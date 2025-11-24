- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
306
盈利交易:
271 (88.56%)
亏损交易:
35 (11.44%)
最好交易:
624.57 USD
最差交易:
-269.95 USD
毛利:
11 981.42 USD (47 694 pips)
毛利亏损:
-1 956.38 USD (10 668 pips)
最大连续赢利:
45 (992.32 USD)
最大连续盈利:
1 484.45 USD (31)
夏普比率:
0.48
交易活动:
80.32%
最大入金加载:
26.92%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
37.14
长期交易:
157 (51.31%)
短期交易:
149 (48.69%)
利润因子:
6.12
预期回报:
32.76 USD
平均利润:
44.21 USD
平均损失:
-55.90 USD
最大连续失误:
2 (-41.03 USD)
最大连续亏损:
-269.95 USD (1)
每月增长:
6.24%
年度预测:
75.72%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
269.95 USD (2.65%)
相对跌幅:
结余:
8.41% (175.48 USD)
净值:
35.25% (263.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD.i
|303
|US30.i
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD.i
|9.9K
|US30.i
|87
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD.i
|36K
|US30.i
|1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +624.57 USD
最差交易: -270 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +992.32 USD
最大连续亏损: -41.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EightcapLtd-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
//// THERANTO V3 /////
AUDCAD M15 Scalper
⚡ Super-fast, high-activity trading every day on AUDCAD M15.
🛡️ Stop-loss is fully adjustable (can be fixed based on Max DD).
💹 Not sensitive to spread or slippage — works on all brokers and ECN low-spread accounts.
🚀 Plug, run, and enjoy stable performance.
🔗 Buy Now: https://www.nxfx.ca/product/17582352/theranto-v1-v2-v3
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3 255%
80
228K
USD
USD
9K
USD
USD
66
99%
306
88%
80%
6.12
32.76
USD
USD
35%
1:500
Please Need to withdraw money for us.... For strong lot size.
AUDCAD paritesinde işlem yapılıyor, vermiş olduğum ücreti fazlasıyla kazandım, kendisine teşekkürler..
I registered with the wrong broker. Please refund my money.
One of the Best singnal
Could be better... with lower drawdown...
欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu