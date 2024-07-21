- 成长
交易:
403
盈利交易:
209 (51.86%)
亏损交易:
194 (48.14%)
最好交易:
59.19 USD
最差交易:
-11.47 USD
毛利:
2 341.19 USD (234 007 pips)
毛利亏损:
-1 956.46 USD (195 595 pips)
最大连续赢利:
9 (117.56 USD)
最大连续盈利:
117.56 USD (9)
夏普比率:
0.10
交易活动:
34.76%
最大入金加载:
3.66%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
15 小时
采收率:
2.02
长期交易:
231 (57.32%)
短期交易:
172 (42.68%)
利润因子:
1.20
预期回报:
0.95 USD
平均利润:
11.20 USD
平均损失:
-10.08 USD
最大连续失误:
11 (-111.06 USD)
最大连续亏损:
-111.06 USD (11)
每月增长:
11.00%
年度预测:
133.47%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
17.59 USD
最大值:
190.25 USD (36.81%)
相对跌幅:
结余:
36.81% (190.25 USD)
净值:
2.90% (9.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|403
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|385
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|38K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +59.19 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +117.56 USD
最大连续亏损: -111.06 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
416%
0
0
USD
USD
477
USD
USD
91
100%
403
51%
35%
1.19
0.95
USD
USD
37%
1:500