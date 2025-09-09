- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
65
盈利交易:
48 (73.84%)
亏损交易:
17 (26.15%)
最好交易:
21.51 USD
最差交易:
-10.94 USD
毛利:
212.58 USD (14 037 pips)
毛利亏损:
-80.44 USD (8 931 pips)
最大连续赢利:
8 (20.74 USD)
最大连续盈利:
29.67 USD (7)
夏普比率:
0.32
交易活动:
99.61%
最大入金加载:
453.16%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
7 天
采收率:
6.77
长期交易:
32 (49.23%)
短期交易:
33 (50.77%)
利润因子:
2.64
预期回报:
2.03 USD
平均利润:
4.43 USD
平均损失:
-4.73 USD
最大连续失误:
3 (-19.53 USD)
最大连续亏损:
-19.53 USD (3)
每月增长:
17.19%
年度预测:
208.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
19.53 USD (11.33%)
相对跌幅:
结余:
11.31% (19.53 USD)
净值:
84.58% (84.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|55
|USDCAD
|10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|125
|USDCAD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|7K
|USDCAD
|-1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.51 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +20.74 USD
最大连续亏损: -19.53 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
179%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
19
100%
65
73%
100%
2.64
2.03
USD
USD
85%
1:100