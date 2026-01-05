信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MetatraderTH
kukhan kim

MetatraderTH

kukhan kim
0条评论
可靠性
202
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 2 274%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
11 346
盈利交易:
7 882 (69.46%)
亏损交易:
3 464 (30.53%)
最好交易:
2 279.42 USD
最差交易:
-481.47 USD
毛利:
48 728.28 USD (1 513 103 pips)
毛利亏损:
-31 015.25 USD (1 507 312 pips)
最大连续赢利:
43 (201.77 USD)
最大连续盈利:
2 904.69 USD (14)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.32%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
48
平均持有时间:
13 小时
采收率:
6.65
长期交易:
6 749 (59.48%)
短期交易:
4 597 (40.52%)
利润因子:
1.57
预期回报:
1.56 USD
平均利润:
6.18 USD
平均损失:
-8.95 USD
最大连续失误:
11 (-2 664.27 USD)
最大连续亏损:
-2 664.27 USD (11)
每月增长:
1.60%
年度预测:
19.43%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
41.12 USD
最大值:
2 664.27 USD (22.61%)
相对跌幅:
结余:
38.14% (248.34 USD)
净值:
0.46% (47.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 4504
GBPUSD 3933
EURUSD 2851
EURJPY 11
AUDUSD 9
GBPJPY 9
NZDUSD 8
USDCHF 7
USDCAD 7
EURGBP 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 8K
GBPUSD 6.1K
EURUSD 3.6K
EURJPY -5
AUDUSD 16
GBPJPY -35
NZDUSD 15
USDCHF 6
USDCAD 8
EURGBP 11
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -21K
GBPUSD 31K
EURUSD -5.4K
EURJPY -548
AUDUSD 1.6K
GBPJPY -4K
NZDUSD 1.5K
USDCHF 626
USDCAD 1.1K
EURGBP 842
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 279.42 USD
最差交易: -481 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +201.77 USD
最大连续亏损: -2 664.27 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZeroMarkets-Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
EBCGroup-Live
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
LandFX-Demo
0.07 × 43
ThreeTrader-Live
0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
0.09 × 34
FPMarkets-Live2
0.11 × 765
KOT-Live3
0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.16 × 172
Afterprime-Live AP
0.17 × 12
Monex-Server3
0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
0.24 × 29
XM.COM-Real 1
0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
0.31 × 600
MEXExchange-Demo
0.32 × 309
FusionMarkets-Live
0.35 × 170
DooPrime-Live 2
0.38 × 149
XMTrading-Real 258
0.38 × 810
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.39 × 1106
90 更多...
It's my private trading bot.

Do not subscribe.

没有评论
