Divisas / XLI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
XLI: SPDR Select Sector Fund - Industrial
151.18 USD 0.68 (0.45%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XLI de hoy ha cambiado un -0.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 150.16, mientras que el máximo ha alcanzado 152.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR Select Sector Fund - Industrial. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLI News
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- New Highs, Low Drama
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- Rockwell Automation: Structural Tailwinds, But With A Stretched Valuation (NYSE:ROK)
- XLI: Quiet Lately, But Expecting Year-End Industrials Strength (NYSEARCA:XLI)
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Illinois Tool Works: Hard To Squeeze More Out Of The P/E, Soft Technicals (NYSE:ITW)
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- UBS reiterates Buy rating on GE Vernova stock, maintains $760 price target
- Downbeat August Jobs Data Puts Focus on These Sector ETFs
- Goldman Sachs raises GE Vernova stock price target to $715 on growth outlook
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- S&P Global Services PMI: Growth Remains Positive In August
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
Rango diario
150.16 152.69
Rango anual
112.75 155.11
- Cierres anteriores
- 151.86
- Open
- 152.00
- Bid
- 151.18
- Ask
- 151.48
- Low
- 150.16
- High
- 152.69
- Volumen
- 19.968 K
- Cambio diario
- -0.45%
- Cambio mensual
- 0.55%
- Cambio a 6 meses
- 15.70%
- Cambio anual
- 11.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B