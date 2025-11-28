- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
433
盈利交易:
273 (63.04%)
亏损交易:
160 (36.95%)
最好交易:
121.50 USD
最差交易:
-41.21 USD
毛利:
2 590.22 USD (251 117 pips)
毛利亏损:
-1 217.93 USD (118 373 pips)
最大连续赢利:
23 (320.73 USD)
最大连续盈利:
320.73 USD (23)
夏普比率:
0.29
交易活动:
13.41%
最大入金加载:
19.49%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
5 小时
采收率:
4.41
长期交易:
291 (67.21%)
短期交易:
142 (32.79%)
利润因子:
2.13
预期回报:
3.17 USD
平均利润:
9.49 USD
平均损失:
-7.61 USD
最大连续失误:
18 (-199.75 USD)
最大连续亏损:
-199.75 USD (18)
每月增长:
20.55%
年度预测:
249.33%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
311.25 USD (28.15%)
相对跌幅:
结余:
27.88% (311.25 USD)
净值:
23.07% (48.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|391
|NASUSD
|42
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.3K
|NASUSD
|47
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|132K
|NASUSD
|1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +121.50 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +320.73 USD
最大连续亏损: -199.75 USD
Minimum Deposit: $300
High Risk: $300
Medium Risk: $600
Low Risk: $1,000
No Martingale!!!
No Grid!!!
No Hedging!!!
Steady Long Term Profit!!!
If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.
I recently signed up for this signal service. Initial few trades looking good. Have to see in the long term how this plays out.