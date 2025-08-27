信号部分
信号 / MetaTrader 4 / TP TRADER
Wei Chen

TP TRADER

Wei Chen
4条评论
可靠性
315
0 / 0 USD
每月复制 200 USD per 
增长自 2019 1 067%
CPTMarkets-Live01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
13 687
盈利交易:
6 503 (47.51%)
亏损交易:
7 184 (52.49%)
最好交易:
1 071.36 USD
最差交易:
-440.64 USD
毛利:
266 458.41 USD (1 532 670 pips)
毛利亏损:
-186 332.72 USD (1 441 002 pips)
最大连续赢利:
63 (2 202.81 USD)
最大连续盈利:
2 589.08 USD (8)
夏普比率:
0.06
交易活动:
7.45%
最大入金加载:
5.98%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
4 小时
采收率:
22.13
长期交易:
6 803 (49.70%)
短期交易:
6 884 (50.30%)
利润因子:
1.43
预期回报:
5.85 USD
平均利润:
40.97 USD
平均损失:
-25.94 USD
最大连续失误:
121 (-382.82 USD)
最大连续亏损:
-1 769.77 USD (5)
每月增长:
10.81%
年度预测:
131.21%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 105.28 USD
最大值:
3 621.46 USD (8.92%)
相对跌幅:
结余:
19.06% (2 094.24 USD)
净值:
1.99% (807.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 4684
XAUUSD 3948
GBPUSD 1876
USDJPY 1131
AUDUSD 639
EURJPY 576
USDCHF 483
EURAUD 255
EURCAD 94
BTCUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 13K
XAUUSD 56K
GBPUSD 3.4K
USDJPY 9.8K
AUDUSD -785
EURJPY 166
USDCHF -394
EURAUD -658
EURCAD -87
BTCUSD 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -11K
XAUUSD 167K
GBPUSD 3.8K
USDJPY 24K
AUDUSD -64K
EURJPY 45K
USDCHF -23K
EURAUD -42K
EURCAD -6.3K
BTCUSD 15
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 071.36 USD
最差交易: -441 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +2 202.81 USD
最大连续亏损: -382.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CPTMarkets-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live06
0.75 × 4
VantageInternational-Live 11
1.25 × 4
Tickmill-Live08
1.46 × 39
FusionMarkets-Live 2
1.89 × 38
ICTrading-Live29
2.25 × 4
Valutrades-Real-HK
2.35 × 23
Tickmill-Live09
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live08
2.74 × 69
ICMarketsSC-Live04
2.75 × 4
xChief-Demo
3.33 × 48
UltimaMarkets-Live 2
3.33 × 30
DooPrime-Live 4
3.67 × 3
RoboForex-ECN-3
4.40 × 5
Exness-Real33
4.78 × 9
TitanFX-06
5.00 × 33
RoboForex-ProCent-6
5.25 × 4
Capital.com-Real
6.00 × 10
Axi-US888-Live
6.25 × 4
Darwinex-Live
6.33 × 6
FPMarketsLLC-Live2
6.75 × 4
Tickmill-Live04
7.02 × 56
Pepperstone-Edge01
7.33 × 3
Exness-Real
7.50 × 4
Pepperstone-Edge12
7.50 × 6
ICMarketsSC-Live25
8.39 × 123
11 更多...
平均等级:
Saleh Alghanem
1425
Saleh Alghanem 2025.08.27 08:54  (已更改2025.08.27 08:54) 
 

يستخدم وسيط لا يوجد فيه انزلاق في السعر شاهدوا سعر وقف الخسارة والسعر الفعلي لخروجه من الصفقه لايوجد اختلاف ولو نقطه واحد وهذا يدعوا للاستغراب ، مستحيل كل صفقاته متطابقه مع الاوامر المعلقه ولم يكن هناك اي انزلاق ! الخلاصه هو يستخدم وسيط غير موثوق ولهذا تجد انه يربح غالبا ولا اعلم لماذا عارض اشاراته للناس وبهذا السعر

Robert Carmona
384
Robert Carmona 2025.08.19 12:12 
 

If you copy this signal, your account will lose money, while the signal provider makes money due to slippage. My first month the signal provider made over 4% and my account lost 2% and I was with IC Markets, a fast ECN broker, so unfortunately not the best strategy for copy trading.

Ng Siu Kwai
646
Ng Siu Kwai 2025.07.17 03:34 
 

Breakout Stragtegy too short and Signal is profit, but following account lost due to difference brokers quote and slippage.

Sam Loc
123
Sam Loc 2025.06.26 04:28 
 

is 60% growth Too much woooww?

You would have grown by 5-15% at most.

We can work with you on small accounts.

2023.04.22 12:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.41% of days out of 1220 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TP TRADER
每月200 USD
1 067%
0
0
USD
40K
USD
315
99%
13 687
47%
7%
1.43
5.85
USD
19%
1:500
