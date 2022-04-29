信号部分
信号 / MetaTrader 4 / BTC Portfolio
Kai Fung Leung

BTC Portfolio

Kai Fung Leung
0条评论
可靠性
195
0 / 0 USD
每月复制 38 USD per 
增长自 2022 1 893%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 190
盈利交易:
2 512 (59.95%)
亏损交易:
1 678 (40.05%)
最好交易:
67 967.57 HKD
最差交易:
-25 916.80 HKD
毛利:
6 380 843.72 HKD (81 286 073 pips)
毛利亏损:
-5 395 358.49 HKD (68 044 807 pips)
最大连续赢利:
37 (2 816.37 HKD)
最大连续盈利:
272 718.27 HKD (11)
夏普比率:
0.07
交易活动:
69.85%
最大入金加载:
102.04%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
19 小时
采收率:
2.41
长期交易:
1 966 (46.92%)
短期交易:
2 224 (53.08%)
利润因子:
1.18
预期回报:
235.20 HKD
平均利润:
2 540.14 HKD
平均损失:
-3 215.35 HKD
最大连续失误:
25 (-25 045.55 HKD)
最大连续亏损:
-206 606.33 HKD (15)
每月增长:
-5.13%
年度预测:
-62.27%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
5 727.81 HKD
最大值:
408 808.47 HKD (29.24%)
相对跌幅:
结余:
45.40% (134 295.96 HKD)
净值:
29.85% (23 402.64 HKD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 1322
AUDCAD 574
NZDCAD 493
EURUSD 440
AUDNZD 407
GBPUSD 353
ETHUSD 312
GBPCHF 66
USDCAD 48
NZDUSD 47
EURNZD 34
EURGBP 34
GBPCAD 17
EURAUD 15
GBPAUD 9
EURCAD 6
USDCHF 6
USDJPY 6
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 61K
AUDCAD 3.8K
NZDCAD 3.3K
EURUSD -628
AUDNZD 484
GBPUSD -2.1K
ETHUSD 59K
GBPCHF 542
USDCAD 299
NZDUSD 557
EURNZD 405
EURGBP 161
GBPCAD -416
EURAUD 122
GBPAUD 227
EURCAD -6
USDCHF -99
USDJPY 44
XAUUSD -58
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 13M
AUDCAD 19K
NZDCAD 18K
EURUSD -293
AUDNZD 5.9K
GBPUSD -7.1K
ETHUSD 503K
GBPCHF 2.1K
USDCAD 3.6K
NZDUSD -2.4K
EURNZD 1K
EURGBP 429
GBPCAD -776
EURAUD 540
GBPAUD 607
EURCAD 72
USDCHF -123
USDJPY 255
XAUUSD -98
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +67 967.57 HKD
最差交易: -25 917 HKD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +2 816.37 HKD
最大连续亏损: -25 045.55 HKD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
FBS-Real-12
0.00 × 19
Axi-US02-Live
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
Weltrade-Live
0.11 × 377
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.23 × 159
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 271
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.61 × 1666
Coinexx-Demo
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.86 × 7
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
47 更多...
没有评论
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 17:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
