信号 / MetaTrader 4 / BTC ICMarkets 50 high risk
Qi Kai Fan

BTC ICMarkets 50 high risk

Qi Kai Fan
0条评论
可靠性
102
1 / 1K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 1 064%
ICMarketsSC-Live09
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
951
盈利交易:
427 (44.90%)
亏损交易:
524 (55.10%)
最好交易:
56.30 USD
最差交易:
-48.40 USD
毛利:
2 867.27 USD (9 020 966 pips)
毛利亏损:
-2 447.72 USD (6 937 318 pips)
最大连续赢利:
11 (106.42 USD)
最大连续盈利:
119.86 USD (5)
夏普比率:
0.06
交易活动:
2.53%
最大入金加载:
60.08%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
53 分钟
采收率:
1.70
长期交易:
533 (56.05%)
短期交易:
418 (43.95%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
6.71 USD
平均损失:
-4.67 USD
最大连续失误:
12 (-40.56 USD)
最大连续亏损:
-158.74 USD (8)
每月增长:
9.19%
年度预测:
111.54%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
84.27 USD
最大值:
247.17 USD (32.00%)
相对跌幅:
结余:
46.29% (247.17 USD)
净值:
21.99% (20.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 866
XAUUSD 48
GBPUSD 8
EURUSD 7
GBPCAD 7
USDJPY 6
AUDUSD 4
EURSGD 4
ETHUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 341
XAUUSD 100
GBPUSD -10
EURUSD -27
GBPCAD 6
USDJPY 16
AUDUSD -8
EURSGD -1
ETHUSD 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 2.1M
XAUUSD 10K
GBPUSD -141
EURUSD -313
GBPCAD 339
USDJPY 95
AUDUSD -184
EURSGD -40
ETHUSD 3.2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +56.30 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +106.42 USD
最大连续亏损: -40.56 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live09 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live11
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 4
CMTrading-Live
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 15
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.11 × 18
ICMarketsSC-Live05
0.32 × 69
ICMarketsSC-Live10
0.44 × 39
TMGM.TradeMax-Live5
0.50 × 2
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
0.67 × 3
ICMarkets-Live22
0.75 × 217
ICMarkets-Live12
0.75 × 234
比特币突破系统，使用了激进参数。


2025.10.22 07:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 16:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 16:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 04:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.09 18:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 10:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 22:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 00:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.03 15:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.10 14:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.06 16:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.25 04:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.24 20:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.21 16:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.10 05:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.07 00:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.04 02:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.03 10:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
