货币 / XLI
XLI: SPDR Select Sector Fund - Industrial
151.18 USD 0.68 (0.45%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XLI汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点150.16和高点152.69进行交易。
关注SPDR Select Sector Fund - Industrial动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
150.16 152.69
年范围
112.75 155.11
- 前一天收盘价
- 151.86
- 开盘价
- 152.00
- 卖价
- 151.18
- 买价
- 151.48
- 最低价
- 150.16
- 最高价
- 152.69
- 交易量
- 17.238 K
- 日变化
- -0.45%
- 月变化
- 0.55%
- 6个月变化
- 15.70%
- 年变化
- 11.67%
