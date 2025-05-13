- 成长
交易:
2 002
盈利交易:
1 421 (70.97%)
亏损交易:
581 (29.02%)
最好交易:
88.13 USD
最差交易:
-103.79 USD
毛利:
9 969.76 USD (5 798 930 pips)
毛利亏损:
-8 140.91 USD (4 633 949 pips)
最大连续赢利:
22 (153.39 USD)
最大连续盈利:
177.33 USD (4)
夏普比率:
0.07
交易活动:
29.97%
最大入金加载:
9.66%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
43
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
4.30
长期交易:
1 628 (81.32%)
短期交易:
374 (18.68%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.91 USD
平均利润:
7.02 USD
平均损失:
-14.01 USD
最大连续失误:
6 (-244.05 USD)
最大连续亏损:
-244.05 USD (6)
每月增长:
11.08%
年度预测:
134.46%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
424.82 USD (17.75%)
相对跌幅:
结余:
24.33% (424.82 USD)
净值:
6.70% (76.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2001
|AUDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.8K
|AUDCAD
|-5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.2M
|AUDCAD
|4
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
最好交易: +88.13 USD
最差交易: -104 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +153.39 USD
最大连续亏损: -244.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.62 × 754
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real17
|1.39 × 259
|
Exness-Real18
|3.40 × 55
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|15.29 × 14
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-8
|113.84 × 90
Trade gold in grid max 4 position. Stoploss usd 80.
