交易:
1 852
盈利交易:
1 423 (76.83%)
亏损交易:
429 (23.16%)
最好交易:
351.90 USD
最差交易:
-377.72 USD
毛利:
13 631.48 USD (8 564 341 pips)
毛利亏损:
-8 975.00 USD (5 976 257 pips)
最大连续赢利:
30 (313.52 USD)
最大连续盈利:
565.10 USD (12)
夏普比率:
0.10
交易活动:
19.38%
最大入金加载:
34.38%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
63
平均持有时间:
39 分钟
采收率:
2.68
长期交易:
974 (52.59%)
短期交易:
878 (47.41%)
利润因子:
1.52
预期回报:
2.51 USD
平均利润:
9.58 USD
平均损失:
-20.92 USD
最大连续失误:
8 (-137.47 USD)
最大连续亏损:
-1 106.88 USD (7)
每月增长:
7.29%
年度预测:
88.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
40.17 USD
最大值:
1 735.20 USD (28.04%)
相对跌幅:
结余:
46.03% (1 735.20 USD)
净值:
29.93% (940.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1659
|BTCUSDm
|172
|USOILm
|20
|NZDUSDm
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|4.3K
|BTCUSDm
|286
|USOILm
|23
|NZDUSDm
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|1.2M
|BTCUSDm
|1.3M
|USOILm
|1.5K
|NZDUSDm
|14
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +351.90 USD
最差交易: -378 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +313.52 USD
最大连续亏损: -137.47 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
黄金原油比特币，纯手动，短线
没有评论
