XLI: SPDR Select Sector Fund - Industrial

152.71 USD 1.53 (1.01%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XLIの今日の為替レートは、1.01%変化しました。日中、通貨は1あたり151.18の安値と153.10の高値で取引されました。

SPDR Select Sector Fund - Industrialダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
151.18 153.10
1年のレンジ
112.75 155.11
以前の終値
151.18
始値
151.49
買値
152.71
買値
153.01
安値
151.18
高値
153.10
出来高
13.273 K
1日の変化
1.01%
1ヶ月の変化
1.57%
6ヶ月の変化
16.87%
1年の変化
12.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K