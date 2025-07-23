Dövizler / MTD
MTD: Mettler-Toledo International Inc
1265.47 USD 21.83 (1.70%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MTD fiyatı bugün -1.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1263.16 ve Yüksek fiyatı olarak 1289.32 aralığında işlem gördü.
Mettler-Toledo International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
1263.16 1289.32
Yıllık aralık
946.69 1521.01
- Önceki kapanış
- 1287.30
- Açılış
- 1284.01
- Satış
- 1265.47
- Alış
- 1265.77
- Düşük
- 1263.16
- Yüksek
- 1289.32
- Hacim
- 92
- Günlük değişim
- -1.70%
- Aylık değişim
- -1.75%
- 6 aylık değişim
- 7.57%
- Yıllık değişim
- -15.23%
21 Eylül, Pazar