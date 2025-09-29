INACR: Indigo Acquisition Corp.
今日INACR汇率已更改20.00%。当日，交易品种以低点0.1500和高点0.1800进行交易。
关注Indigo Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
INACR股票今天的价格是多少？
Indigo Acquisition Corp.股票今天的定价为0.1800。它在20.00%范围内交易，昨天的收盘价为0.1500，交易量达到65。INACR的实时价格图表显示了这些更新。
Indigo Acquisition Corp.股票是否支付股息？
Indigo Acquisition Corp.目前的价值为0.1800。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.00%和USD。实时查看图表以跟踪INACR走势。
如何购买INACR股票？
您可以以0.1800的当前价格购买Indigo Acquisition Corp.股票。订单通常设置在0.1800或0.1830附近，而65和20.00%显示市场活动。立即关注INACR的实时图表更新。
如何投资INACR股票？
投资Indigo Acquisition Corp.需要考虑年度范围0.0816 - 0.1800和当前价格0.1800。许多人在以0.1800或0.1830下订单之前，会比较16.13%和。实时查看INACR价格图表，了解每日变化。
Indigo Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Indigo Acquisition Corp.的最高价格是0.1800。在0.0816 - 0.1800内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Indigo Acquisition Corp.的绩效。
Indigo Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？
Indigo Acquisition Corp.（INACR）的最低价格为0.0816。将其与当前的0.1800和0.0816 - 0.1800进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INACR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
INACR股票是什么时候拆分的？
Indigo Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1500和20.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.1500
- 开盘价
- 0.1500
- 卖价
- 0.1800
- 买价
- 0.1830
- 最低价
- 0.1500
- 最高价
- 0.1800
- 交易量
- 65
- 日变化
- 20.00%
- 月变化
- 16.13%
- 6个月变化
- 20.00%
- 年变化
- 20.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值