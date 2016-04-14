Effektive Mittelwertbildungsalgorithmen mit minimalen Lags und ihre Verwendung in Indikatoren

Ich denke, es gibt keine Notwendigkeit zu erklären, wie wichtig die Glättungsalgorithmen für die technische Analyse und für Handelssysteme sind. Es ist genug, nur mal auf einen Code eines Indikators zu gucken, um da explizite oder implizite einen Mittelwertbildungsalgorithmus zu finden. Wenn wir einen genaueren Blick auf Online-Handelsplattformen und Client-Terminals werfen, dann stellen wir fest, dass in meisten von ihnen einfache aber nicht so effektive Mittelwertbildungsalgorithmen verwendet werden, zwar sind aber viele basierend auf diesen Mittelwertbildungsalgorithmen programmiert worden.Es sind schon momentan viel effektiver Glättungsalgorithmen entwickelt worden. Allerdings der Versuch, sie in Indikatoren anzuwenden, aufgrund erheblicher Komplexität der Algorithmen, haben ergeben, dass die Programmierer einfach keine Geduld hatten und machten höchstens ein oder zwei Indikatoren, die keineswegs immer richtig bedienten. Danach hatten sie in der Regel keine Lust mehr, in diese Richtung zu arbeiten. Der grundlegende Vorteil der einfachen Mittelwerte ist, dass sie immer verfügbar sind als einfache benutzerdefinierte Funktionen, die überall und jederzeit angewendet werden können.In diesem Artikel möchte ich Händler, die MQL4 kennen, effektiver Mittelwertbildungsalgorithmen mit minimaler Verzögerung vorschlagen, die als einfache benutzerdefinierte Funktionen dargestellt werden. Die Verwendung dieser Funktionen ist nicht komplizierter als die Verwendung der technischen Indikatoren. Die Funktionen wurden schon vor langer Zeit geschrieben, und ihre Betriebsqualität wurde auch ziemlich lange geprüft. Aber es wurden bei ihrer Arbeit keine Fehler oder Probleme, oder falsche Berechnungen gefunden. So werden wir die folgenden Algorithmen berücksichtigen:- JJMASeries () - ist der adaptive JMA Glättungsalgorithmus;- JLiteSeries() - ist der JMA Glättungsalgorithmus ohne einen adaptiven Algorithmus;- JurXSeries () - ist der Ultra-Linear-Glättungsalgorithmus aus dem Indikator JRSX;- ParMASeries() - ist der Glättungsalgorithmus basierend auf parabolischer Annäherung;- LRMASeries () - ist der Algorithmus basierend auf den linearen Regressions-Glättung;- T3Series () - ist der Glättungsalgorithmus basierend auf den Tilson-Algorithmus.Die Funktionen werden als die folgenden Dateien dargestellt: JJMASeries.mqh, JLiteSeries.mqh, JurXSeries. mqh, ParMASeries.mqh, LRMASeries.mqh, T3Series.mqh.

Die Funktionsaufrufe selbst sind absolut gleich, der einzige Unterschied ist, dass einige Funktionen keine einige externer Variablen haben. Solche Funktionen werden in der Regel für die Verarbeitung der individuellen und Indikator-Arrays gebaut, die als externer Variablen arbeiten. Meiner Meinung nach ist es nicht immer bequem, so wäre es viel besser, solche Funktionen für die Verarbeitung der normalen Variablen zu verwenden, und nicht Arrays. In diesem Fall kann man eine unbegrenzte Menge von Glättungen mit diesen Algorithmen innerhalb von einer Berechnungsloop machen! Ich denke, dass es nicht notwendig ist, den Code der Funktionen in diesem Artikel zu geben. Der Code wird nur für diejenigen interessant sein, die ähnliche Funktionen basierend auf die anderen Algorithmen erstellen will. Wir interessieren uns nur für den Algorithmus des Funktionsaufrufs im Code des Indikators, das heißt, die praktische Anwendung der Funktionen.



Lass uns am Anfang die Funktion JJMASeries() kennenlernen:

Die Datei JJMASeries.mqh enthält vier Funktionen: JJMASeries(), JJMASeriesResize(), JJMASeriesAlert() и JMA_ErrDescr(). Die Datei enthält auch Variablen, die als globale erklärt sind.

Die Funktion JJMASeries() wird für die Verwendung des JMA-Algorithmus beim Schreiben aller technischen Indikatoren oder Expert Advisors vorgesehen, in dem die Berechnung für die klassischen Mittelwertbildung mit dem Algorithmus ersetzt wird. Die Funktion funktioniert nicht, wenn limit den Wert von Null nimmt! Alle Indikatoren, die ich für JJMASeries entwickelt habe, wurden diese Einschränkung berücksichtigen. Die Datei muss im Ordner MetaTrader\Experten\include\ gespeichert werden. Man muss auch beachten, dass die Funktion JJMASeries() den Nullwert im Bar zurück liefert, wenn der Wert der Variable bar mehr ist, als der Wert der Variable MaxBar! Und deshalb kann dieser Wert nicht als Nenner in einem Bruch für die Berechnungen eines Indikators sein! In den folgenden 30 Bars liefert die Funktion JJMASeries() auch Null zurück! Diese Version der Funktion JJMASeries() unterstützt Advisors Experts, wenn sie in den Benutzerindikatoren verwendet wird, die von dem Expert Advisor aufgerufen werden. Außerdem ist diese Version der Funktion JJMASeries() unterstützt Advisors Experts, wenn sie im Code des Indikators verwendet wird, der vollständig im Experten-Code platziert ist, und haltet alle DO-Protokollen und Variablen gespeichert! Beim Schreiben der Indikatoren oder Expert Advisors mit der Funktion JJMASeries, ist es nicht empfohlen, die Variablen-Namen mit dem Anfang nJMA...oder dJMA ...zu benennen Die Funktion JJMASeries() kann im internen Code der anderen benutzerdefinierten Funktionen verwendet werden, wenn es angenommen wird, dass jeder Aufruf zu JJMASeries () bei jedem Aufruf zu einer solchen benutzerdefinierten Funktion seine eindeutige Nummer haben muss. Diese Version der Funktion JJMASeries() ist für die Verarbeitung der Variablen vorgesehen, die mit Arrays der Zeitreihenanordnungen vom aktuellen Chart verbunden sind! Wenn diese Funktion für die Verarbeitung der Variablen verwendet wird, die basierend auf Arrays der Zeitreihenanordnungen von den anderen Charts berechnet sind, wird ein Fehler in der Berechnung sein!



Eingabeparameter:

- number - die Ordnungsnummer des Funktionsaufrufs JJMASeries() im Code des Indikators (0, 1, 2, 3 u.s.w);

- din - der Parameter, der die Parameter Length und Phase auf jedem Bar ändern kann. 0 - das Verbot, die Parameter zu ändern, jeder andere Wert bedeutet, dass es möglich ist;

- MaxBar - Der Maximalwert, der die Nummer des berechneten Bars annehmen kann(bar). Normalerweise ist es Bars-1-Periode, wo "period" ist die Anzahl der Bars ist, auf den der Anfangswert series nicht berechnet wird;

- limit - Die Anzahl des noch nicht berechneten Bars sowie eine oder die Nummer des letzten noch nicht berechneten Bars. Es muss gleich mit Bars-IndicatorCounted()-1 sein;

- Length - Glättungstiefe;

- Phase - Der Parameter im Bereich zwischen -100 .. . und +100, Sie beeinflusst auf die Qualität des vorübergehenden Prozess;

- series - Der Eingabeparameter, über den die Berechnung der Funktion JJMASeries() durchgeführt wird;

- bar - Die Nummer des berechneten Bars. Dieser Parameter muss von dem DO aus dem Maximalwert auf Null geändert werden. Daraufhin muss der Maximalwert immer mit dem Wert von limit gleich sein!

- JMASeries() - der Wert der Funktion JMA. Bei Werten des Parameters bar mehr, als MaxBar-30 ist, liefert die Funktion JJMASeries() immer Null zurück!- reset - Der Parameter, der über dem Link den Wert zurückliefert, der von 0 unterschiedlich ist, wenn es einen Fehler in der Funktionsberechnung gab und der liefert 0, wenn die Berechnung in Ordnung war. Dieser Parameter kann nur variabel sein, aber nicht einem Wert!





Funktionsinitialisierung

Bevor die Funktion JJMASeries() aufgerufen wird, und die Anzahl der berechneten Bars schon gleich mit 0 ist, sollten die Größen der internen Puffersvariablen der Funktion verändert werden (es wäre noch besser, das im Initialisierungsblock des benutzerdefinierten Indikators oder des Expert Advisors zu tun). Dazu ist es notwendig, die Variablen von der Funktion JJMASeries() durch die Hilfsfunktion JJMASeriesResize() mit den folgenden Parametern aufzurufen: JJMASeriesResize(number+1); es ist notwendig, den Parameter "number" (MaxJMA.number) gleich der Aufrufszahl zu JJMASeries zu machen, das heißt, um 1 größer als der Maximalwert von number zu machen. Zusammen mit der Änderungen der Puffersgröße von JJMASeries() kann man im Initialisierungsblock die Eingabewerte der Variable Length und Phase durch JJMASeriesAlert() prüfen, ob ihre Änderungsbereich entsprechend sind. Diese Variable sind auch die Eingabeparameter der Funktion JJMASeries():





JJMASeriesAlert( int Number, string name, int ExternVar)

- Number - Der Parameter, der zwei Werte annehmen kann: 0 - für die Überprüfung des Eingabeparameters ExternVar, ob er innerhalb des Änderungsbereichs des Eingabeparameters Length von JJMASeries() liegt und 1 - für die Überprüfung des Eingabeparameters ExternVar, ob er innerhalb des Änderungsbereichs des Eingabeparameters Phase von JJMASeries() liegt;

- name - Der String Name des Eingabeparamters ExternVar, um eine Warnung zu geben;

- ExternVar - Der Eingabeparameter des Indikators

Fehleranzeige



Wenn Indikatoren eingerichtet werden, können ihre Code Fehler enthalten. Um die Gründe zu erfahren, sollte man die Log-Datei betrachten. Die Funktion JJMASeries() zeichnet alle Fehler in der Log-Datei im Ordner mit dem Namen \MetaTrader\EXPERTS\LOGS\. Wenn ein MQL4-Fehler im Code der vorhergehenden Funktion auftritt, bevor die Funktion JJMASeries() aufgerufen wird, dann schreibt die Funktion den Fehlercode und den Inhalt des Fehlers in einer Log-Datei. Wenn ein MQL4-Fehler beim Aufruf der Funktion JJMASeries() im Algorithmus JJMASeries() auftritt, dann schreibt die Funktion den Fehlercode und den Inhalt des Fehlers in einer Log-Datei. Wenn die Nummer number beim Aufruf der Funktion JJMASeries() falsch eingegeben wird oder die Größe der Puffervariablen von nJJMAResize falsch definiert wird. In Size der Log-Datei wird die Meldung über die falsche Definition dieser Variablen geschrieben. Genauso wird die Information bei der falschen Definition des Parameters limit geschrieben.



Wenn es bei der Änderung der Puffer-Größen der Funktion JJMASeries während des Aufrufs der Funktion init() fehlschlägt, dann schreibt die Funktion JJMASeriesResize() die Information über die fehlgeschlagenen Änderung der Größen in der Log-Datei. Wenn die richtige Reihenfolge der Änderung des Parameters bar beim Aufruf der Funktion JJMASeries() durch den externen DO gestört wurde, dann wird auch diese Information in der Log-Datei geschrieben. Man muss auch beachten, dass einige Fehler des Programmcodes künftig noch andere Fehler in seiner Ausführung schaffen, und deswegen, wenn die Funktion JJMASeries() in ihrer Log-Datei direkt ein paar Fehler schreibt, dann sollen sie in der Reihenfolge ihres Auftretens beseitigt werden. In einem richtig geschriebenen Indikator kann die Funktion JJMASeries() Datensätze in der Log-Datei nur dann machen, wenn die Systemstörungen geben. Ausnahmsweise können die Größe-Änderungen der Puffer-Variablen bei der Überbelastung des Indikators oder des Expertes geschrieben werden, die bei jedem Aufruf der Funktion init() geschieht. Alle MQL4-Fehler werden in der Log-Datei mit der Funktion JMA_ErrDescr () geschrieben, die den Code und den Fehlerinhalt nach seinem Code schickt, welcher mit Hilfe von GetLastError() erhalten wird.



Das Beispiel des Aufrufs der Funktion JJMASeries() (doppelte JMA Glättung des Eingangspreises):



#property copyright "Copyright © 2006, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Magenta extern int Length1 = 5 ; extern int Length2 = 5 ; extern int Phase1 = 100 ; extern int Phase2 = 100 ; extern int Shift = 0 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ; double J2JMA[]; double Temp_Series; #include <JJMASeries.mqh> #include <PriceSeries.mqh> int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 , J2JMA); SetIndexShift ( 0 , Shift); SetIndexEmptyValue ( 0 , 0 ); IndicatorShortName ( "J2JMA(Length1=" + Length1 + ", Phase1=" + Phase1 + ", Length2=" + Length2 + ", Phase2=" + Phase2 + ", Shift=" + Shift + ")" ); SetIndexLabel ( 0 , "J2JMA" ); IndicatorDigits ( Digits ); if (JJMASeriesResize( 2 ) != 2 ) return (- 1 ); JJMASeriesAlert ( 0 , "Length1" , Length1); JJMASeriesAlert ( 0 , "Length2" , Length2); JJMASeriesAlert ( 1 , "Phase1" , Phase1 ); JJMASeriesAlert ( 1 , "Phase2" , Phase2 ); PriceSeriesAlert(Input_Price_Customs); return ( 0 ); } int start() { if ( Bars - 1 < 61 ) return ( 0 ); int reset, MaxBar1, MaxBar2, counted_bars = IndicatorCounted (); if (counted_bars < 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars > 0 ) counted_bars--; int limit = Bars - counted_bars - 1 ; MaxBar1 = Bars - 1 ; MaxBar2 = MaxBar1 - 30 ; for ( int bar = limit; bar >= 0 ; bar--) { Temp_Series = PriceSeries(Input_Price_Customs, bar); Temp_Series = JJMASeries( 0 , 0 ,MaxBar1,limit,Phase1,Length1, Temp_Series,bar,reset); if (reset != 0 ) return (- 1 ); Temp_Series = JJMASeries( 1 , 0 ,MaxBar2,limit,Phase2,Length2, Temp_Series,bar,reset); if (reset != 0 ) return (- 1 ); J2JMA[bar] = Temp_Series; } return ( 0 ); }

So können die folgenden Punkte in der Anwendung dieser Funktion hervorgehoben werden:1. Erklärung der Funktionen, die im Inhalt der Datei JJMASeries. mqh mit der Zeile #include am Textanfang des Indikators sind. Es werden Variablen und vier Funktionen erklärt: JJMASeries(), JJMASeriesResize(), JJMASeriesAlert() и JMA_ErrDescr();2. Die Änderung der Größen der Pufferelemente, die in der Funktion JJMASeries() mit der Funktion JJMASeriesResize() im Initialisierungsblock verwendet werden;3. Die Überprüfung mit der Funktion JJMASeriesAlert() im Initialisierungsblock, ob die Werte der externen Variable vom Indikator korrekt sind, welche die externen Variable der Funktion JJMASeries() sind;4. Die Aufrufe zur Funktion JJMASeries(), die durch den DO mit den entsprechenden Fehlerüberprüfungen gemacht wurden.





Weitere Funktionen

JJMASeries ( int number, int din, int MaxBar, int limit, int Phase, int Length, double series, int bar, int &reset) JLiteSeries( int number, int din, int MaxBar, int limit, int Phase, int Length, double series, int bar, int &reset) JurXSeries ( int number, int din, int MaxBar, int limit, int Length, double series, int bar, int &reset) T3Series ( int number, int din, int MaxBar, int limit, int Phase, int Length, double series, int bar, int &reset ) ParMASeries( int number, int MaxBar, int limit, int period, double series, int bar, int &reset) LRMASeries ( int number, int MaxBar, int limit, int period, double series, int bar, int &reset )

Der Aufruf-Algorithmus zu den anderen Funktionen mit dem oben betrachteten Algorithmus ist ähnlich, aber es gibt einige Unterschiede in der Anzahl der externen Variablen in Funktionen:

Es sollte klar sein, dass die Funktionen JJMASeries() und JLiteSeries() im gleichen Expert Advisor oder Indikator nicht kompatibel sind! Tatsächlich ist in der Datei JLiteSeries. mqh der gleiche Code JMA mit dem Namen der Funktion JJMASeries() ohne Anpassung platziert worden! Um die Funktion JJMASeries() um JLiteSeries() im Experten oder im Indikator zu ersetzen, ist es genug, die Zeile #include<JJMASeries mqh> um die Zeile #include<JLiteSeries. mqh> zu ersetzen. Alle Aufrufe zu den Funktionen der Datei JLiteSeries. mqh werden als Aufrufe für die Funktionen betrachtet, die identisch zu den Funktionen der Datei JJMASeries.mqh gehen .



Weitere Funktionen sind voll kompatibel innerhalb im gleichen Indikator oder Expert Advisor-Code. In Funktionen ParMASeries () und LRMASeries (), wird der Wert der externen Variablen period mit 501 begrenzt. Wenn die größere Werte gebraucht werden, dann muss man die ersten (nicht nullwertigen) Werte der Puffers ersetzen

dParMA.TempBuffer[][501] und dParMA.TEMPBUFFER[][501] für die Funktion ParMASeries() oder dLRMA. TempBuffer[][501] und dLRMA.TEMPBUFFER[][501] für die Funktion LRMASeries() in Dateien ParMASeries. mqh und LRMASeries. mqh bzw.



Die Funktionen JurXSeries()



Das Beispiel des Aufrufs der Funktion JJMASeries() (Ultra-Linear Glättung des Eingangspreis mit zusätzlicher JMA Glättung):

#property copyright "Copyright © 2006, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Gold extern int JurX_Length = 5 ; extern int JJMA_Length = 4 ; extern int JJMA_Phase = - 100 ; extern int Shift = 0 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ; double Ind_Buffer[]; double Price,JurX,JJurX,Error; #include <JJMASeries.mqh> #include <JurXSeries.mqh> #include <PriceSeries.mqh> int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 ,Ind_Buffer); SetIndexShift ( 0 , Shift); SetIndexEmptyValue ( 0 , 0 ); IndicatorShortName ( "JJurX( JurX_Length=" +JurX_Length+ ", Shift=" +Shift+ ")" ); SetIndexLabel ( 0 , "JJurX" ); IndicatorDigits ( Digits ); if (JurXSeriesResize( 2 )!= 2 ) return (- 1 ); if (JJMASeriesResize( 1 )!= 1 ) return (- 1 ); JurXSeriesAlert( 0 , "JurX_Length" ,JurX_Length); JJMASeriesAlert( 0 , "JJMA_Length" ,JJMA_Length); JJMASeriesAlert( 1 , "JJMA_Phase" ,JJMA_Phase); PriceSeriesAlert(Input_Price_Customs); return ( 0 ); } int start() { if ( Bars - 1 <JurX_Length+ 32 ) return ( 0 ); int reset,MaxBar,counted_bars= IndicatorCounted (); if (counted_bars< 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; int limit= Bars -counted_bars- 1 ; MaxBar= Bars - 1 ; for ( int bar=limit;bar>= 0 ;bar--) { Price=PriceSeries(Input_Price_Customs,bar); JurX=JurXSeries( 0 , 0 ,MaxBar,limit,JurX_Length,Price,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); Error=JurXSeries( 1 , 0 ,MaxBar,limit,JurX_Length, 100 ,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); if (Error== 0 )Error= 100 ; JurX*= 100 /Error; JJurX=JJMASeries( 0 , 0 ,MaxBar,limit,JJMA_Phase,JJMA_Length,JurX,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); Ind_Buffer[bar]=JJurX; } return ( 0 ); }

In diesem Beispiel sollte die Tatsache beachtet werden, dass die Funktion JurXSeries() sowohl den Eingangspreis auch die Konstante zur Mittelwertbildung führt! Wenn das erhaltende Mittelungsergebnis durch den konstanten Wert geteilt wird, werden wir den Glättungsfehler erhalten. Um ein genaueres Ergebnis der Glättung der Preisreihe zu erhalten, ist es notwendig, das Glättungsergebnis durch diesen Fehlerwert zu teilen. Das wurde eben in unserem Fall getan. In beiden weiteren Fällen werden Zähler und Nenner separat geglättet, so gibt es keine Notwendigkeit, den obigen Vorgang zu wiederholen. Ein solcher Fehler bei anderen Glättungsfunktionen tritt nicht auf.



Das Beispiel des Aufrufs der Funktionen JJMASeries() und JurXSeries() (Analog des Indikators CCI mit zusätzlicher JMA Glättung):



#property copyright "Copyright © 2006, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 BlueViolet #property indicator_level1 0.5 #property indicator_level2 - 0.5 #property indicator_level3 0.0 #property indicator_levelcolor MediumBlue #property indicator_levelstyle 4 extern int JJMA.Length = 8 ; extern int JurX.Length = 8 ; extern int JJMA.Phase = 100 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ; double Ind_Buffer1[]; int w; #include <JJMASeries.mqh> #include <JurXSeries.mqh> #include <PriceSeries.mqh> int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 ,Ind_Buffer1); SetIndexEmptyValue ( 0 , 0 ); SetIndexLabel ( 0 , "JCCIX" ); IndicatorShortName ( "JCCIX(JJMA.Length=" +JJMA.Length+ ", JurX.Length" + JurX.Length+ ")" ); IndicatorDigits ( 2 ); if (JurXSeriesResize( 2 )!= 2 ) return (- 1 ); if (JJMASeriesResize( 1 )!= 1 ) return (- 1 ); JurXSeriesAlert ( 0 , "JurX.Length" ,JurX.Length); JJMASeriesAlert ( 0 , "JJMA.Length" ,JJMA.Length); JJMASeriesAlert ( 1 , "JJMA.Phase" ,JJMA.Phase); PriceSeriesAlert(Input_Price_Customs); SetIndexDrawBegin ( 0 ,JurX.Length+ 31 ); if (JurX.Length> 5 ) w=JurX.Length- 1 ; else w= 5 ; return ( 0 ); } int start() { double price,Jprice,JCCIX,UPCCI,DNCCI,JUPCCIX,JDNCCIX; int reset,MaxBar,MaxBarJ,limit,counted_bars= IndicatorCounted (); if (counted_bars< 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; limit= Bars -counted_bars- 1 ; MaxBar= Bars - 1 ; MaxBarJ=MaxBar- 30 ; if (limit>=MaxBar)limit=MaxBar; for ( int bar=limit; bar>= 0 ; bar--) { price=PriceSeries(Input_Price_Customs, bar); Jprice=JJMASeries( 0 , 0 ,MaxBar,limit,JJMA.Phase,JJMA.Length,price, bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); UPCCI=price-Jprice; DNCCI= MathAbs (UPCCI); Der Parameter nJJurXLength ändert sich nicht JUPCCIX=JurXSeries( 0 , 0 ,MaxBarJ,limit,JurX.Length,UPCCI,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); JDNCCIX=JurXSeries( 1 , 0 ,MaxBarJ,limit,JurX.Length,DNCCI,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); if (bar>MaxBarJ-w)JCCIX= 0 ; else if (JDNCCIX!= 0 ) { JCCIX=JUPCCIX/JDNCCIX; if (JCCIX> 1 )JCCIX= 1 ; if (JCCIX<- 1 )JCCIX=- 1 ; } else JCCIX= 0 ; Ind_Buffer1[bar]=JCCIX; } return ( 0 ); }

Die folgende Tatsache sollte beachtet werden: Nach zwei Glättungen mit der Funktion JurXSeries() wird einer erhaltende Wert geprüft, ob der Null nicht gleich ist, weil er ein Nenner ist!



Das Beispiel des Aufrufs der Funktionen JJMASeries() und JurXSeries (Analog des Indikators RSI mit zusätzlicher JMA Glättung):



#property copyright "Copyright © 2006, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 BlueViolet #property indicator_level1 0.5 #property indicator_level2 - 0.5 #property indicator_level3 0.0 #property indicator_levelcolor MediumBlue #property indicator_levelstyle 4 extern int Length = 8 ; extern int Smooth = 3 ; extern int Phase = 100 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ; double Ind_Buffer[]; int w; #include <JJMASeries.mqh> #include <JurXSeries.mqh> #include <PriceSeries.mqh> int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 ,Ind_Buffer); SetIndexEmptyValue ( 0 , 0 ); SetIndexLabel ( 0 , "JRSX" ); IndicatorShortName ( "JRSX(Length=" +Length+ ", Input_Price_Customs=" + Input_Price_Customs+ ")" ); IndicatorDigits ( 2 ); nJurXnumber= 2 if (JurXSeriesResize( 2 )!= 2 ) return (- 1 ); nJMAnumber= 1 if (JJMASeriesResize( 1 )!= 1 ) return (- 1 ); JurXSeriesAlert ( 0 , "Length" ,Length); JJMASeriesAlert ( 0 , "Smooth" ,Smooth); JJMASeriesAlert ( 1 , "Phase" ,Phase); PriceSeriesAlert(Input_Price_Customs); entsteht SetIndexDrawBegin ( 0 ,Length+ 31 ); if (Length< 1 )Length= 1 ; if (Length> 5 ) w=Length- 1 ; else w= 5 ; return ( 0 ); } int start() { double dPrice,dPriceA,UPJRSX,DNJRSX,JRSX,JJRSX; int bar,limit,reset,MaxBar,MaxBarJ,counted_bars= IndicatorCounted (); if (counted_bars< 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; MaxBar= Bars - 2 ; MaxBarJ=MaxBarJ-w- 1 ; limit= Bars -counted_bars- 1 ; if (limit>MaxBar){limit=MaxBar;Ind_Buffer[MaxBar]= 0.0 ;} for (bar=limit;bar>= 0 ;bar--) { dPrice = PriceSeries(Input_Price_Customs, bar)- PriceSeries(Input_Price_Customs, bar+ 1 ); dPriceA= MathAbs (dPrice); UPJRSX=JurXSeries( 0 , 0 ,MaxBar,limit,Length,dPrice, bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); DNJRSX=JurXSeries( 1 , 0 ,MaxBar,limit,Length,dPriceA,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); if (bar>MaxBar-w)JRSX= 0 ; else if (DNJRSX!= 0 ){JRSX=UPJRSX/DNJRSX; if (JRSX> 1 )JRSX= 1 ; if (JRSX<- 1 )JRSX=- 1 ;} else JRSX= 0 ; JJRSX=JJMASeries( 0 , 0 ,MaxBarJ,limit,Phase,Smooth,JRSX,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); Ind_Buffer[bar]=JJRSX; } return ( 0 ); }

#property copyright "Copyright © 2006, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 7 #property indicator_color1 Gray #property indicator_color2 Red #property indicator_color3 Blue #property indicator_color4 Lime #property indicator_color5 Blue #property indicator_color6 Red #property indicator_color7 Gray #property indicator_style1 4 #property indicator_style2 2 #property indicator_style3 4 #property indicator_style4 4 #property indicator_style5 4 #property indicator_style6 2 #property indicator_style7 4 extern int Bands_Period = 100 ; extern double Bands_Deviations = 2.0 ; extern int MA_method = 0 ; extern int MA_Smooth = 20 ; extern int Bands_Smooth = 20 ; extern int Smooth_Curvature = 100 ; extern int Bands_Shift = 0 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ; double UpperBuffer3 []; double UpperBuffer2 []; double UpperBuffer1 []; double T3MovingBuffer[]; double LowerBuffer1 []; double LowerBuffer2 []; double LowerBuffer3 []; double Series_buffer []; #include <T3Series.mqh> #include <PriceSeries.mqh> int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexStyle ( 1 , DRAW_LINE ); SetIndexStyle ( 2 , DRAW_LINE ); SetIndexStyle ( 3 , DRAW_LINE ); SetIndexStyle ( 4 , DRAW_LINE ); SetIndexStyle ( 5 , DRAW_LINE ); SetIndexStyle ( 6 , DRAW_LINE ); IndicatorBuffers ( 8 ); SetIndexBuffer ( 0 ,UpperBuffer3 ); SetIndexBuffer ( 1 ,UpperBuffer2 ); SetIndexBuffer ( 2 ,UpperBuffer1 ); SetIndexBuffer ( 3 ,T3MovingBuffer); SetIndexBuffer ( 4 ,LowerBuffer1 ); SetIndexBuffer ( 5 ,LowerBuffer2 ); SetIndexBuffer ( 6 ,LowerBuffer3 ); SetIndexBuffer ( 7 ,Series_buffer); SetIndexEmptyValue ( 0 , 0 ); SetIndexEmptyValue ( 1 , 0 ); SetIndexEmptyValue ( 2 , 0 ); SetIndexEmptyValue ( 3 , 0 ); SetIndexEmptyValue ( 4 , 0 ); SetIndexEmptyValue ( 5 , 0 ); SetIndexEmptyValue ( 6 , 0 ); int drawbegin= 100 +Bands_Shift; SetIndexDrawBegin ( 0 ,drawbegin); SetIndexDrawBegin ( 1 ,drawbegin); SetIndexDrawBegin ( 2 ,drawbegin); SetIndexDrawBegin ( 3 ,drawbegin); SetIndexDrawBegin ( 4 ,drawbegin); SetIndexDrawBegin ( 5 ,drawbegin); SetIndexDrawBegin ( 6 ,drawbegin); SetIndexShift ( 0 , Bands_Shift); SetIndexShift ( 1 , Bands_Shift); SetIndexShift ( 2 , Bands_Shift); SetIndexShift ( 3 , Bands_Shift); SetIndexShift ( 4 , Bands_Shift); SetIndexShift ( 5 , Bands_Shift); SetIndexShift ( 6 , Bands_Shift); IndicatorShortName ( "T3.4Bollinger Bands( Period=" +Bands_Period+ ", Deviations=" +Bands_Deviations+ ")" ); SetIndexLabel ( 0 , "Upper3 Bands" ); SetIndexLabel ( 1 , "Upper2 Bands" ); SetIndexLabel ( 2 , "Upper1 Bands" ); SetIndexLabel ( 4 , "Lower1 Bands" ); SetIndexLabel ( 5 , "Lower2 Bands" ); SetIndexLabel ( 6 , "Lower3 Bands" ); string Moving; switch (MA_method) { case 0 : Moving= "T3SMA" ; break ; case 1 : Moving= "T3EMA" ; break ; case 2 : Moving= "T3SSMA" ; break ; case 3 : Moving= "T3LWMA" ; break ; default : Moving= "T3SMA" ; } SetIndexLabel ( 3 , "Moving Avereges " +Moving+ " (" +Bands_Period+ ")" ); IndicatorDigits ( Digits ); if (Bands_Smooth<= 1 ){ if (T3SeriesResize( 1 )!= 1 ) return (- 1 );} else if (T3SeriesResize( 7 )!= 7 ) return (- 1 ); T3SeriesAlert( 0 , "MA_Smooth" ,MA_Smooth); T3SeriesAlert( 0 , "Bands_Period" ,Bands_Period); PriceSeriesAlert(Input_Price_Customs); if ((MA_method< 0 )||(MA_method> 3 )) Alert ( "Der Parameter MA_method muss von 0 bis 3 sein" + " Sie haben nicht akzeptabel eingegeben " +MA_method+ " wird 0 verwendet" ); if (Bands_Period< 1 )Bands_Period= 1 ; return ( 0 ); } int start() { if ( Bars - 1 <=Bands_Period) return ( 0 ); double deviation1,deviation2,deviation3,Temp_Series,sum,midline, priceswing,Resalt; int reset,MaxBar,MaxBarBB,MaxBarBB1,bar,kk,counted_bars= IndicatorCounted (); if (counted_bars< 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; int limit= Bars -counted_bars- 1 ; MaxBar= Bars - 1 -Bands_Period; MaxBarBB=MaxBar- 30 -Bands_Period; MaxBarBB1=MaxBarBB- 1 ; for (bar=limit;bar>= 0 ;bar--) Series_buffer[bar]=PriceSeries(Input_Price_Customs,bar); if (limit>MaxBar) { for (bar=limit;bar>=MaxBar;bar--)T3MovingBuffer[bar]= 0 ; limit=MaxBar; } for (bar=limit;bar>= 0 ;bar--) { Temp_Series= iMAOnArray (Series_buffer, 0 ,Bands_Period, 0 , MA_method, bar); Resalt=T3Series( 0 , 0 ,MaxBar,limit,Smooth_Curvature,MA_Smooth, Temp_Series,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); T3MovingBuffer[bar]=Resalt; } if (limit>MaxBarBB) { for (bar=limit;bar>=MaxBarBB;bar--) { UpperBuffer2[bar]= 0 ; UpperBuffer1[bar]= 0 ; LowerBuffer1[bar]= 0 ; LowerBuffer2[bar]= 0 ; } limit=MaxBarBB; } for (bar=limit;bar>= 0 ;bar--) { sum= 0.0 ; midline=T3MovingBuffer[bar]; kk=bar+Bands_Period- 1 ; while (kk>=bar) { priceswing=PriceSeries(Input_Price_Customs,kk)-midline; sum+=priceswing*priceswing; kk--; } deviation2=Bands_Deviations* MathSqrt (sum/Bands_Period); deviation1= 0.5 *deviation2; deviation3= 1.5 *deviation2; if (Bands_Smooth> 1 ) { Resalt=T3Series( 1 , 0 ,MaxBarBB1,limit,Smooth_Curvature,Bands_Smooth, midline+deviation3,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); UpperBuffer3[bar]=Resalt; Resalt=T3Series( 2 , 0 ,MaxBarBB1,limit,Smooth_Curvature,Bands_Smooth, midline+deviation2,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); UpperBuffer2[bar]=Resalt; Resalt=T3Series( 3 , 0 ,MaxBarBB1,limit,Smooth_Curvature,Bands_Smooth, midline+deviation1,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); UpperBuffer1[bar]=Resalt; Resalt=T3Series( 4 , 0 ,MaxBarBB1,limit,Smooth_Curvature,Bands_Smooth, midline-deviation1,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); LowerBuffer1[bar]=Resalt; Resalt=T3Series( 5 , 0 ,MaxBarBB1,limit,Smooth_Curvature,Bands_Smooth, midline-deviation2,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); LowerBuffer2[bar]=Resalt; Resalt=T3Series( 6 , 0 ,MaxBarBB1,limit,Smooth_Curvature,Bands_Smooth, midline-deviation3,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); LowerBuffer3[bar]=Resalt; } else { UpperBuffer3[bar]=midline+deviation3; UpperBuffer2[bar]=midline+deviation2; UpperBuffer1[bar]=midline+deviation1; LowerBuffer1[bar]=midline-deviation1; LowerBuffer2[bar]=midline-deviation2; LowerBuffer3[bar]=midline-deviation3; } } return ( 0 ); }

Das Beispiel des Aufrufs der Funktion T3Series() (3 Bollinger-Bänder mit zusätzlicher Glättung T3):

Das Beispiel des Aufrufs der Funktion ParMASeries() (ParMA Muving mit zusätzlicher Glättung JMA):

#property copyright "Copyright © 2006, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Red extern int MA_Period = 8 ; extern int Length = 3 ; extern int Phase = 100 ; extern int Shift = 0 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ; double IndBuffer[]; double JResalt, Price, Resalt; #include <JJMASeries.mqh> #include <ParMASeries.mqh> #include <PriceSeries.mqh> int init() { IndicatorDigits ( Digits ); SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 , IndBuffer); SetIndexShift ( 0 , Shift); SetIndexEmptyValue ( 0 , 0.0 ); IndicatorShortName ( "JParMA( Length=" +Length+ ", Phase=" +Phase+ ", Shift=" +Shift+ ")" ); SetIndexLabel ( 0 , "JParMA Line" ); entsteht SetIndexDrawBegin ( 0 , MA_Period); if (JJMASeriesResize( 1 )!= 1 ) return (- 1 ); if (ParMASeriesResize( 1 )!= 1 ) return (- 1 ); JJMASeriesAlert ( 0 , "Length" ,Length); JJMASeriesAlert ( 1 , "Phase" , Phase ); ParMASeriesAlert( 0 , "MA_Period" ,MA_Period); PriceSeriesAlert(Input_Price_Customs); return ( 0 ); } int start() { if ( Bars - 1 <MA_Period) return ( 0 ); int reset,MaxBar,MaxBarP,bar,Limit,counted_bars= IndicatorCounted (); if (counted_bars< 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; MaxBar= Bars - 1 ; MaxBarP=MaxBar-MA_Period; Limit= Bars -counted_bars- 1 ; for (bar=Limit; bar>= 0 ; bar--) { Price=PriceSeries(Input_Price_Customs,bar); Resalt=ParMASeries( 0 ,MaxBar,Limit,MA_Period,Price,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); JResalt=JJMASeries( 0 , 0 ,MaxBarP,Limit,Phase,Length,Resalt,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); IndBuffer[bar]=JResalt; } return ( 0 ); }

double PriceSeries( int Input_Price_Customs, int bar)

An allen Indikatoren wird die Funktion PriceSeries() statt dem normalerweise angewendeten Array von der Zeitanordnung Close[] verwendet, bei deren Anwendung kein Problem auftreten soll:

Der Eingabeparameter Input_Price_Customs kann sich von 0 bis 14 ändern. Abhängig vom Wert dieses Parameters liefert die Funktion die Preiswerte für das aktuelle Chart nach der Nummer des Bars, der als zweite Parameter angewendet wird: 0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED, 7-Heiken Ashi Close, 8-SIMPL, 9-TRENDFOLLOW, 10-0.5*TRENDFOLLOW, 11-Heiken Ashi High, 12-Heiken Ashi Low, 13-Heiken Ashi Open, 14-Heiken Ashi Close. Wenn es notwendig ist, kann man in der Funktion andere algebraische Daten schreiben, um die Eingangspreise basierend auf Arrays der Zeitreihenanordnungen zu definieren. Die Indikatoren mit der Verwendung der Funktion PriceSeries() sind sehr bequem bei der Optimierung und dem Test der Experten.



Fazit

Im Archiv NK_library.zip sind über 100 Indikatoren, die mit der Verwendung dieser Algorithmen geschrieben wurden. Diese Beispiele sind mehr als genug, um die erwähnten Funktionen zu verwenden, und dadurch andere Indikatoren zu schreiben. Alle Indikatoren aus dem Archiv mit diesen Versionen der Glättungsfunktionen funktionieren mit Experten ohne Fehler. Außer der Indikatoren mit den Namen, deren Name-ende mit HTF beendet. Diese Indikatoren wegen ihrer Berechnungsweise können mit Experten nicht zusammen verwendet werden! Die Indikatoren aus dem Archiv muss im Ordner des Client-Terminals: \MetaTrader\EXPERTS\indicators gespeichert werden. Die Funktionen werden im Archiv des Ordners INCLUDE sein. Den ganzen Inhalt dieses Ordners muss im Ordner des Client-Terminals: \MetaTrader\EXPERTS\INCLUDE gespeichert werden.