XLI: SPDR Select Sector Fund - Industrial
153.03 USD 0.32 (0.21%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de XLI a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 151.90 et à un maximum de 153.45.
Suivez la dynamique SPDR Select Sector Fund - Industrial. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
XLI Nouvelles
Range quotidien
151.90 153.45
Range Annuel
112.75 155.11
- Clôture Précédente
- 152.71
- Ouverture
- 153.21
- Bid
- 153.03
- Ask
- 153.33
- Plus Bas
- 151.90
- Plus Haut
- 153.45
- Volume
- 13.470 K
- Changement quotidien
- 0.21%
- Changement Mensuel
- 1.78%
- Changement à 6 Mois
- 17.11%
- Changement Annuel
- 13.04%
20 septembre, samedi