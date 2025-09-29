- Panorámica
INACR: Indigo Acquisition Corp.
El tipo de cambio de INACR de hoy ha cambiado un 20.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1500, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1800.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Indigo Acquisition Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de INACR hoy?
Indigo Acquisition Corp. (INACR) se evalúa hoy en 0.1800. El instrumento se negocia dentro de 20.00%; el cierre de ayer ha sido 0.1500 y el volumen comercial ha alcanzado 65. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios INACR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Indigo Acquisition Corp.?
Indigo Acquisition Corp. se evalúa actualmente en 0.1800. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 20.00% y USD. Monitoree los movimientos de INACR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de INACR?
Puede comprar acciones de Indigo Acquisition Corp. (INACR) al precio actual de 0.1800. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.1800 o 0.1830, mientras que 65 y 20.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de INACR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de INACR?
Invertir en Indigo Acquisition Corp. implica tener en cuenta el rango anual 0.0816 - 0.1800 y el precio actual 0.1800. Muchos comparan 16.13% y 20.00% antes de colocar órdenes en 0.1800 o 0.1830. Estudie los cambios diarios de precios de INACR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Indigo Acquisition Corp.?
El precio más alto de Indigo Acquisition Corp. (INACR) en el último año ha sido 0.1800. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0816 - 0.1800, una comparación con 0.1500 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Indigo Acquisition Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Indigo Acquisition Corp.?
El precio más bajo de Indigo Acquisition Corp. (INACR) para el año ha sido 0.0816. La comparación con los actuales 0.1800 y 0.0816 - 0.1800 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de INACR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de INACR?
En el pasado, Indigo Acquisition Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.1500 y 20.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.1500
- Open
- 0.1500
- Bid
- 0.1800
- Ask
- 0.1830
- Low
- 0.1500
- High
- 0.1800
- Volumen
- 65
- Cambio diario
- 20.00%
- Cambio mensual
- 16.13%
- Cambio a 6 meses
- 20.00%
- Cambio anual
- 20.00%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.