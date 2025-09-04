Moedas / XLI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
XLI: SPDR Select Sector Fund - Industrial
152.71 USD 1.53 (1.01%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XLI para hoje mudou para 1.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 151.18 e o mais alto foi 153.10.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR Select Sector Fund - Industrial. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLI Notícias
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- New Highs, Low Drama
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- Rockwell Automation: Structural Tailwinds, But With A Stretched Valuation (NYSE:ROK)
- XLI: Quiet Lately, But Expecting Year-End Industrials Strength (NYSEARCA:XLI)
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Illinois Tool Works: Hard To Squeeze More Out Of The P/E, Soft Technicals (NYSE:ITW)
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- UBS reiterates Buy rating on GE Vernova stock, maintains $760 price target
- Downbeat August Jobs Data Puts Focus on These Sector ETFs
- Goldman Sachs raises GE Vernova stock price target to $715 on growth outlook
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- S&P Global Services PMI: Growth Remains Positive In August
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
Faixa diária
151.18 153.10
Faixa anual
112.75 155.11
- Fechamento anterior
- 151.18
- Open
- 151.49
- Bid
- 152.71
- Ask
- 153.01
- Low
- 151.18
- High
- 153.10
- Volume
- 13.273 K
- Mudança diária
- 1.01%
- Mudança mensal
- 1.57%
- Mudança de 6 meses
- 16.87%
- Mudança anual
- 12.80%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh