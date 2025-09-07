통화 / XLI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
XLI: SPDR Select Sector Fund - Industrial
153.03 USD 0.32 (0.21%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XLI 환율이 오늘 0.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 151.90이고 고가는 153.45이었습니다.
SPDR Select Sector Fund - Industrial 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLI News
- Dow Jones Futures: Apple Breaks Out, Nvidia At Key Level; Take Profits In Micron, IonQ, Oklo?
- Boost Your Portfolio With These Top-Ranked ETFs
- EQL: Broad Market ETF With Low Tech Exposure And A Tilt To Value
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Highest Level Since January
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- New Highs, Low Drama
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- Rockwell Automation: Structural Tailwinds, But With A Stretched Valuation (NYSE:ROK)
- XLI: Quiet Lately, But Expecting Year-End Industrials Strength (NYSEARCA:XLI)
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Illinois Tool Works: Hard To Squeeze More Out Of The P/E, Soft Technicals (NYSE:ITW)
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- UBS reiterates Buy rating on GE Vernova stock, maintains $760 price target
- Downbeat August Jobs Data Puts Focus on These Sector ETFs
- Goldman Sachs raises GE Vernova stock price target to $715 on growth outlook
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
일일 변동 비율
151.90 153.45
년간 변동
112.75 155.11
- 이전 종가
- 152.71
- 시가
- 153.21
- Bid
- 153.03
- Ask
- 153.33
- 저가
- 151.90
- 고가
- 153.45
- 볼륨
- 13.470 K
- 일일 변동
- 0.21%
- 월 변동
- 1.78%
- 6개월 변동
- 17.11%
- 년간 변동율
- 13.04%
20 9월, 토요일