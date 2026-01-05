- 成长
交易:
11 346
盈利交易:
7 882 (69.46%)
亏损交易:
3 464 (30.53%)
最好交易:
2 279.42 USD
最差交易:
-481.47 USD
毛利:
48 728.28 USD (1 513 103 pips)
毛利亏损:
-31 015.25 USD (1 507 312 pips)
最大连续赢利:
43 (201.77 USD)
最大连续盈利:
2 904.69 USD (14)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.32%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
48
平均持有时间:
13 小时
采收率:
6.65
长期交易:
6 749 (59.48%)
短期交易:
4 597 (40.52%)
利润因子:
1.57
预期回报:
1.56 USD
平均利润:
6.18 USD
平均损失:
-8.95 USD
最大连续失误:
11 (-2 664.27 USD)
最大连续亏损:
-2 664.27 USD (11)
每月增长:
1.60%
年度预测:
19.43%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
41.12 USD
最大值:
2 664.27 USD (22.61%)
相对跌幅:
结余:
38.14% (248.34 USD)
净值:
0.46% (47.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4504
|GBPUSD
|3933
|EURUSD
|2851
|EURJPY
|11
|AUDUSD
|9
|GBPJPY
|9
|NZDUSD
|8
|USDCHF
|7
|USDCAD
|7
|EURGBP
|7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|8K
|GBPUSD
|6.1K
|EURUSD
|3.6K
|EURJPY
|-5
|AUDUSD
|16
|GBPJPY
|-35
|NZDUSD
|15
|USDCHF
|6
|USDCAD
|8
|EURGBP
|11
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-21K
|GBPUSD
|31K
|EURUSD
|-5.4K
|EURJPY
|-548
|AUDUSD
|1.6K
|GBPJPY
|-4K
|NZDUSD
|1.5K
|USDCHF
|626
|USDCAD
|1.1K
|EURGBP
|842
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 279.42 USD
最差交易: -481 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +201.77 USD
最大连续亏损: -2 664.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZeroMarkets-Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
EBCGroup-Live
|0.00 × 2
FXCC1-Live
|0.00 × 3
LandFX-Demo
|0.07 × 43
ThreeTrader-Live
|0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
|0.09 × 34
FPMarkets-Live2
|0.11 × 765
KOT-Live3
|0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
|0.16 × 172
Afterprime-Live AP
|0.17 × 12
Monex-Server3
|0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
|0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
|0.24 × 29
XM.COM-Real 1
|0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
|0.31 × 600
MEXExchange-Demo
|0.32 × 309
FusionMarkets-Live
|0.35 × 170
DooPrime-Live 2
|0.38 × 149
XMTrading-Real 258
|0.38 × 810
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.39 × 1106
It's my private trading bot.
Do not subscribe.
没有评论
