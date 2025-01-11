- 成长
交易:
205
盈利交易:
118 (57.56%)
亏损交易:
87 (42.44%)
最好交易:
91.99 USD
最差交易:
-41.33 USD
毛利:
2 199.48 USD (222 344 pips)
毛利亏损:
-784.01 USD (78 056 pips)
最大连续赢利:
9 (254.78 USD)
最大连续盈利:
301.35 USD (7)
夏普比率:
0.34
交易活动:
12.10%
最大入金加载:
10.38%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
11 小时
采收率:
7.65
长期交易:
174 (84.88%)
短期交易:
31 (15.12%)
利润因子:
2.81
预期回报:
6.90 USD
平均利润:
18.64 USD
平均损失:
-9.01 USD
最大连续失误:
8 (-133.97 USD)
最大连续亏损:
-176.52 USD (7)
每月增长:
17.44%
年度预测:
211.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
13.38 USD
最大值:
185.07 USD (10.85%)
相对跌幅:
结余:
19.82% (133.97 USD)
净值:
12.40% (82.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|205
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|144K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
最好交易: +91.99 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +254.78 USD
最大连续亏损: -133.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EightcapLtd-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
