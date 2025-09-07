시세섹션
통화 / XLI
주식로 돌아가기

XLI: SPDR Select Sector Fund - Industrial

153.03 USD 0.32 (0.21%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

XLI 환율이 오늘 0.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 151.90이고 고가는 153.45이었습니다.

SPDR Select Sector Fund - Industrial 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XLI News

일일 변동 비율
151.90 153.45
년간 변동
112.75 155.11
이전 종가
152.71
시가
153.21
Bid
153.03
Ask
153.33
저가
151.90
고가
153.45
볼륨
13.470 K
일일 변동
0.21%
월 변동
1.78%
6개월 변동
17.11%
년간 변동율
13.04%
20 9월, 토요일