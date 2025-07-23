Moedas / MTD
MTD: Mettler-Toledo International Inc
1274.13 USD 1.57 (0.12%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MTD para hoje mudou para -0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1260.63 e o mais alto foi 1294.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Mettler-Toledo International Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
1260.63 1294.49
Faixa anual
946.69 1521.01
- Fechamento anterior
- 1275.70
- Open
- 1292.42
- Bid
- 1274.13
- Ask
- 1274.43
- Low
- 1260.63
- High
- 1294.49
- Volume
- 60
- Mudança diária
- -0.12%
- Mudança mensal
- -1.08%
- Mudança de 6 meses
- 8.31%
- Mudança anual
- -14.65%
