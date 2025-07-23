FiyatlarBölümler
MTD: Mettler-Toledo International Inc

1265.47 USD 21.83 (1.70%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MTD fiyatı bugün -1.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1263.16 ve Yüksek fiyatı olarak 1289.32 aralığında işlem gördü.

Mettler-Toledo International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

MTD haberleri

Günlük aralık
1263.16 1289.32
Yıllık aralık
946.69 1521.01
Önceki kapanış
1287.30
Açılış
1284.01
Satış
1265.47
Alış
1265.77
Düşük
1263.16
Yüksek
1289.32
Hacim
92
Günlük değişim
-1.70%
Aylık değişim
-1.75%
6 aylık değişim
7.57%
Yıllık değişim
-15.23%
21 Eylül, Pazar