- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
951
盈利交易:
427 (44.90%)
亏损交易:
524 (55.10%)
最好交易:
56.30 USD
最差交易:
-48.40 USD
毛利:
2 867.27 USD (9 020 966 pips)
毛利亏损:
-2 447.72 USD (6 937 318 pips)
最大连续赢利:
11 (106.42 USD)
最大连续盈利:
119.86 USD (5)
夏普比率:
0.06
交易活动:
2.53%
最大入金加载:
60.08%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
53 分钟
采收率:
1.70
长期交易:
533 (56.05%)
短期交易:
418 (43.95%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
6.71 USD
平均损失:
-4.67 USD
最大连续失误:
12 (-40.56 USD)
最大连续亏损:
-158.74 USD (8)
每月增长:
9.19%
年度预测:
111.54%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
84.27 USD
最大值:
247.17 USD (32.00%)
相对跌幅:
结余:
46.29% (247.17 USD)
净值:
21.99% (20.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|866
|XAUUSD
|48
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|7
|GBPCAD
|7
|USDJPY
|6
|AUDUSD
|4
|EURSGD
|4
|ETHUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|341
|XAUUSD
|100
|GBPUSD
|-10
|EURUSD
|-27
|GBPCAD
|6
|USDJPY
|16
|AUDUSD
|-8
|EURSGD
|-1
|ETHUSD
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|2.1M
|XAUUSD
|10K
|GBPUSD
|-141
|EURUSD
|-313
|GBPCAD
|339
|USDJPY
|95
|AUDUSD
|-184
|EURSGD
|-40
|ETHUSD
|3.2K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +56.30 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +106.42 USD
最大连续亏损: -40.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live09 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 4
|
CMTrading-Live
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 15
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.11 × 18
|
ICMarketsSC-Live05
|0.32 × 69
|
ICMarketsSC-Live10
|0.44 × 39
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.75 × 217
|
ICMarkets-Live12
|0.75 × 234
比特币突破系统，使用了激进参数。
