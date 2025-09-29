- Обзор рынка
INACR: Indigo Acquisition Corp.
Курс INACR за сегодня изменился на 10.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1500, а максимальная — 0.1800.
Следите за динамикой Indigo Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций INACR сегодня?
Indigo Acquisition Corp. (INACR) сегодня оценивается на уровне 0.1650. Инструмент торгуется в пределах 10.00%, вчерашнее закрытие составило 0.1500, а торговый объем достиг 63. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INACR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Indigo Acquisition Corp.?
Indigo Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.1650. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.00% и USD. Отслеживайте движения INACR на графике в реальном времени.
Как купить акции INACR?
Вы можете купить акции Indigo Acquisition Corp. (INACR) по текущей цене 0.1650. Ордера обычно размещаются около 0.1650 или 0.1680, тогда как 63 и 10.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INACR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции INACR?
Инвестирование в Indigo Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.0816 - 0.1800 и текущей цены 0.1650. Многие сравнивают 6.45% и 10.00% перед размещением ордеров на 0.1650 или 0.1680. Изучайте ежедневные изменения цены INACR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Indigo Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Indigo Acquisition Corp. (INACR) за последний год составила 0.1800. Акции заметно колебались в пределах 0.0816 - 0.1800, сравнение с 0.1500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Indigo Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Indigo Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Indigo Acquisition Corp. (INACR) за год составила 0.0816. Сравнение с текущими 0.1650 и 0.0816 - 0.1800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INACR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций INACR?
В прошлом Indigo Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1500 и 10.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1500
- Open
- 0.1500
- Bid
- 0.1650
- Ask
- 0.1680
- Low
- 0.1500
- High
- 0.1800
- Объем
- 63
- Дневное изменение
- 10.00%
- Месячное изменение
- 6.45%
- 6-месячное изменение
- 10.00%
- Годовое изменение
- 10.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%