaus arbeitete der Trailing Stop in dem ursprünglichen Expert Advisor auf jedem Tick, während wir es an jeden Balkenwechsel verschieben müssen. Der endgültige Code des Expert Advisor (Exp_18.mq4) ist sicherlich nicht so simpel wie der ursprüngliche, aber die Programmlogik ist sehr prägnant und unkompliziert. Exp_18R.mq4 ist eine komplettes Analogon des letzten Expert Advisor, umgesetzt in Form einer fertigen, in sich geschlossenen Datei.

Fazit

Ich glaube, die Lite_EXPERT2.mqh benutzerdefinierten Funktionen sind nichts neues, verglichen mit den Lite_EXPERT1.mqh Funktionen, in Bezug auf den Programmieransatz.

Sie erweitern einfach die programmierte Funktionalität, während sie im Wesentlichen in Bezug auf die Anwendung die gleichen bleiben. Also, nach sorgfältigem Studieren der Lite_EXPERT1.mqh Funktionen, sollten Sie keine Schwierigkeiten haben die Funktionalität von Lite_EXPERT2.mqh schnell und einfach zu erlernen.