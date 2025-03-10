- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
192
盈利交易:
110 (57.29%)
亏损交易:
82 (42.71%)
最好交易:
92.00 USD
最差交易:
-41.44 USD
毛利:
2 152.76 USD (217 255 pips)
毛利亏损:
-806.56 USD (90 534 pips)
最大连续赢利:
9 (201.08 USD)
最大连续盈利:
296.61 USD (7)
夏普比率:
0.31
交易活动:
9.45%
最大入金加载:
10.63%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
10 小时
采收率:
7.15
长期交易:
161 (83.85%)
短期交易:
31 (16.15%)
利润因子:
2.67
预期回报:
7.01 USD
平均利润:
19.57 USD
平均损失:
-9.84 USD
最大连续失误:
9 (-62.75 USD)
最大连续亏损:
-176.96 USD (7)
每月增长:
27.85%
年度预测:
338.49%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
71.03 USD
最大值:
188.18 USD (11.58%)
相对跌幅:
结余:
23.87% (134.50 USD)
净值:
13.35% (101.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|NDX100
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.4K
|NDX100
|-11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|138K
|NDX100
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +92.00 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +201.08 USD
最大连续亏损: -62.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EightcapLtd-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
EightcapLtd-Real-4
|3.86 × 2667
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
490%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
47
100%
192
57%
9%
2.66
7.01
USD
USD
24%
1:500