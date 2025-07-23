통화 / MTD
MTD: Mettler-Toledo International Inc
1265.47 USD 21.83 (1.70%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MTD 환율이 오늘 -1.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1263.16이고 고가는 1289.32이었습니다.
Mettler-Toledo International Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
1263.16 1289.32
년간 변동
946.69 1521.01
- 이전 종가
- 1287.30
- 시가
- 1284.01
- Bid
- 1265.47
- Ask
- 1265.77
- 저가
- 1263.16
- 고가
- 1289.32
- 볼륨
- 92
- 일일 변동
- -1.70%
- 월 변동
- -1.75%
- 6개월 변동
- 7.57%
- 년간 변동율
- -15.23%
