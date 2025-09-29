报价部分
货币 / INACR
INACR: Indigo Acquisition Corp.

0.1800 USD 0.0300 (20.00%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日INACR汇率已更改20.00%。当日，交易品种以低点0.1500和高点0.1800进行交易。

关注Indigo Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

INACR股票今天的价格是多少？

Indigo Acquisition Corp.股票今天的定价为0.1800。它在20.00%范围内交易，昨天的收盘价为0.1500，交易量达到65。INACR的实时价格图表显示了这些更新。

Indigo Acquisition Corp.股票是否支付股息？

Indigo Acquisition Corp.目前的价值为0.1800。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.00%和USD。实时查看图表以跟踪INACR走势。

如何购买INACR股票？

您可以以0.1800的当前价格购买Indigo Acquisition Corp.股票。订单通常设置在0.1800或0.1830附近，而65和20.00%显示市场活动。立即关注INACR的实时图表更新。

如何投资INACR股票？

投资Indigo Acquisition Corp.需要考虑年度范围0.0816 - 0.1800和当前价格0.1800。许多人在以0.1800或0.1830下订单之前，会比较16.13%和。实时查看INACR价格图表，了解每日变化。

Indigo Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Indigo Acquisition Corp.的最高价格是0.1800。在0.0816 - 0.1800内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Indigo Acquisition Corp.的绩效。

Indigo Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？

Indigo Acquisition Corp.（INACR）的最低价格为0.0816。将其与当前的0.1800和0.0816 - 0.1800进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INACR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

INACR股票是什么时候拆分的？

Indigo Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1500和20.00%中可见。

日范围
0.1500 0.1800
年范围
0.0816 0.1800
前一天收盘价
0.1500
开盘价
0.1500
卖价
0.1800
买价
0.1830
最低价
0.1500
最高价
0.1800
交易量
65
日变化
20.00%
月变化
16.13%
6个月变化
20.00%
年变化
20.00%
