通貨 / XLI
XLI: SPDR Select Sector Fund - Industrial
152.71 USD 1.53 (1.01%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XLIの今日の為替レートは、1.01%変化しました。日中、通貨は1あたり151.18の安値と153.10の高値で取引されました。
SPDR Select Sector Fund - Industrialダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
151.18 153.10
1年のレンジ
112.75 155.11
- 以前の終値
- 151.18
- 始値
- 151.49
- 買値
- 152.71
- 買値
- 153.01
- 安値
- 151.18
- 高値
- 153.10
- 出来高
- 13.273 K
- 1日の変化
- 1.01%
- 1ヶ月の変化
- 1.57%
- 6ヶ月の変化
- 16.87%
- 1年の変化
- 12.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K