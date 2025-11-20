- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 157
盈利交易:
901 (77.87%)
亏损交易:
256 (22.13%)
最好交易:
58.35 USD
最差交易:
-44.27 USD
毛利:
2 867.93 USD (256 787 pips)
毛利亏损:
-1 002.28 USD (97 599 pips)
最大连续赢利:
30 (31.66 USD)
最大连续盈利:
201.60 USD (17)
夏普比率:
0.26
交易活动:
7.72%
最大入金加载:
6.82%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
167
平均持有时间:
2 小时
采收率:
24.53
长期交易:
833 (72.00%)
短期交易:
324 (28.00%)
利润因子:
2.86
预期回报:
1.61 USD
平均利润:
3.18 USD
平均损失:
-3.92 USD
最大连续失误:
8 (-67.45 USD)
最大连续亏损:
-76.05 USD (7)
每月增长:
18.49%
年度预测:
224.37%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
76.05 USD (5.22%)
相对跌幅:
结余:
6.89% (76.05 USD)
净值:
4.39% (42.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1157
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|1.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|159K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +58.35 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +31.66 USD
最大连续亏损: -67.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 JustMarkets-Live6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Smart traders rely on verified data.
This signal is 100% EA-controlled for consistent performance.
Many copytrade accounts fail within weeks—tiny balances, weak history, hit-and-run setups.
Recommended investment: 300 USD per multiplier.
Master balance resets weekly to 1000 USD.
This signal is 100% EA-controlled for consistent performance.
Many copytrade accounts fail within weeks—tiny balances, weak history, hit-and-run setups.
Recommended investment: 300 USD per multiplier.
Master balance resets weekly to 1000 USD.
