货币 / MTD
MTD: Mettler-Toledo International Inc
1275.70 USD 15.38 (1.22%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MTD汇率已更改1.22%。当日，交易品种以低点1242.82和高点1279.27进行交易。
关注Mettler-Toledo International Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MTD新闻
日范围
1242.82 1279.27
年范围
946.69 1521.01
- 前一天收盘价
- 1260.32
- 开盘价
- 1242.82
- 卖价
- 1275.70
- 买价
- 1276.00
- 最低价
- 1242.82
- 最高价
- 1279.27
- 交易量
- 70
- 日变化
- 1.22%
- 月变化
- -0.95%
- 6个月变化
- 8.44%
- 年变化
- -14.55%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值