Валюты / XLI
XLI: SPDR Select Sector Fund - Industrial
151.86 USD 0.42 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XLI за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 151.34, а максимальная — 152.68.
Следите за динамикой SPDR Select Sector Fund - Industrial. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XLI
Дневной диапазон
151.34 152.68
Годовой диапазон
112.75 155.11
- Предыдущее закрытие
- 152.28
- Open
- 152.54
- Bid
- 151.86
- Ask
- 152.16
- Low
- 151.34
- High
- 152.68
- Объем
- 10.315 K
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 1.00%
- 6-месячное изменение
- 16.22%
- Годовое изменение
- 12.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.