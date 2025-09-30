クォートセクション
通貨 / INACR
株に戻る

INACR: Indigo Acquisition Corp.

0.1800 USD 0.0300 (20.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

INACRの今日の為替レートは、20.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1500の安値と0.1800の高値で取引されました。

Indigo Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

INACR株の現在の価格は？

Indigo Acquisition Corp.の株価は本日0.1800です。20.00%内で取引され、前日の終値は0.1500、取引量は65に達しました。INACRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Indigo Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？

Indigo Acquisition Corp.の現在の価格は0.1800です。配当方針は会社によりますが、投資家は20.00%やUSDにも注目します。INACRの動きはライブチャートで確認できます。

INACR株を買う方法は？

Indigo Acquisition Corp.の株は現在0.1800で購入可能です。注文は通常0.1800または0.1830付近で行われ、65や20.00%が市場の動きを示します。INACRの最新情報はライブチャートで確認できます。

INACR株に投資する方法は？

Indigo Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅0.0816 - 0.1800と現在の0.1800を考慮します。注文は多くの場合0.1800や0.1830で行われる前に、16.13%や20.00%と比較されます。INACRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Indigo Acquisition Corp.の株の最高値は？

Indigo Acquisition Corp.の過去1年の最高値は0.1800でした。0.0816 - 0.1800内で株価は大きく変動し、0.1500と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Indigo Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Indigo Acquisition Corp.の株の最低値は？

Indigo Acquisition Corp.(INACR)の年間最安値は0.0816でした。現在の0.1800や0.0816 - 0.1800と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。INACRの動きはライブチャートで確認できます。

INACRの株式分割はいつ行われましたか？

Indigo Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1500、20.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.1500 0.1800
1年のレンジ
0.0816 0.1800
以前の終値
0.1500
始値
0.1500
買値
0.1800
買値
0.1830
安値
0.1500
高値
0.1800
出来高
65
1日の変化
20.00%
1ヶ月の変化
16.13%
6ヶ月の変化
20.00%
1年の変化
20.00%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4