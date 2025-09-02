信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FxEZWin
Hang Lou

FxEZWin

Hang Lou
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 33 USD per 
增长自 2025 564%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
773
盈利交易:
622 (80.46%)
亏损交易:
151 (19.53%)
最好交易:
579.04 USD
最差交易:
-259.30 USD
毛利:
13 191.11 USD (3 718 400 pips)
毛利亏损:
-8 229.03 USD (2 273 438 pips)
最大连续赢利:
33 (266.77 USD)
最大连续盈利:
1 265.01 USD (6)
夏普比率:
0.11
交易活动:
95.80%
最大入金加载:
19.30%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
15 小时
采收率:
5.72
长期交易:
380 (49.16%)
短期交易:
393 (50.84%)
利润因子:
1.60
预期回报:
6.42 USD
平均利润:
21.21 USD
平均损失:
-54.50 USD
最大连续失误:
5 (-166.94 USD)
最大连续亏损:
-462.29 USD (3)
每月增长:
21.00%
年度预测:
254.77%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
867.26 USD (19.74%)
相对跌幅:
结余:
31.64% (414.32 USD)
净值:
23.79% (287.10 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CADJPY 102
EURNZD 95
USDCHF 78
NZDJPY 74
AUDNZD 70
AUDCAD 59
NZDCAD 53
GBPCHF 51
AUDCHF 50
XAGUSD 40
BTCUSD 24
ETHUSD 24
GBPUSD 17
USDJPY 16
JP225 12
XAUUSD 4
XTIUSD 2
STOXX50 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CADJPY 135
EURNZD 130
USDCHF 136
NZDJPY 100
AUDNZD 89
AUDCAD 86
NZDCAD 95
GBPCHF 108
AUDCHF 146
XAGUSD 1.6K
BTCUSD 587
ETHUSD 1.4K
GBPUSD 292
USDJPY -332
JP225 49
XAUUSD 459
XTIUSD 10
STOXX50 -115
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CADJPY 1.1K
EURNZD 5K
USDCHF 1K
NZDJPY 658
AUDNZD 3.8K
AUDCAD 3K
NZDCAD 3K
GBPCHF 913
AUDCHF 2.2K
XAGUSD 16K
BTCUSD 951K
ETHUSD 106K
GBPUSD 3.2K
USDJPY -1.4K
JP225 342K
XAUUSD 11K
XTIUSD 14
STOXX50 -3.3K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +579.04 USD
最差交易: -259 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +266.77 USD
最大连续亏损: -166.94 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.28 × 74
ICMarketsSC-Live06
0.38 × 892
ICMarketsSC-Live09
0.43 × 40
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live19
0.49 × 207
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 549
LeadCapitalCorp-Live
0.50 × 2
ICMarkets-Live06
0.54 × 134
Tickmill-Live02
0.74 × 23
ICMarketsSC-Live02
0.83 × 6
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.08 × 1328
ICMarketsSC-Live23
1.22 × 72
Hankotrade-Live
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.38 × 2152
ICMarketsSC-Live11
1.60 × 800
ICMarketsSC-Live27
1.71 × 196
Valutrades-Real-HK
1.84 × 38
Exness-Real14
1.86 × 7
Pepperstone-Edge01
1.95 × 43
71 更多...
任何事做到极致就是艺术
没有评论
2025.12.14 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 09:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 22:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 02:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 06:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 21:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 12:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.12 21:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 15:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
