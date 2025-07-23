КотировкиРазделы
Валюты / MTD
Назад в Рынок акций США

MTD: Mettler-Toledo International Inc

1275.70 USD 15.38 (1.22%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MTD за сегодня изменился на 1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1242.82, а максимальная — 1279.27.

Следите за динамикой Mettler-Toledo International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MTD

Дневной диапазон
1242.82 1279.27
Годовой диапазон
946.69 1521.01
Предыдущее закрытие
1260.32
Open
1242.82
Bid
1275.70
Ask
1276.00
Low
1242.82
High
1279.27
Объем
70
Дневное изменение
1.22%
Месячное изменение
-0.95%
6-месячное изменение
8.44%
Годовое изменение
-14.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.