交易:
5 335
盈利交易:
3 911 (73.30%)
亏损交易:
1 424 (26.69%)
最好交易:
111.36 USD
最差交易:
-109.64 USD
毛利:
12 595.31 USD (582 982 pips)
毛利亏损:
-7 902.55 USD (436 011 pips)
最大连续赢利:
17 (38.06 USD)
最大连续盈利:
185.32 USD (2)
夏普比率:
0.12
交易活动:
2.67%
最大入金加载:
1.63%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
60
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
28.80
长期交易:
2 654 (49.75%)
短期交易:
2 681 (50.25%)
利润因子:
1.59
预期回报:
0.88 USD
平均利润:
3.22 USD
平均损失:
-5.55 USD
最大连续失误:
3 (-8.86 USD)
最大连续亏损:
-162.95 USD (2)
每月增长:
5.76%
年度预测:
69.85%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
8.30 USD
最大值:
162.95 USD (4.80%)
相对跌幅:
结余:
5.26% (162.95 USD)
净值:
0.57% (29.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3876
|XAUUSD
|1400
|US30+
|59
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|3.6K
|XAUUSD
|1.1K
|US30+
|50
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|90K
|XAUUSD
|16K
|US30+
|41K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
