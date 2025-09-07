FiyatlarBölümler
XLI: SPDR Select Sector Fund - Industrial

153.03 USD 0.32 (0.21%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XLI fiyatı bugün 0.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 151.90 ve Yüksek fiyatı olarak 153.45 aralığında işlem gördü.

SPDR Select Sector Fund - Industrial hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
151.90 153.45
Yıllık aralık
112.75 155.11
Önceki kapanış
152.71
Açılış
153.21
Satış
153.03
Alış
153.33
Düşük
151.90
Yüksek
153.45
Hacim
13.470 K
Günlük değişim
0.21%
Aylık değişim
1.78%
6 aylık değişim
17.11%
Yıllık değişim
13.04%
21 Eylül, Pazar