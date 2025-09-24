- 成长
交易:
278
盈利交易:
168 (60.43%)
亏损交易:
110 (39.57%)
最好交易:
81.53 USD
最差交易:
-51.03 USD
毛利:
2 343.22 USD (163 546 pips)
毛利亏损:
-1 345.89 USD (88 325 pips)
最大连续赢利:
17 (236.81 USD)
最大连续盈利:
316.29 USD (8)
夏普比率:
0.18
交易活动:
13.47%
最大入金加载:
14.12%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
5 小时
采收率:
4.73
长期交易:
237 (85.25%)
短期交易:
41 (14.75%)
利润因子:
1.74
预期回报:
3.59 USD
平均利润:
13.95 USD
平均损失:
-12.24 USD
最大连续失误:
12 (-86.41 USD)
最大连续亏损:
-199.48 USD (8)
每月增长:
40.86%
年度预测:
495.73%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
142.57 USD
最大值:
210.96 USD (12.84%)
相对跌幅:
结余:
16.29% (186.16 USD)
净值:
7.64% (73.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|270
|EURJPY
|3
|EURNZD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|991
|EURJPY
|0
|EURNZD
|4
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|74K
|EURJPY
|-31
|EURNZD
|669
|NZDUSD
|198
|AUDUSD
|121
- 入金加载
- 提取
最好交易: +81.53 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +236.81 USD
最大连续亏损: -86.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 22
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.01 × 109
|
Tickmill-Live10
|0.08 × 26
|
RoboForex-ECN
|0.09 × 107
|
ECMarkets-Live02
|0.14 × 128
|
STARTRADERINTL-Live
|0.17 × 53
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.20 × 5
|
Exness-Real7
|0.25 × 53
|
RoboForex-ECN-3
|0.32 × 687
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 272
|
FusionMarkets-Live 2
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.46 × 122
|
Pepperstone-Edge07
|0.50 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.51 × 545
|
DooFintech-Live 5
|0.52 × 27
|
ICMarketsSC-Live24
|0.57 × 2023
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
120%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
61
100%
278
60%
13%
1.74
3.59
USD
USD
16%
1:500