交易:
13 687
盈利交易:
6 503 (47.51%)
亏损交易:
7 184 (52.49%)
最好交易:
1 071.36 USD
最差交易:
-440.64 USD
毛利:
266 458.41 USD (1 532 670 pips)
毛利亏损:
-186 332.72 USD (1 441 002 pips)
最大连续赢利:
63 (2 202.81 USD)
最大连续盈利:
2 589.08 USD (8)
夏普比率:
0.06
交易活动:
7.45%
最大入金加载:
5.98%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
4 小时
采收率:
22.13
长期交易:
6 803 (49.70%)
短期交易:
6 884 (50.30%)
利润因子:
1.43
预期回报:
5.85 USD
平均利润:
40.97 USD
平均损失:
-25.94 USD
最大连续失误:
121 (-382.82 USD)
最大连续亏损:
-1 769.77 USD (5)
每月增长:
10.81%
年度预测:
131.21%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 105.28 USD
最大值:
3 621.46 USD (8.92%)
相对跌幅:
结余:
19.06% (2 094.24 USD)
净值:
1.99% (807.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4684
|XAUUSD
|3948
|GBPUSD
|1876
|USDJPY
|1131
|AUDUSD
|639
|EURJPY
|576
|USDCHF
|483
|EURAUD
|255
|EURCAD
|94
|BTCUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|13K
|XAUUSD
|56K
|GBPUSD
|3.4K
|USDJPY
|9.8K
|AUDUSD
|-785
|EURJPY
|166
|USDCHF
|-394
|EURAUD
|-658
|EURCAD
|-87
|BTCUSD
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-11K
|XAUUSD
|167K
|GBPUSD
|3.8K
|USDJPY
|24K
|AUDUSD
|-64K
|EURJPY
|45K
|USDCHF
|-23K
|EURAUD
|-42K
|EURCAD
|-6.3K
|BTCUSD
|15
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 071.36 USD
最差交易: -441 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +2 202.81 USD
最大连续亏损: -382.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CPTMarkets-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live06
|0.75 × 4
|
VantageInternational-Live 11
|1.25 × 4
|
Tickmill-Live08
|1.46 × 39
|
FusionMarkets-Live 2
|1.89 × 38
|
ICTrading-Live29
|2.25 × 4
|
Valutrades-Real-HK
|2.35 × 23
|
Tickmill-Live09
|2.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live08
|2.74 × 69
|
ICMarketsSC-Live04
|2.75 × 4
|
xChief-Demo
|3.33 × 48
|
UltimaMarkets-Live 2
|3.33 × 30
|
DooPrime-Live 4
|3.67 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|4.40 × 5
|
Exness-Real33
|4.78 × 9
|
TitanFX-06
|5.00 × 33
|
RoboForex-ProCent-6
|5.25 × 4
|
Capital.com-Real
|6.00 × 10
|
Axi-US888-Live
|6.25 × 4
|
Darwinex-Live
|6.33 × 6
|
FPMarketsLLC-Live2
|6.75 × 4
|
Tickmill-Live04
|7.02 × 56
|
Pepperstone-Edge01
|7.33 × 3
|
Exness-Real
|7.50 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|7.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|8.39 × 123
يستخدم وسيط لا يوجد فيه انزلاق في السعر شاهدوا سعر وقف الخسارة والسعر الفعلي لخروجه من الصفقه لايوجد اختلاف ولو نقطه واحد وهذا يدعوا للاستغراب ، مستحيل كل صفقاته متطابقه مع الاوامر المعلقه ولم يكن هناك اي انزلاق ! الخلاصه هو يستخدم وسيط غير موثوق ولهذا تجد انه يربح غالبا ولا اعلم لماذا عارض اشاراته للناس وبهذا السعر
If you copy this signal, your account will lose money, while the signal provider makes money due to slippage. My first month the signal provider made over 4% and my account lost 2% and I was with IC Markets, a fast ECN broker, so unfortunately not the best strategy for copy trading.
Breakout Stragtegy too short and Signal is profit, but following account lost due to difference brokers quote and slippage.
is 60% growth Too much woooww?
You would have grown by 5-15% at most.
We can work with you on small accounts.