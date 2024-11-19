信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Multi Trend Strategy
You Ming Xing

Multi Trend Strategy

You Ming Xing
0条评论
可靠性
62
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2024 479%
ICMarkets-Live08
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6 861
盈利交易:
3 517 (51.26%)
亏损交易:
3 344 (48.74%)
最好交易:
273.86 USD
最差交易:
-141.25 USD
毛利:
24 068.69 USD (3 329 312 pips)
毛利亏损:
-18 707.94 USD (3 485 829 pips)
最大连续赢利:
32 (308.15 USD)
最大连续盈利:
434.32 USD (17)
夏普比率:
0.05
交易活动:
97.32%
最大入金加载:
48.54%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
96
平均持有时间:
19 小时
采收率:
7.42
长期交易:
4 513 (65.78%)
短期交易:
2 348 (34.22%)
利润因子:
1.29
预期回报:
0.78 USD
平均利润:
6.84 USD
平均损失:
-5.59 USD
最大连续失误:
22 (-102.50 USD)
最大连续亏损:
-252.96 USD (2)
每月增长:
45.12%
年度预测:
547.40%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
383.73 USD
最大值:
722.51 USD (26.51%)
相对跌幅:
结余:
27.95% (627.10 USD)
净值:
10.52% (318.75 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 1765
XAUUSD 1242
GBPJPY 914
EURJPY 861
EURUSD 623
GBPUSD 595
CADJPY 323
XAUJPY 306
EURGBP 197
BTCUSD 33
AUDUSD 1
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 8
XAUUSD 3.5K
GBPJPY -200
EURJPY -193
EURUSD 258
GBPUSD 26
CADJPY -104
XAUJPY 2.2K
EURGBP 4
BTCUSD -156
AUDUSD 1
NZDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 11K
XAUUSD 345K
GBPJPY -25K
EURJPY -19K
EURUSD 34K
GBPUSD 4.9K
CADJPY -11K
XAUJPY 347K
EURGBP 2.5K
BTCUSD -844K
AUDUSD 124
NZDUSD 68
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +273.86 USD
最差交易: -141 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +308.15 USD
最大连续亏损: -102.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarkets-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

LMAXNZ2-LIVE
0.00 × 4
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
RusdavLtd-Live
0.00 × 12
UniverseWheel-Live
0.30 × 10
CapitalPointTrading-Live29
0.31 × 1131
AdmiralMarkets-Live2
0.37 × 19
ICMarkets-Live02
0.38 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.45 × 11
ECMarkets-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 679
FusionMarkets-Live 2
0.60 × 10
ICMarkets-Live20
0.79 × 52
ICMarkets-Live08
0.84 × 1992
ICMarketsSC-Live08
0.87 × 10303
Exness-Real9
0.90 × 1016
ICMarketsSC-Live04
0.91 × 348
Pepperstone-Edge04
1.00 × 4
XMTrading-Real 34
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.03 × 7634
ICMarkets-Live19
1.12 × 174
GlobalFinInterflow-Asia 1
1.13 × 110
ICMarkets-Live14
1.15 × 71
ILQAu-A1 Live
1.16 × 50
171 更多...
没有评论
2025.11.20 21:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.30 14:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.24 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 16:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.13 10:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.02 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 14:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.03 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.03 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.02 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 16:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.19 10:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
