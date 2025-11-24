信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Theranto v3 Live 2
Hossein Davarynejad

Theranto v3 Live 2

Hossein Davarynejad
6条评论
可靠性
66
80 / 228K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 3 255%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
306
盈利交易:
271 (88.56%)
亏损交易:
35 (11.44%)
最好交易:
624.57 USD
最差交易:
-269.95 USD
毛利:
11 981.42 USD (47 694 pips)
毛利亏损:
-1 956.38 USD (10 668 pips)
最大连续赢利:
45 (992.32 USD)
最大连续盈利:
1 484.45 USD (31)
夏普比率:
0.48
交易活动:
80.32%
最大入金加载:
26.92%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
37.14
长期交易:
157 (51.31%)
短期交易:
149 (48.69%)
利润因子:
6.12
预期回报:
32.76 USD
平均利润:
44.21 USD
平均损失:
-55.90 USD
最大连续失误:
2 (-41.03 USD)
最大连续亏损:
-269.95 USD (1)
每月增长:
6.24%
年度预测:
75.72%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
269.95 USD (2.65%)
相对跌幅:
结余:
8.41% (175.48 USD)
净值:
35.25% (263.15 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD.i 303
US30.i 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD.i 9.9K
US30.i 87
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD.i 36K
US30.i 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +624.57 USD
最差交易: -270 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +992.32 USD
最大连续亏损: -41.03 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EightcapLtd-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据


  //// THERANTO V3 /////

    AUDCAD M15 Scalper
⚡ Super-fast, high-activity trading every day on AUDCAD M15.
🛡️ Stop-loss is fully adjustable (can be fixed based on Max DD).
💹 Not sensitive to spread or slippage — works on all brokers and ECN low-spread accounts.
🚀 Plug, run, and enjoy stable performance.

🔗 Buy Now: https://www.nxfx.ca/product/17582352/theranto-v1-v2-v3

平均等级:
Krones Krones
195
Krones Krones 2025.11.24 08:36  (已更改2025.11.24 08:37) 
 

Please Need to withdraw money for us.... For strong lot size.

Ilkay Ozsoy
172
Ilkay Ozsoy 2025.11.21 17:39 
 

AUDCAD paritesinde işlem yapılıyor, vermiş olduğum ücreti fazlasıyla kazandım, kendisine teşekkürler..

LiverLTC90
41
LiverLTC90 2025.11.17 16:48 
 

I registered with the wrong broker. Please refund my money.

kumawat
2186
kumawat 2025.11.17 06:54 
 

One of the Best singnal

Milan Peter Gyurkovics
150
Milan Peter Gyurkovics 2025.09.11 13:51   

Could be better... with lower drawdown...

Yao Zou
1635
Yao Zou 2025.08.24 14:01 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.12.04 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 20:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 01:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 04:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 13:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 14:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
