Währungen / XLI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
XLI: SPDR Select Sector Fund - Industrial
153.10 USD 0.39 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XLI hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 151.90 bis zu einem Hoch von 153.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR Select Sector Fund - Industrial-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLI News
- Boost Your Portfolio With These Top-Ranked ETFs
- EQL: Broad Market ETF With Low Tech Exposure And A Tilt To Value
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Highest Level Since January
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- New Highs, Low Drama
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- Rockwell Automation: Structural Tailwinds, But With A Stretched Valuation (NYSE:ROK)
- XLI: Quiet Lately, But Expecting Year-End Industrials Strength (NYSEARCA:XLI)
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Illinois Tool Works: Hard To Squeeze More Out Of The P/E, Soft Technicals (NYSE:ITW)
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- UBS reiterates Buy rating on GE Vernova stock, maintains $760 price target
- Downbeat August Jobs Data Puts Focus on These Sector ETFs
- Goldman Sachs raises GE Vernova stock price target to $715 on growth outlook
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
Tagesspanne
151.90 153.21
Jahresspanne
112.75 155.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 152.71
- Eröffnung
- 153.21
- Bid
- 153.10
- Ask
- 153.40
- Tief
- 151.90
- Hoch
- 153.21
- Volumen
- 9.444 K
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 1.83%
- 6-Monatsänderung
- 17.17%
- Jahresänderung
- 13.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K