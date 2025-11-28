信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Kenni Trades Gold Breakout
Ken Rmah

Kenni Trades Gold Breakout

Ken Rmah
1条评论
可靠性
35
1 / 5.4K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 776%
Fyntura-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
433
盈利交易:
273 (63.04%)
亏损交易:
160 (36.95%)
最好交易:
121.50 USD
最差交易:
-41.21 USD
毛利:
2 590.22 USD (251 117 pips)
毛利亏损:
-1 217.93 USD (118 373 pips)
最大连续赢利:
23 (320.73 USD)
最大连续盈利:
320.73 USD (23)
夏普比率:
0.29
交易活动:
13.41%
最大入金加载:
19.49%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
5 小时
采收率:
4.41
长期交易:
291 (67.21%)
短期交易:
142 (32.79%)
利润因子:
2.13
预期回报:
3.17 USD
平均利润:
9.49 USD
平均损失:
-7.61 USD
最大连续失误:
18 (-199.75 USD)
最大连续亏损:
-199.75 USD (18)
每月增长:
20.55%
年度预测:
249.33%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
311.25 USD (28.15%)
相对跌幅:
结余:
27.88% (311.25 USD)
净值:
23.07% (48.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 391
NASUSD 42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.3K
NASUSD 47
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 132K
NASUSD 1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +121.50 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +320.73 USD
最大连续亏损: -199.75 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Fyntura-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Fyntura-Demo
12.00 × 1
XMTrading-Real 12
12.90 × 40
Coinexx-Live
13.19 × 21
ICMarketsSC-Live05
15.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Minimum Deposit: $300

High Risk: $300

Medium Risk: $600

Low Risk: $1,000

No Martingale!!!

No Grid!!!

No Hedging!!!

Steady Long Term Profit!!!

If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.

平均等级:
narasimhanbs
71
narasimhanbs 2025.11.28 13:08 
 

I recently signed up for this signal service. Initial few trades looking good. Have to see in the long term how this plays out.

2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 20:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 10:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 03:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 09:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.15 09:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 16:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.13 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Kenni Trades Gold Breakout
每月30 USD
776%
1
5.4K
USD
1.4K
USD
35
100%
433
63%
13%
2.12
3.17
USD
28%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载