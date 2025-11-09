- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 482
盈利交易:
1 170 (78.94%)
亏损交易:
312 (21.05%)
最好交易:
58.50 USD
最差交易:
-48.56 USD
毛利:
3 530.25 USD (312 450 pips)
毛利亏损:
-1 210.32 USD (118 370 pips)
最大连续赢利:
30 (36.29 USD)
最大连续盈利:
163.40 USD (16)
夏普比率:
0.26
交易活动:
4.08%
最大入金加载:
2.51%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
167
平均持有时间:
2 小时
采收率:
30.14
长期交易:
1 066 (71.93%)
短期交易:
416 (28.07%)
利润因子:
2.92
预期回报:
1.57 USD
平均利润:
3.02 USD
平均损失:
-3.88 USD
最大连续失误:
8 (-67.37 USD)
最大连续亏损:
-76.98 USD (6)
每月增长:
18.16%
年度预测:
220.32%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
21.20 USD
最大值:
76.98 USD (3.13%)
相对跌幅:
结余:
6.89% (76.05 USD)
净值:
5.43% (57.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1482
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|194K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +58.50 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +36.29 USD
最大连续亏损: -67.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 JustMarkets-Live6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This signal is powered 100% by an EA for consistent, emotion-free trading. Beware accounts with no real history and small capital—they rarely last even a month.
Recommended investment: 300 USD per multiplier.
Master balance resets to 1000 USD weekly.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
792%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
24
99%
1 482
78%
4%
2.91
1.57
USD
USD
7%
1:500