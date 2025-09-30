Indigo Acquisition Corp.の現在の価格は0.1800です。配当方針は会社によりますが、投資家は20.00%やUSDにも注目します。INACRの動きはライブチャートで確認できます。

Indigo Acquisition Corp.の過去1年の最高値は0.1800でした。0.0816 - 0.1800内で株価は大きく変動し、0.1500と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Indigo Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Indigo Acquisition Corp.の株の最低値は？

Indigo Acquisition Corp.(INACR)の年間最安値は0.0816でした。現在の0.1800や0.0816 - 0.1800と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。INACRの動きはライブチャートで確認できます。