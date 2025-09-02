- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
773
盈利交易:
622 (80.46%)
亏损交易:
151 (19.53%)
最好交易:
579.04 USD
最差交易:
-259.30 USD
毛利:
13 191.11 USD (3 718 400 pips)
毛利亏损:
-8 229.03 USD (2 273 438 pips)
最大连续赢利:
33 (266.77 USD)
最大连续盈利:
1 265.01 USD (6)
夏普比率:
0.11
交易活动:
95.80%
最大入金加载:
19.30%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
15 小时
采收率:
5.72
长期交易:
380 (49.16%)
短期交易:
393 (50.84%)
利润因子:
1.60
预期回报:
6.42 USD
平均利润:
21.21 USD
平均损失:
-54.50 USD
最大连续失误:
5 (-166.94 USD)
最大连续亏损:
-462.29 USD (3)
每月增长:
21.00%
年度预测:
254.77%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
867.26 USD (19.74%)
相对跌幅:
结余:
31.64% (414.32 USD)
净值:
23.79% (287.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CADJPY
|102
|EURNZD
|95
|USDCHF
|78
|NZDJPY
|74
|AUDNZD
|70
|AUDCAD
|59
|NZDCAD
|53
|GBPCHF
|51
|AUDCHF
|50
|XAGUSD
|40
|BTCUSD
|24
|ETHUSD
|24
|GBPUSD
|17
|USDJPY
|16
|JP225
|12
|XAUUSD
|4
|XTIUSD
|2
|STOXX50
|2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CADJPY
|135
|EURNZD
|130
|USDCHF
|136
|NZDJPY
|100
|AUDNZD
|89
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|95
|GBPCHF
|108
|AUDCHF
|146
|XAGUSD
|1.6K
|BTCUSD
|587
|ETHUSD
|1.4K
|GBPUSD
|292
|USDJPY
|-332
|JP225
|49
|XAUUSD
|459
|XTIUSD
|10
|STOXX50
|-115
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CADJPY
|1.1K
|EURNZD
|5K
|USDCHF
|1K
|NZDJPY
|658
|AUDNZD
|3.8K
|AUDCAD
|3K
|NZDCAD
|3K
|GBPCHF
|913
|AUDCHF
|2.2K
|XAGUSD
|16K
|BTCUSD
|951K
|ETHUSD
|106K
|GBPUSD
|3.2K
|USDJPY
|-1.4K
|JP225
|342K
|XAUUSD
|11K
|XTIUSD
|14
|STOXX50
|-3.3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +579.04 USD
最差交易: -259 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +266.77 USD
最大连续亏损: -166.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 9
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
|0.28 × 74
ICMarketsSC-Live06
|0.38 × 892
ICMarketsSC-Live09
|0.43 × 40
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 237
ICMarketsSC-Live19
|0.49 × 207
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 549
LeadCapitalCorp-Live
|0.50 × 2
ICMarkets-Live06
|0.54 × 134
Tickmill-Live02
|0.74 × 23
ICMarketsSC-Live02
|0.83 × 6
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
|1.08 × 1328
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 72
Hankotrade-Live
|1.33 × 6
ICMarketsSC-Live07
|1.38 × 2152
ICMarketsSC-Live11
|1.60 × 800
ICMarketsSC-Live27
|1.71 × 196
Valutrades-Real-HK
|1.84 × 38
Exness-Real14
|1.86 × 7
Pepperstone-Edge01
|1.95 × 43
