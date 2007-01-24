Эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом и их использование в индикаторах

Я думаю, что нет никакой необходимости объяснять значительную роль алгоритмов сглаживания для технического анализа и торговых систем. Достаточно взглянуть на код почти любого индикатора, чтобы обнаружить в нём в явном или неявном виде какой-нибудь алгоритм усреднения. Если присмотреться более внимательно, то обнаружится, что в большинстве торгово-аналитических платформ и клиентских терминалов применяются самые простые, хотя далеко не самые эффективные, алгоритмы усреднения и большинство индикаторов построены на базе этих алгоритмов.На настоящий момент разработаны гораздо более эффективные алгоритмы сглаживания, но попытка их применения в индикаторах в виду их значительной сложности обычно приводит к тому, что терпения программиста хватает в лучшем случае на один - два индикатора, которые далеко не всегда работают корректно. После этого обычно улетучивается всякое желание работать в этом направлении дальше. Самое же основное преимущество простых средних в том, что они всегда имеются в наличии в виде простых пользовательских функций, которые можно применить, где угодно и когда угодно.В данной статье автор хотел бы предложить трейдерам, знакомым с языком MQL4, достаточно эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом, которые представлены в виде достаточно простых пользовательских функций. Использовать данные функции не многим сложнее, чем технические индикаторы. Функции написаны уже достаточно давно и качество их работы проверялось достаточно долго, но каких-либо нарушений в работе, сбоев и некорректных вычислений обнаружено не было. Итак, мы рассмотрим следующие алгоритмы:- JJMASeries () - алгоритм адаптивного JMA сглаживания;- JLiteSeries() - алгоритм JMA сглаживания без алгоритма адаптации;- JurXSeries () - алгоритм ультралинейного сглаживания, взятый из индикатора JRSX;- ParMASeries() - алгоритм сглаживания на основе параболической аппроксимации;- LRMASeries () - алгоритм сглаживания на основе линейной регрессии;- T3Series () - алгоритм сглаживания на основе алгоритма Тильсона.Функции представлены в виде файлов: JJMASeries.mqh, JLiteSeries.mqh, JurXSeries. mqh, ParMASeries.mqh, LRMASeries.mqh, T3Series.mqh.

Сами обращения к этим функциям абсолютно одинаковы, отличие состоит только в отсутствии у отдельных функций некоторых внешних переменных. Обычно такие функции строят для обработки пользовательских и индикаторных массивов, которые выступают в качестве внешних переменных, но, на мой взгляд, это не всегда удобно и гораздо лучше было выполнить такие функции для обработки обычных переменных, а не массивов. В таком случае можно за один цикл вычислений сделать неограниченное число сглаживаний с помощью этих алгоритмов! Я думаю, что будет абсолютно излишним в статье представлять сам код функций. Он будет интересен только для тех, кто сам собирается делать аналогичные функции на основе каких-нибудь других алгоритмов. Нас же будет интересовать только алгоритм обращения к этим функциям в тексте индикатора, то есть практическое применение этих функций.



Своё знакомство начнём с функции JJMASeries():

Файл JJMASeries.mqh содержит четыре функции: JJMASeries(), JJMASeriesResize(), JJMASeriesAlert() и JMA_ErrDescr(). Помимо функций файл содержит переменные, которые объявлены как глобальные.

Функция JJMASeries() предназначена для использования алгоритма JMA при написании любых индикаторов теханализа и экспертов, для замены расчёта классического усреднения на этот алгоритм. Функция не работает, если параметр limit принимает значение, равное нулю! Все индикаторы, сделанные мною для JJMASeries, выполнены с учётом этого ограничения. Файл следует положить в папку MetaTrader\experts\include\ . Следует учесть, что если значение переменной bar больше, чем значение переменной MaxBar, то функция JJMASeries() возвращает на этом баре значение равное нулю! И, следовательно, такое значение не может присутствовать в знаменателе какой-либо дроби в расчёте индикатора! На последующих тридцати барах функция JJMASeries() тоже возвращает ноль! Эта версия функции JJMASeries() поддерживает экспертов при её использовании в пользовательских индикаторах, к которым обращается эксперт. Кроме того, эта версия функции JJMASeries() поддерживает экспертов при её использовании в коде индикатора, который полностью помещён в код эксперта с сохранением всех операторов цикла и переменных! При написании индикаторов и экспертов с использованием функции JJMASeries не рекомендуется переменным давать имена, начинающиеся с nJMA... или dJMA... Функция JJMASeries() может быть использована во внутреннем коде других пользовательских функций, но при этом следует учитывать тот факт, что в каждом обращении к такой пользовательской функции у каждого обращения к JJMASeries() должен быть свой уникальный номер (number). Данная версия функции JJMASeries() предназначена для обработки переменных, связанных с массивами таймсерий текущего графика! Если применить эту функцию к обработке переменных, вычисленных на основе массивов таймсерий с других графиков, то в расчёте будет присутствовать ошибка!



Входные параметры:

- number - порядковый номер обращения к функции JJMASeries() в тексте индикатора (0, 1, 2, 3 и так далее);

- din - параметр, позволяющий изменять параметры Length и Phase на каждом баре. 0 - запрет изменения параметров, любое другое значение - разрешение;

- MaxBar - максимальное значение, которое может принимать номер рассчитываемого бара (bar). Обычно равно Bars-1-period; Где "period" - это количество баров, на которых исходная величина series не рассчитывается;

- limit - Количество ещё не посчитанных баров плюс один или номер последнего непосчитанного бара. Должно быть обязательно равно Bars-IndicatorCounted()-1;

- Length - глубина сглаживания;

- Phase - параметр, изменяющийся в пределах -100 .. . +100, влияет на качество переходного процесса;

- series - входной параметр, по которому производится расчёт функции JJMASeries();

- bar - номер рассчитываемого бара, параметр должен изменяться оператором цикла от максимального значения к нулевому. Причём его максимальное значение всегда должно равняться значению параметра limit!

- JMASeries() - значение функции JMA. При значениях параметра bar больше, чем MaxBar-30 функция JJMASeries() всегда возвращает ноль!- reset - параметр, возвращающий по ссылке значение, отличенное от 0, если произошла ошибка в расчёте функции, и 0, если расчёт прошёл нормально. Этот параметр может быть только переменной, но не значением!





Инициализация функции

Перед обращениями к функции JJMASeries(), когда количество уже посчитанных баров равно 0, (а ещё лучше это сделать в блоке инициализации пользовательского индикатора или эксперта) следует изменить размеры внутренних буферных переменных функции. Для этого необходимо обратиться к переменным функции JJMASeries() через вспомогательную функцию JJMASeriesResize() со следующими параметрами: JJMASeriesResize(number+1); необходимо сделать параметр number (MaxJMA.number) равным количеству обращений к функции JJMASeries, то есть на единицу больше, чем максимальный number. Помимо изменения размеров буферов функции JJMASeries() в блоке инициализации можно проверить значения входных параметров индикатора Length и Phase, являющихся входными параметрами функции JJMASeries(), на соответствие диапозону их изменения с помощью функции JJMASeriesAlert():





JJMASeriesAlert ( int Number , string name , int ExternVar )

- Number - параметр принимающий два значения: 0 - для проверки входного параметра ExternVar на соответствие диапозону изменения входного параметра Length функции JJMASeries() и 1 - для проверки входного параметра ExternVar на соответствие диапазону изменения входного параметра Phase функции JJMASeries();

- name - стринговое имя входного параметра ExternVar для подачи алерта;

- ExternVar - входной параметр индикатора

Индикация ошибок



При отладке индикаторов и экспертов их коды могут содержать ошибки, для выяснения причин которых следует смотреть логфайл. Все ошибки функция JJMASeries() пишет в лог файл в папке \MetaTrader\EXPERTS\LOGS\. Если перед обращением к функции JJMASeries() в коде, который предшествовал функции, возникла MQL4-ошибка, то функция запишет в лог файл код ошибки и содержание ошибки. Если при выполнении функции JJMASeries() в алгоритме JJMASeries() произошла MQL4-ошибка, то функция также запишет в лог файл код ошибки и содержание ошибки. При неправильном задании номера number обращения к функции JJMASeries() или неверном определении размера буферных переменных nJJMAResize. Size в лог файл будет записаны сообщения о неверном определении этих параметров. Также в лог файл пишется информация при неправильном определении параметра limit.



Если при выполнении функции инициализации init() произошёл сбой при изменении размеров буферов функции JJMASeries, то функция JJMASeriesResize() запишет в лог файл информацию о неудачном изменении размеров. Если при обращении к функции JJMASeries() через внешний оператор цикла была нарушена правильная последовательность изменения параметра bar, то в лог файл будет записана и эта информация. Следует учесть, что некоторые ошибки программного кода будут порождать дальнейшие ошибки в его исполнении и поэтому, если функция JJMASeries() пишет в лог файл сразу несколько ошибок, то устранять их следует в порядке времени возникновения. В правильно написанном индикаторе функция JJMASeries() может делать записи в лог файл только при нарушениях работы операционной системы. Исключение составляет запись изменения размеров буферных переменных при перезагрузке индикатора или эксперта, которая происходит при каждом вызове функции init(). Все MQL4-ошибки в лог файл пишутся с помощью функции JMA_ErrDescr(), которая сбрасывает в лог файл код и содержание ошибки по её коду, полученному с помощью функции GetLastError().



Пример обращения к функции JJMASeries() (двойное JMA сглаживание входной цены):



#property copyright "Copyright © 2006, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Magenta extern int Length1 = 5 ; extern int Length2 = 5 ; extern int Phase1 = 100 ; extern int Phase2 = 100 ; extern int Shift = 0 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ; double J2JMA[]; double Temp_Series; #include <JJMASeries.mqh> #include <PriceSeries.mqh> int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 , J2JMA); SetIndexShift ( 0 , Shift); SetIndexEmptyValue ( 0 , 0 ); IndicatorShortName ( "J2JMA(Length1=" + Length1 + ", Phase1=" + Phase1 + ", Length2=" + Length2 + ", Phase2=" + Phase2 + ", Shift=" + Shift + ")" ); SetIndexLabel ( 0 , "J2JMA" ); IndicatorDigits ( Digits ); if (JJMASeriesResize( 2 ) != 2 ) return (- 1 ); JJMASeriesAlert ( 0 , "Length1" , Length1); JJMASeriesAlert ( 0 , "Length2" , Length2); JJMASeriesAlert ( 1 , "Phase1" , Phase1 ); JJMASeriesAlert ( 1 , "Phase2" , Phase2 ); PriceSeriesAlert(Input_Price_Customs); return ( 0 ); } int start() { if ( Bars - 1 < 61 ) return ( 0 ); int reset, MaxBar1, MaxBar2, counted_bars = IndicatorCounted (); if (counted_bars < 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars > 0 ) counted_bars--; int limit = Bars - counted_bars - 1 ; MaxBar1 = Bars - 1 ; MaxBar2 = MaxBar1 - 30 ; for ( int bar = limit; bar >= 0 ; bar--) { Temp_Series = PriceSeries(Input_Price_Customs, bar); Temp_Series = JJMASeries( 0 , 0 ,MaxBar1,limit,Phase1,Length1, Temp_Series,bar,reset); if (reset != 0 ) return (- 1 ); Temp_Series = JJMASeries( 1 , 0 ,MaxBar2,limit,Phase2,Length2, Temp_Series,bar,reset); if (reset != 0 ) return (- 1 ); J2JMA[bar] = Temp_Series; } return ( 0 ); }

Таким образом в применении этой функции можно выделить следующие моменты:1. Объявление функций, входящих в состав файла JJMASeries. mqh строкой #include в начале текста индикатора. Объявляются переменные и четыре функции: JJMASeries(), JJMASeriesResize(), JJMASeriesAlert() и JMA_ErrDescr();2. Изменение размеров буферных элементов, с которыми работает функция JJMASeries() с помощью функции JJMASeriesResize() в блоке инициализации;3. Проверка на корректность значений внешних переменных индикатора, которые являются внешними переменными функции JJMASeries() с помощью функции JJMASeriesAlert() в блоке инициализации;4. Сами обращения к функции JJMASeries(), сделанные через оператор цикла с соответствующими проверками на ошибку.





Другие функции

JJMASeries ( int number, int din, int MaxBar, int limit, int Phase, int Length, double series, int bar, int &reset) JLiteSeries( int number, int din, int MaxBar, int limit, int Phase, int Length, double series, int bar, int &reset) JurXSeries ( int number, int din, int MaxBar, int limit, int Length, double series, int bar, int &reset) T3Series ( int number, int din, int MaxBar, int limit, int Phase, int Length, double series, int bar, int &reset ) ParMASeries( int number, int MaxBar, int limit, int period, double series, int bar, int &reset) LRMASeries ( int number, int MaxBar, int limit, int period, double series, int bar, int &reset )

Алгоритм обращения к остальным функциям абсолютно аналогичен рассмотренному выше алгоритму, но имеются некоторые отличия по количеству внешних переменных, присутствующих в функциях:

Следует учесть, что функции JJMASeries() и JLiteSeries() несовместимы в одном эксперте или индикаторе! На самом деле в файле JLiteSeries. mqh помещён тот же самый JMA код с названием функции JJMASeries() без адаптации! Для замены в эксперте или индикаторе функции JJMASeries() на JLiteSeries() достаточно поменять строку #include<JJMASeries. mqh> на строку #include<JLiteSeries. mqh>. Все обращения к функциям файла JLiteSeries. mqh идут как обращения к функциям, идентичным обращениям к функциям файла JJMASeries. mqh.



Остальные функции абсолютно совместимы в тексте одного индикатора или эксперта. В функциях ParMASeries() и LRMASeries() значение внешней переменной period ограниченно величиной 501. Если необходимы большие значения, то следует поменять первые (не нулевые!) измерения буферов

dParMA.TempBuffer[][501] и dParMA.TEMPBUFFER[][501] для функции ParMASeries() или dLRMA. TempBuffer[][501] и dLRMA.TEMPBUFFER[][501] для функции LRMASeries() в файлах ParMASeries. mqh и LRMASeries. mqh соотвественно.



Функциии JurXSeries()



Пример обращения к функциии JurXSeries() (Ультралинейное сглаживание входной цены дополнительным JMA сглаживанием):

#property copyright "Copyright © 2006, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Gold extern int JurX_Length = 5 ; extern int JJMA_Length = 4 ; extern int JJMA_Phase = - 100 ; extern int Shift = 0 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ; double Ind_Buffer[]; double Price,JurX,JJurX,Error; #include <JJMASeries.mqh> #include <JurXSeries.mqh> #include <PriceSeries.mqh> int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 ,Ind_Buffer); SetIndexShift ( 0 , Shift); SetIndexEmptyValue ( 0 , 0 ); IndicatorShortName ( "JJurX( JurX_Length=" +JurX_Length+ ", Shift=" +Shift+ ")" ); SetIndexLabel ( 0 , "JJurX" ); IndicatorDigits ( Digits ); if (JurXSeriesResize( 2 )!= 2 ) return (- 1 ); if (JJMASeriesResize( 1 )!= 1 ) return (- 1 ); JurXSeriesAlert( 0 , "JurX_Length" ,JurX_Length); JJMASeriesAlert( 0 , "JJMA_Length" ,JJMA_Length); JJMASeriesAlert( 1 , "JJMA_Phase" ,JJMA_Phase); PriceSeriesAlert(Input_Price_Customs); return ( 0 ); } int start() { if ( Bars - 1 <JurX_Length+ 32 ) return ( 0 ); int reset,MaxBar,counted_bars= IndicatorCounted (); if (counted_bars< 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; int limit= Bars -counted_bars- 1 ; MaxBar= Bars - 1 ; for ( int bar=limit;bar>= 0 ;bar--) { Price=PriceSeries(Input_Price_Customs,bar); JurX=JurXSeries( 0 , 0 ,MaxBar,limit,JurX_Length,Price,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); Error=JurXSeries( 1 , 0 ,MaxBar,limit,JurX_Length, 100 ,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); if (Error== 0 )Error= 100 ; JurX*= 100 /Error; JJurX=JJMASeries( 0 , 0 ,MaxBar,limit,JJMA_Phase,JJMA_Length,JurX,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); Ind_Buffer[bar]=JJurX; } return ( 0 ); }

В данном примере следует обратить внимание на тот факт, что помимо усреднения входной цены функция JurXSeries() усредняет ещё и константу! Если полученный результат усреднения разделить на значение самой константы, то мы получим ошибку сглаживания. Для более точного результата сглаживания ценового ряда, следует результат сглаживания разделить на эту ошибку. Что и было сделано в этом случае. В следующих двух случаях происходит раздельное сглаживание числителя и знаменателя дроби и поэтому необходимости в подобной процедуре нет. Для других функций сглаживания такой ошибки не возникает.



Пример обращений к функциям JJMASeries() и JurXSeries() (Аналог индикатора CCI с дополнительным JMA сглаживанием):



#property copyright "Copyright © 2006, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 BlueViolet #property indicator_level1 0.5 #property indicator_level2 - 0.5 #property indicator_level3 0.0 #property indicator_levelcolor MediumBlue #property indicator_levelstyle 4 extern int JJMA.Length = 8 ; extern int JurX.Length = 8 ; extern int JJMA.Phase = 100 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ; double Ind_Buffer1[]; int w; #include <JJMASeries.mqh> #include <JurXSeries.mqh> #include <PriceSeries.mqh> int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 ,Ind_Buffer1); SetIndexEmptyValue ( 0 , 0 ); SetIndexLabel ( 0 , "JCCIX" ); IndicatorShortName ( "JCCIX(JJMA.Length=" +JJMA.Length+ ", JurX.Length" + JurX.Length+ ")" ); IndicatorDigits ( 2 ); if (JurXSeriesResize( 2 )!= 2 ) return (- 1 ); if (JJMASeriesResize( 1 )!= 1 ) return (- 1 ); JurXSeriesAlert ( 0 , "JurX.Length" ,JurX.Length); JJMASeriesAlert ( 0 , "JJMA.Length" ,JJMA.Length); JJMASeriesAlert ( 1 , "JJMA.Phase" ,JJMA.Phase); PriceSeriesAlert(Input_Price_Customs); SetIndexDrawBegin ( 0 ,JurX.Length+ 31 ); if (JurX.Length> 5 ) w=JurX.Length- 1 ; else w= 5 ; return ( 0 ); } int start() { double price,Jprice,JCCIX,UPCCI,DNCCI,JUPCCIX,JDNCCIX; int reset,MaxBar,MaxBarJ,limit,counted_bars= IndicatorCounted (); if (counted_bars< 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; limit= Bars -counted_bars- 1 ; MaxBar= Bars - 1 ; MaxBarJ=MaxBar- 30 ; if (limit>=MaxBar)limit=MaxBar; for ( int bar=limit; bar>= 0 ; bar--) { price=PriceSeries(Input_Price_Customs, bar); Jprice=JJMASeries( 0 , 0 ,MaxBar,limit,JJMA.Phase,JJMA.Length,price, bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); UPCCI=price-Jprice; DNCCI= MathAbs (UPCCI); Параметр nJJurXLength не JUPCCIX=JurXSeries( 0 , 0 ,MaxBarJ,limit,JurX.Length,UPCCI,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); JDNCCIX=JurXSeries( 1 , 0 ,MaxBarJ,limit,JurX.Length,DNCCI,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); if (bar>MaxBarJ-w)JCCIX= 0 ; else if (JDNCCIX!= 0 ) { JCCIX=JUPCCIX/JDNCCIX; if (JCCIX> 1 )JCCIX= 1 ; if (JCCIX<- 1 )JCCIX=- 1 ; } else JCCIX= 0 ; Ind_Buffer1[bar]=JCCIX; } return ( 0 ); }

Следует обратить внимание на тот факт, что после двух сглаживаний функцией JurXSeries(), одно из полученных значений проверяется на неравенство нулю, по той причине, что оно является знаменателем дроби!



Пример обращений к функциям JJMASeries() и иJurXSeries (Аналог индикатора RSI с дополнительным JMA сглаживанием):



#property copyright "Copyright © 2006, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 BlueViolet #property indicator_level1 0.5 #property indicator_level2 - 0.5 #property indicator_level3 0.0 #property indicator_levelcolor MediumBlue #property indicator_levelstyle 4 extern int Length = 8 ; extern int Smooth = 3 ; extern int Phase = 100 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ; double Ind_Buffer[]; int w; #include <JJMASeries.mqh> #include <JurXSeries.mqh> #include <PriceSeries.mqh> int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 ,Ind_Buffer); SetIndexEmptyValue ( 0 , 0 ); SetIndexLabel ( 0 , "JRSX" ); IndicatorShortName ( "JRSX(Length=" +Length+ ", Input_Price_Customs=" + Input_Price_Customs+ ")" ); IndicatorDigits ( 2 ); nJurXnumber= 2 if (JurXSeriesResize( 2 )!= 2 ) return (- 1 ); nJMAnumber= 1 if (JJMASeriesResize( 1 )!= 1 ) return (- 1 ); JurXSeriesAlert ( 0 , "Length" ,Length); JJMASeriesAlert ( 0 , "Smooth" ,Smooth); JJMASeriesAlert ( 1 , "Phase" ,Phase); PriceSeriesAlert(Input_Price_Customs); индикатор SetIndexDrawBegin ( 0 ,Length+ 31 ); if (Length< 1 )Length= 1 ; if (Length> 5 ) w=Length- 1 ; else w= 5 ; return ( 0 ); } int start() { double dPrice,dPriceA,UPJRSX,DNJRSX,JRSX,JJRSX; int bar,limit,reset,MaxBar,MaxBarJ,counted_bars= IndicatorCounted (); if (counted_bars< 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; MaxBar= Bars - 2 ; MaxBarJ=MaxBarJ-w- 1 ; limit= Bars -counted_bars- 1 ; if (limit>MaxBar){limit=MaxBar;Ind_Buffer[MaxBar]= 0.0 ;} for (bar=limit;bar>= 0 ;bar--) { dPrice = PriceSeries(Input_Price_Customs, bar)- PriceSeries(Input_Price_Customs, bar+ 1 ); dPriceA= MathAbs (dPrice); UPJRSX=JurXSeries( 0 , 0 ,MaxBar,limit,Length,dPrice, bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); DNJRSX=JurXSeries( 1 , 0 ,MaxBar,limit,Length,dPriceA,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); if (bar>MaxBar-w)JRSX= 0 ; else if (DNJRSX!= 0 ){JRSX=UPJRSX/DNJRSX; if (JRSX> 1 )JRSX= 1 ; if (JRSX<- 1 )JRSX=- 1 ;} else JRSX= 0 ; JJRSX=JJMASeries( 0 , 0 ,MaxBarJ,limit,Phase,Smooth,JRSX,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); Ind_Buffer[bar]=JJRSX; } return ( 0 ); }

#property copyright "Copyright © 2006, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 7 #property indicator_color1 Gray #property indicator_color2 Red #property indicator_color3 Blue #property indicator_color4 Lime #property indicator_color5 Blue #property indicator_color6 Red #property indicator_color7 Gray #property indicator_style1 4 #property indicator_style2 2 #property indicator_style3 4 #property indicator_style4 4 #property indicator_style5 4 #property indicator_style6 2 #property indicator_style7 4 extern int Bands_Period = 100 ; extern double Bands_Deviations = 2.0 ; extern int MA_method = 0 ; extern int MA_Smooth = 20 ; extern int Bands_Smooth = 20 ; extern int Smooth_Curvature = 100 ; extern int Bands_Shift = 0 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ; double UpperBuffer3 []; double UpperBuffer2 []; double UpperBuffer1 []; double T3MovingBuffer[]; double LowerBuffer1 []; double LowerBuffer2 []; double LowerBuffer3 []; double Series_buffer []; #include <T3Series.mqh> #include <PriceSeries.mqh> int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexStyle ( 1 , DRAW_LINE ); SetIndexStyle ( 2 , DRAW_LINE ); SetIndexStyle ( 3 , DRAW_LINE ); SetIndexStyle ( 4 , DRAW_LINE ); SetIndexStyle ( 5 , DRAW_LINE ); SetIndexStyle ( 6 , DRAW_LINE ); IndicatorBuffers ( 8 ); SetIndexBuffer ( 0 ,UpperBuffer3 ); SetIndexBuffer ( 1 ,UpperBuffer2 ); SetIndexBuffer ( 2 ,UpperBuffer1 ); SetIndexBuffer ( 3 ,T3MovingBuffer); SetIndexBuffer ( 4 ,LowerBuffer1 ); SetIndexBuffer ( 5 ,LowerBuffer2 ); SetIndexBuffer ( 6 ,LowerBuffer3 ); SetIndexBuffer ( 7 ,Series_buffer); SetIndexEmptyValue ( 0 , 0 ); SetIndexEmptyValue ( 1 , 0 ); SetIndexEmptyValue ( 2 , 0 ); SetIndexEmptyValue ( 3 , 0 ); SetIndexEmptyValue ( 4 , 0 ); SetIndexEmptyValue ( 5 , 0 ); SetIndexEmptyValue ( 6 , 0 ); int drawbegin= 100 +Bands_Shift; SetIndexDrawBegin ( 0 ,drawbegin); SetIndexDrawBegin ( 1 ,drawbegin); SetIndexDrawBegin ( 2 ,drawbegin); SetIndexDrawBegin ( 3 ,drawbegin); SetIndexDrawBegin ( 4 ,drawbegin); SetIndexDrawBegin ( 5 ,drawbegin); SetIndexDrawBegin ( 6 ,drawbegin); SetIndexShift ( 0 , Bands_Shift); SetIndexShift ( 1 , Bands_Shift); SetIndexShift ( 2 , Bands_Shift); SetIndexShift ( 3 , Bands_Shift); SetIndexShift ( 4 , Bands_Shift); SetIndexShift ( 5 , Bands_Shift); SetIndexShift ( 6 , Bands_Shift); IndicatorShortName ( "T3.4Bollinger Bands( Period=" +Bands_Period+ ", Deviations=" +Bands_Deviations+ ")" ); SetIndexLabel ( 0 , "Upper3 Bands" ); SetIndexLabel ( 1 , "Upper2 Bands" ); SetIndexLabel ( 2 , "Upper1 Bands" ); SetIndexLabel ( 4 , "Lower1 Bands" ); SetIndexLabel ( 5 , "Lower2 Bands" ); SetIndexLabel ( 6 , "Lower3 Bands" ); string Moving; switch (MA_method) { case 0 : Moving= "T3SMA" ; break ; case 1 : Moving= "T3EMA" ; break ; case 2 : Moving= "T3SSMA" ; break ; case 3 : Moving= "T3LWMA" ; break ; default : Moving= "T3SMA" ; } SetIndexLabel ( 3 , "Moving Avereges " +Moving+ " (" +Bands_Period+ ")" ); IndicatorDigits ( Digits ); if (Bands_Smooth<= 1 ){ if (T3SeriesResize( 1 )!= 1 ) return (- 1 );} else if (T3SeriesResize( 7 )!= 7 ) return (- 1 ); T3SeriesAlert( 0 , "MA_Smooth" ,MA_Smooth); T3SeriesAlert( 0 , "Bands_Period" ,Bands_Period); PriceSeriesAlert(Input_Price_Customs); if ((MA_method< 0 )||(MA_method> 3 )) Alert ( "Параметр MA_method должен быть от 0 до 3" + " Вы ввели недопустимое " +MA_method+ " будет использовано 0" ); if (Bands_Period< 1 )Bands_Period= 1 ; return ( 0 ); } int start() { if ( Bars - 1 <=Bands_Period) return ( 0 ); double deviation1,deviation2,deviation3,Temp_Series,sum,midline, priceswing,Resalt; int reset,MaxBar,MaxBarBB,MaxBarBB1,bar,kk,counted_bars= IndicatorCounted (); if (counted_bars< 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; int limit= Bars -counted_bars- 1 ; MaxBar= Bars - 1 -Bands_Period; MaxBarBB=MaxBar- 30 -Bands_Period; MaxBarBB1=MaxBarBB- 1 ; for (bar=limit;bar>= 0 ;bar--) Series_buffer[bar]=PriceSeries(Input_Price_Customs,bar); if (limit>MaxBar) { for (bar=limit;bar>=MaxBar;bar--)T3MovingBuffer[bar]= 0 ; limit=MaxBar; } for (bar=limit;bar>= 0 ;bar--) { Temp_Series= iMAOnArray (Series_buffer, 0 ,Bands_Period, 0 , MA_method, bar); Resalt=T3Series( 0 , 0 ,MaxBar,limit,Smooth_Curvature,MA_Smooth, Temp_Series,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); T3MovingBuffer[bar]=Resalt; } if (limit>MaxBarBB) { for (bar=limit;bar>=MaxBarBB;bar--) { UpperBuffer2[bar]= 0 ; UpperBuffer1[bar]= 0 ; LowerBuffer1[bar]= 0 ; LowerBuffer2[bar]= 0 ; } limit=MaxBarBB; } for (bar=limit;bar>= 0 ;bar--) { sum= 0.0 ; midline=T3MovingBuffer[bar]; kk=bar+Bands_Period- 1 ; while (kk>=bar) { priceswing=PriceSeries(Input_Price_Customs,kk)-midline; sum+=priceswing*priceswing; kk--; } deviation2=Bands_Deviations* MathSqrt (sum/Bands_Period); deviation1= 0.5 *deviation2; deviation3= 1.5 *deviation2; if (Bands_Smooth> 1 ) { Resalt=T3Series( 1 , 0 ,MaxBarBB1,limit,Smooth_Curvature,Bands_Smooth, midline+deviation3,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); UpperBuffer3[bar]=Resalt; Resalt=T3Series( 2 , 0 ,MaxBarBB1,limit,Smooth_Curvature,Bands_Smooth, midline+deviation2,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); UpperBuffer2[bar]=Resalt; Resalt=T3Series( 3 , 0 ,MaxBarBB1,limit,Smooth_Curvature,Bands_Smooth, midline+deviation1,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); UpperBuffer1[bar]=Resalt; Resalt=T3Series( 4 , 0 ,MaxBarBB1,limit,Smooth_Curvature,Bands_Smooth, midline-deviation1,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); LowerBuffer1[bar]=Resalt; Resalt=T3Series( 5 , 0 ,MaxBarBB1,limit,Smooth_Curvature,Bands_Smooth, midline-deviation2,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); LowerBuffer2[bar]=Resalt; Resalt=T3Series( 6 , 0 ,MaxBarBB1,limit,Smooth_Curvature,Bands_Smooth, midline-deviation3,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); LowerBuffer3[bar]=Resalt; } else { UpperBuffer3[bar]=midline+deviation3; UpperBuffer2[bar]=midline+deviation2; UpperBuffer1[bar]=midline+deviation1; LowerBuffer1[bar]=midline-deviation1; LowerBuffer2[bar]=midline-deviation2; LowerBuffer3[bar]=midline-deviation3; } } return ( 0 ); }

Пример обращения к функции T3Series() (Три полосы Боллинджера с дополнительным T3 сглаживанием):

Пример обращения к функции ParMASeries() (ParMA мувинг с дополнительным JMA сглаживанием):

#property copyright "Copyright © 2006, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Red extern int MA_Period = 8 ; extern int Length = 3 ; extern int Phase = 100 ; extern int Shift = 0 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ; double IndBuffer[]; double JResalt, Price, Resalt; #include <JJMASeries.mqh> #include <ParMASeries.mqh> #include <PriceSeries.mqh> int init() { IndicatorDigits ( Digits ); SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 , IndBuffer); SetIndexShift ( 0 , Shift); SetIndexEmptyValue ( 0 , 0.0 ); IndicatorShortName ( "JParMA( Length=" +Length+ ", Phase=" +Phase+ ", Shift=" +Shift+ ")" ); SetIndexLabel ( 0 , "JParMA Line" ); индикатор SetIndexDrawBegin ( 0 , MA_Period); if (JJMASeriesResize( 1 )!= 1 ) return (- 1 ); if (ParMASeriesResize( 1 )!= 1 ) return (- 1 ); JJMASeriesAlert ( 0 , "Length" ,Length); JJMASeriesAlert ( 1 , "Phase" , Phase ); ParMASeriesAlert( 0 , "MA_Period" ,MA_Period); PriceSeriesAlert(Input_Price_Customs); return ( 0 ); } int start() { if ( Bars - 1 <MA_Period) return ( 0 ); int reset,MaxBar,MaxBarP,bar,Limit,counted_bars= IndicatorCounted (); if (counted_bars< 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; MaxBar= Bars - 1 ; MaxBarP=MaxBar-MA_Period; Limit= Bars -counted_bars- 1 ; for (bar=Limit; bar>= 0 ; bar--) { Price=PriceSeries(Input_Price_Customs,bar); Resalt=ParMASeries( 0 ,MaxBar,Limit,MA_Period,Price,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); JResalt=JJMASeries( 0 , 0 ,MaxBarP,Limit,Phase,Length,Resalt,bar,reset); if (reset!= 0 ) return (- 1 ); IndBuffer[bar]=JResalt; } return ( 0 ); }

double PriceSeries( int Input_Price_Customs, int bar)

Во всех индикаторах вместо обычно применяемого массива таймсерии Close[] используется функция PriceSeries(), с применением которой не должно возникнуть никаких проблем:

Входной параметр Input_Price_Customs может изменяться от 0 и до 14. В зависимости от значения этого параметра функция возвращает значение цены для текущего графика по номеру бара, используемого в качестве второго параметра: 0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED, 7-Heiken Ashi Close, 8-SIMPL, 9-TRENDFOLLOW, 10-0.5*TRENDFOLLOW, 11-Heiken Ashi High, 12-Heiken Ashi Low, 13-Heiken Ashi Open, 14-Heiken Ashi Close. При необходимости в кейсы функции можно дописать какие-либо другие алгебраические выражения для определения входных цен на основе массивов таймсерий. Индикаторы с применением функции PriceSeries() очень удобно использовать при оптимизации и тестировании советников.



Заключение

В архиве NK_library.zip находится более ста индикаторов, написанных с применением этих алгоритмов. Этих примеров более чем достаточно, что научиться применять рассмотренные в этой статье функции для написания любых других индикаторов. Все индикаторы из архива с данными версиями функций сглаживания поддерживают экспертов и работают с ними без ошибок. Исключение составляют индикаторы, название которых оканчиваются на HTF. Эти индикаторы в силу специфики расчёта использоваться с экспертами не могут! Индикаторы из архива следует положить в папку клиентского терминала Метатрейдер: \MetaTrader\EXPERTS\indicators. Сами функции находятся в архиве в папке INCLUDE. Всё содержимое этой папки следует поместить в папку клиентского терминала Метатрейдер: \MetaTrader\EXPERTS\INCLUDE.