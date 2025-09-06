KurseKategorien
Währungen / XLI
XLI: SPDR Select Sector Fund - Industrial

153.10 USD 0.39 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XLI hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 151.90 bis zu einem Hoch von 153.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR Select Sector Fund - Industrial-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XLI News

Tagesspanne
151.90 153.21
Jahresspanne
112.75 155.11
Vorheriger Schlusskurs
152.71
Eröffnung
153.21
Bid
153.10
Ask
153.40
Tief
151.90
Hoch
153.21
Volumen
9.444 K
Tagesänderung
0.26%
Monatsänderung
1.83%
6-Monatsänderung
17.17%
Jahresänderung
13.09%
