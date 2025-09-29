КотировкиРазделы
INACR: Indigo Acquisition Corp.

0.1650 USD 0.0150 (10.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INACR за сегодня изменился на 10.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1500, а максимальная — 0.1800.

Следите за динамикой Indigo Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций INACR сегодня?

Indigo Acquisition Corp. (INACR) сегодня оценивается на уровне 0.1650. Инструмент торгуется в пределах 10.00%, вчерашнее закрытие составило 0.1500, а торговый объем достиг 63. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INACR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Indigo Acquisition Corp.?

Indigo Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.1650. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.00% и USD. Отслеживайте движения INACR на графике в реальном времени.

Как купить акции INACR?

Вы можете купить акции Indigo Acquisition Corp. (INACR) по текущей цене 0.1650. Ордера обычно размещаются около 0.1650 или 0.1680, тогда как 63 и 10.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INACR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции INACR?

Инвестирование в Indigo Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.0816 - 0.1800 и текущей цены 0.1650. Многие сравнивают 6.45% и 10.00% перед размещением ордеров на 0.1650 или 0.1680. Изучайте ежедневные изменения цены INACR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Indigo Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Indigo Acquisition Corp. (INACR) за последний год составила 0.1800. Акции заметно колебались в пределах 0.0816 - 0.1800, сравнение с 0.1500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Indigo Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Indigo Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Indigo Acquisition Corp. (INACR) за год составила 0.0816. Сравнение с текущими 0.1650 и 0.0816 - 0.1800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INACR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций INACR?

В прошлом Indigo Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1500 и 10.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1500 0.1800
Годовой диапазон
0.0816 0.1800
Предыдущее закрытие
0.1500
Open
0.1500
Bid
0.1650
Ask
0.1680
Low
0.1500
High
0.1800
Объем
63
Дневное изменение
10.00%
Месячное изменение
6.45%
6-месячное изменение
10.00%
Годовое изменение
10.00%
