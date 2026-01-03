信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Gold Hype MT4
Sugianto

Gold Hype MT4

Sugianto
0条评论
22
0 / 0 USD
增长自 2025 226%
Weltrade-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
532
盈利交易:
359 (67.48%)
亏损交易:
173 (32.52%)
最好交易:
94.08 USD
最差交易:
-180.75 USD
毛利:
2 880.76 USD (1 440 958 pips)
毛利亏损:
-2 287.11 USD (1 211 102 pips)
最大连续赢利:
13 (149.56 USD)
最大连续盈利:
226.62 USD (11)
夏普比率:
0.09
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.53
长期交易:
278 (52.26%)
短期交易:
254 (47.74%)
利润因子:
1.26
预期回报:
1.12 USD
平均利润:
8.02 USD
平均损失:
-13.22 USD
最大连续失误:
7 (-42.06 USD)
最大连续亏损:
-180.75 USD (1)
每月增长:
103.58%
年度预测:
1 256.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
21.13 USD
最大值:
234.45 USD (74.83%)
相对跌幅:
结余:
32.87% (234.45 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 250
XAUUSD 162
AUDUSD 25
AUDCAD 24
USDCAD 23
EURUSD 15
USDCHF 14
NZDCAD 14
NZDUSD 3
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 89
XAUUSD 332
AUDUSD 48
AUDCAD 38
USDCAD 30
EURUSD 7
USDCHF 35
NZDCAD 17
NZDUSD -2
GBPUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 165K
XAUUSD 45K
AUDUSD 3.8K
AUDCAD 6K
USDCAD 5.1K
EURUSD 1.1K
USDCHF 4.1K
NZDCAD 2.8K
NZDUSD -159
GBPUSD 137
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

没有评论
2026.01.03 04:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
