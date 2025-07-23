Валюты / MTD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MTD: Mettler-Toledo International Inc
1275.70 USD 15.38 (1.22%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MTD за сегодня изменился на 1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1242.82, а максимальная — 1279.27.
Следите за динамикой Mettler-Toledo International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MTD
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Hecla Mining, GE Aerospace & Stride in Focus
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: WisdomTree, SkyWest & PepsiCo in Focus
- Should You Buy Mettler-Toledo (MTD) After Golden Cross?
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Digi Power X, RF Industries & Starbucks in Focus
- Mettler-Toledo (MTD) is a Top-Ranked Growth Stock: Should You Buy?
- Here's Why Mettler-Toledo (MTD) is a Strong Momentum Stock
- Stifel maintains Buy rating on Mettler-Toledo stock despite tariff impact
- Mettler-Toledo: With Margins As Good As ASML, Similarities Abound (NYSE:MTD)
- Mettler-Toledo (MTD) Q2 EPS Jumps 5%
- Mettler-Toledo (MTD) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Mettler-Toledo International Inc. (MTD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Mettler-Toledo International Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MTD)
- Mettler-Toledo Q2 2025 slides: EPS growth despite margin pressure, regional disparities
- Mettler-Toledo (MTD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Morning Bid: Megacaps boom, dollar surge cools
- Baron Asset Fund Q2 2025 Shareholder Letter (MUTF:BARAX)
- Countdown to Mettler-Toledo (MTD) Q2 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
- CVRx (CVRX) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: AngloGold Ashanti, Caterpillar & Hershey in Focus
- Mettler-Toledo (MTD) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Conestoga Mid Cap Composite Q2 2025 Commentary
Дневной диапазон
1242.82 1279.27
Годовой диапазон
946.69 1521.01
- Предыдущее закрытие
- 1260.32
- Open
- 1242.82
- Bid
- 1275.70
- Ask
- 1276.00
- Low
- 1242.82
- High
- 1279.27
- Объем
- 70
- Дневное изменение
- 1.22%
- Месячное изменение
- -0.95%
- 6-месячное изменение
- 8.44%
- Годовое изменение
- -14.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.