Dövizler / XLI
XLI: SPDR Select Sector Fund - Industrial
153.03 USD 0.32 (0.21%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XLI fiyatı bugün 0.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 151.90 ve Yüksek fiyatı olarak 153.45 aralığında işlem gördü.
SPDR Select Sector Fund - Industrial hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
XLI haberleri
Günlük aralık
151.90 153.45
Yıllık aralık
112.75 155.11
- Önceki kapanış
- 152.71
- Açılış
- 153.21
- Satış
- 153.03
- Alış
- 153.33
- Düşük
- 151.90
- Yüksek
- 153.45
- Hacim
- 13.470 K
- Günlük değişim
- 0.21%
- Aylık değişim
- 1.78%
- 6 aylık değişim
- 17.11%
- Yıllık değişim
- 13.04%
21 Eylül, Pazar